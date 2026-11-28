JawaPos.com – Persikad Depok membawa 20 pemain untuk menghadapi PSPS Pekanbaru pada pekan ke-11 Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Sabtu (28/11).

Meski harus menghadapi tuan rumah yang saat ini berada di puncak klasemen, Persikad tidak ingin sekadar menjalani pertandingan.

Tim berjuluk Laskar Margonda itu tetap memasang target meraih hasil maksimal, bahkan membidik tiga poin dari lawatannya ke Pekanbaru.

Pelatih Persikad Depok Achmad Zulkifli mengakui PSPS memiliki posisi lebih baik dibandingkan timnya.

Namun, dia meminta para pemain tidak terlalu terbebani dengan status lawan. Hal terpenting saat ini adalah memperbaiki kekurangan yang terlihat pada pertandingan sebelumnya.

Achmad memastikan rombongan Persikad telah tiba di Pekanbaru dengan kondisi baik. Sebanyak 20 pemain dibawa untuk menghadapi tantangan dari PSPS.

"Kami sudah sampai di Pekanbaru dengan selamat dan membawa 20 pemain. Secara tren dan posisi klasemen, PSPS memang berada di atas kami, bahkan saat ini di peringkat pertama," tutur Achmad Zulkifli.

"Tetapi, kami lebih memilih fokus memperbaiki dan mengevaluasi kekurangan dari pertandingan sebelumnya," kata Achmad Zulkifli.

Salah satu evaluasi yang menjadi perhatian Persikad adalah pertemuan pertama melawan PSPS.

Saat itu, Persikad harus mengakui keunggulan tim asal Pekanbaru tersebut setelah kebobolan pada menit-menit akhir pertandingan.

Hasil tersebut tentu menjadi pelajaran penting bagi Achmad. Dia tidak ingin anak asuhnya kembali kehilangan konsentrasi ketika pertandingan memasuki fase krusial.

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Selain itu, Persikad juga mengevaluasi kebiasaan mengendurkan serangan ketika sudah berada dalam posisi unggul.

Situasi tersebut dinilai menjadi salah satu hal yang harus diperbaiki sebelum kembali menghadapi PSPS.

"Kami mencoba fokus sampai menit akhir karena sebelumnya kalah dari PSPS di kandang sendiri lewat gol pada menit-menit terakhir. Kami juga mengevaluasi pertandingan pertama, ketika sudah unggul justru mengendurkan serangan. Hal seperti itu yang tidak ingin terulang," ujar Achmad Zulkifli.

Achmad berharap para pemain mampu menjaga intensitas permainan sepanjang pertandingan.

Dia meminta seluruh anggota tim tetap bekerja keras dan tidak kehilangan semangat, apa pun situasi yang terjadi di lapangan.

Optimisme juga disampaikan perwakilan pemain Persikad, Dolly Gultom. Dia memastikan seluruh pemain sudah siap memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan tandang tersebut.

"Kami sebagai pemain sudah siap untuk pertandingan besok. Bagaimanapun juga, kami harus mendapatkan tiga poin di sini. Para pemain akan berjuang semaksimal mungkin," ujar Dolly.

Persikad kini memiliki pekerjaan untuk membuktikan kesiapan tersebut di lapangan. Menghadapi PSPS yang berada di puncak klasemen tentu bukan tantangan mudah.