JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjamu Garudayaksa FC dalam pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi laga spesial Macan Kemayoran -julukan Persija- karena bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) mereka ke-98.

Persija datang dengan modal kurang bagus. Skuad Macan Kemayoran bermain imbang melawan PSM Makassar dengan skor 1-1 pada pekan sebelumnya.

Beda cerita dengan Garudayaksa FC. Tim berjuluk Spirit Garuda tersebut datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan beruntun dalam tiga laga terakhir.

Di hari yang spesial ini, Persija mengusung misi besar. Macan Kemayoran bertekad mengunci kemenangan sekaligus menyempurnakan perayaan HUT ke-98 Persija.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menurunkan komposisi pemain terbaiknya pada laga spesial ini.

Namun, terdapat beberapa perubahan dengan menepikan dua pemain yang rutin tampil sejak menit awal, yakni Witan Sulaeman dan Fabio Calonego.

Nadeo Argawinata masih belum tergantikan di bawah mistar. Shin Tae-yong memakai duet Radovan Pankov dan Denis Kolinger untuk mengawal lini pertahanan.

Kemudian di posisi bek sayap, Persija diperkuat Kerim Memija dan Dony Tri Pamungkas. Keduanya diharapkan mampu meredam pemain sayap Garudayaksa FC.

Bergeser ke lini tengah, Rizky Ridho kali ini dipercaya menggantikan peran Fabio Calonego sebagai gelandang bertahan.

Di bawah komando Shin Tae-yong, Ridho memang kerap diplot sebagai gelandang bertahan dibanding posisi aslinya. Ridho akan bekerja sama dengan Stjepan Loncar, dan Rayhan Hannan.

Loncar dan Hannan bisa mendapat peran lebih ofensif, sedangkan Ridho bertugas menjaga keseimbangan permainan sekaligus membantu pertahanan.

Untuk juru gedor, Alexander Jeremjeff tetap menjadi andalan. Striker berpaspor Swedia itu telah mencetak tujuh gol sekaligus memimpin daftar top skor sementara Super League musim ini.

Jeremejeff akan mendapat dukungan dari Kwon Chang-hoon dan Arlyansyah Abdulmanan. Kecepatan serta kelincahan keduanya diharapkan mampu merepotkan barisan pertahanan Garudayaksa FC.

Persija saat ini turun ke posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Peringkat Macan Kemayoran turun setelah Dewa United dan Bali United mengunci kemenangan di pekan ke-11.

Karena itu, Persija wajib mengunci kemenangan jika ingin merebut kembali posisi puncak. Tambahan tiga poin juga sekaligus menjadi kado indah untuk Macan Kemayoran.

Susunan Pemain Persija: Nadeo Argawinata (PG); Kerim Memija, Radovan Pankov, Denis Kolinger, Dony Tri Pamungkas; Rizky Ridho, Stjepan Loncar, Rayhan Hannan; Kwon Chang-hoon, Arlyansyah Abdulmanan, Alexander Jeremejeff.

Pelatih: Shin Tae-yong.

Garudayaksa FC: Dominik Holec (PG); Wahyu Prasetyo, Paulo Ricardo, Hamra Hehanusa; Aleksandar Busnic, Theofillo Numberi, Ryo Matsumura, Alfin Kelilauw; Carlos Iury, Jayro Jean, Brian Rubio.