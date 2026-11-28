JawaPos.com - PSSI menerapkan perubahan mekanisme dalam pemilihan Ketua Umum PSSI untuk periode 2027-2031 dengan menggunakan sistem paket dengan maksimal hanya dua kontestan.

Perubahan tersebut disahkan dalam Kongres Biasa PSSI yang digelar di The Westin Jakarta, Sabtu (28/11).

Kongres Biasa tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Mulai dari jadwal KLB Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027-2031, pembentukan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) KLB PSSI.

Selain itu disepakati syarat terbaru terkait dukungan untuk mengajukan diri sebagai Ketua Umum PSSI termasuk menggunakan sistem paket.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan, perubahan tersebut merupakan bagian dari pembaruan sistem pencalonan yang sebelumnya menggunakan mekanisme individu.

Kini, setiap calon harus maju dalam satu paket yang menjadi bagian dari proses pemilihan kepengurusan PSSI.

“Kami juga melakukan perubahan dari sistem pencalonan individu menjadi sistem paket. Hal itu merupakan salah satu perubahan yang dilakukan,” terang Erick, Sabtu (28/11).

Erick menilai penerapan sistem paket bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan karena mekanisme pemilihan di setiap negara bisa berbeda.

Menurut dia, perubahan aturan tersebut tetap harus mendapatkan persetujuan dari FIFA dan AFC.

“Di banyak negara, mekanisme pemilihan juga memiliki perbedaan. Jadi, hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah selama disepakati dan mendapatkan persetujuan dari FIFA maupun AFC,” terang Erick.

Dalam mekanisme baru tersebut, setiap paket calon juga harus memenuhi persyaratan dukungan dari pemilik suara atau voters.

Dari total 85 voters yang memiliki hak suara, setiap paket diwajibkan mengantongi dukungan minimal 35 voters.

Dukungan tersebut terdiri dari 20 klub dan gabungan 15 dari Asosiasi Provinsi (Asprov), Asosiasi Pelatih, Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia, dan Asosiasi Futsal Indonesia.

Dengan persyaratan itu, proses pencalonan diharapkan dapat menyaring figur-figur yang memiliki dukungan kuat dari anggota PSSI sebelum melangkah ke tahap pemilihan.

Erick menegaskan, persyaratan pencalonan bukan dimaksudkan untuk membatasi pihak tertentu agar tidak bisa berpartisipasi dalam pemilihan.

Sebaliknya, aturan tersebut diharapkan dapat memastikan setiap figur yang maju memiliki rekam jejak serta tanggung jawab terhadap perkembangan sepak bola nasional.

“Tentu persyaratan ini juga menjadi bagian dari proses penyaringan agar figur-figur yang berpartisipasi dalam sepak bola nasional merupakan sosok yang memiliki rekam jejak dan tanggung jawab,” terang Erick.

Dia juga membantah adanya kepentingan tertentu di balik perubahan mekanisme pencalonan tersebut.

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Erick menyebut seluruh ketentuan yang diterapkan merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas tata kelola sepak bola Indonesia.

“Tidak ada prasangka atau kepentingan tertentu. Ini merupakan bagian dari proses seleksi yang kami harapkan dapat meningkatkan kualitas dan memperbaiki sepak bola nasional, melalui kriteria-kriteria yang telah disepakati bersama,” ucap Erick.

Dalam Kongres Biasa tersebut, PSSI juga menetapkan perubahan jadwal Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027-2031.