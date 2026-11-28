JawaPos.com - Madura United FC bertekad meraih kemenangan saat menjamu Java United FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (28/11) malam.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Laskar Sape Kerrab untuk mengamankan tiga poin.

Pelatih Madura United, Jose Gomes, menegaskan timnya tidak ingin kehilangan angka dalam pertandingan kandang kali ini.

Meski demikian, Gomes menyadari Java United bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Tim tamu dinilai memiliki kekuatan yang cukup baik serta sejumlah pemain yang berpotensi memberikan ancaman sepanjang pertandingan.

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Karena itu, pelatih asal Portugal tersebut meminta anak asuhnya mempersiapkan diri dengan baik.

Dia ingin para pemain tetap menjaga konsentrasi dan menunjukkan kerja keras sejak awal hingga pertandingan berakhir.

"Kami tahu tim mereka kuat dan punya pemain yang harus diwaspadai. Tapi, kami bermain di kandang sendiri. Kami harus siap menghadapi mereka dan bekerja maksimal untuk mendapatkan tiga poin," ujar Gomes.

Menurut Gomes, status sebagai tuan rumah seharusnya menjadi keuntungan sekaligus motivasi tambahan bagi Madura United.

Dukungan publik Pamekasan diharapkan mampu meningkatkan semangat para pemain untuk tampil lebih percaya diri.

Dia menegaskan, keinginan untuk meraih kemenangan di kandang sendiri bukan sesuatu yang harus dianggap sebagai beban.

Sebaliknya, target tersebut justru menjadi dorongan agar seluruh pemain memberikan kemampuan terbaiknya.

"Kami tidak ingin kehilangan poin di kandang sendiri. Itu motivasi untuk pemain, bukan tekanan," tegas Gomes.

Selain menyoroti kesiapan tim, Gomes turut menaruh harapan besar kepada dukungan suporter.

Menurut dia, kehadiran dan semangat suporter bisa memberikan energi tambahan bagi Madura United, terutama ketika pertandingan berjalan ketat.

"Kami berharap suporter mendukung sampai menit terakhir agar bisa mendapatkan tiga poin," ucap Gomes.

Madura United tentu membutuhkan penampilan yang solid untuk mewujudkan target tersebut.

Selain menjaga kedisiplinan dalam bertahan, efektivitas dalam memanfaatkan peluang juga akan menjadi faktor penting.

Lulinha dan rekan-rekan diharapkan mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik.