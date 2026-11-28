JawaPos.com - Persija Jakarta unggul 2-0 atas Garudayaksa FC di babak pertama dalam pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11) malam WIB.

Persija tampil agresif sejak menit awal. Para pemain Macan Kemayoran kerap menekan lewat sektor sayap, membuat lini pertahanan Garudayaksa FC cukup kesulitan keluar dari tekanan.

Keran gol Persija akhirnya terbuka pada menit ke-17 melalui Kwon Chang-hoon. Winger asal Korea Selatan itu mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan umpan Arlyansyah Abdulmanan.

Sementara, Garudayaksa FC bukan tanpa ancaman. Tim asuhan Milos Joksic itu kerap mengancam pertahanan tuan rumah lewat sisi sayap kiri.

Mereka bahkan menciptakan peluang terbuka pada menit ke-27 lewat tendangan Jayro Jean, namun masih bisa ditangkap Nadeo Argawinata.

Pada menit ke-29, Persija kembali merobek jaring gawang Garudayaksa FC. Gol kedua dicetak lewat sontekan Alexander Jeremejeff memanfaatkan umpan terukur dari Dony Tri Pamungkas.

Meski sudah unggul dua gol, Persija tidak menurunkan tempo permainannya.

Skuad asuhan Shin Tae-yong itu terus menekan pertahanan tim tamu meski belum ada peluang emas yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-40.

Garudayaksa FC nyaris memperkecil kedudukan pada menit ke-42. Beruntung, tendangan yang dilepaskan Ryo Matsumura melenceng ke sisi kiri gawang Persija.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Persija untuk sementara unggul 2-0 atas Garudayaksa FC di babak pertama.

Pertandingan melawan Garudayaksa FC menjadi laga spesial bagi Persija karena bertepatan dengan hari ulang tahun mereka ke-98.

Macan Kemayoran diharapkan mampu mempertahankan keunggulannya untuk menyempurnakan malam spesial Macan Kemayoran.

Susunan Pemain Persija Vs Garudayaksa FC Persija: Nadeo Argawinata (PG); Kerim Memija, Radovan Pankov, Denis Kolinger, Dony Tri Pamungkas; Rizky Ridho, Stjepan Loncar, Rayhan Hannan; Kwon Chang-hoon, Arlyansyah Abdulmanan, Alexander Jeremejeff.

Pelatih: Shin Tae-yong.

Garudayaksa FC: Dominik Holec (PG); Wahyu Prasetyo, Paulo Ricardo, Hamra Hehanusa; Aleksandar Busnic, Theofillo Numberi, Ryo Matsumura, Alfin Kelilauw; Carlos Iury, Jayro Jean, Brian Rubio.