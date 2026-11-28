JawaPos.com - Garudayaksa FC tidak ingin datang ke markas Persija Jakarta tanpa persiapan matang.

Tim asuhan Milos Joksic itu telah mempelajari kekuatan Macan Kemayoran menjelang pertemuan kedua tim pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11).

Persija menjadi lawan yang tidak mudah bagi Garudayaksa. Selain berstatus sebagai pemuncak klasemen sementara, tim ibu kota juga memiliki organisasi permainan yang solid.

Permainan agresif, tekanan tinggi, serta kemampuan memanfaatkan situasi bola mati menjadi beberapa aspek yang mendapat perhatian khusus dari Joksic.

Pelatih asal Serbia tersebut mengaku sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk meredam kekuatan Persija.

Persiapan itu dilakukan sepanjang pekan latihan, terutama untuk mengantisipasi tekanan lawan dan ancaman dari situasi set piece.

Joksic menilai Persija memiliki kualitas yang membuat mereka pantas berada di posisi teratas klasemen.

Karena itu, Garudayaksa harus mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan jika ingin mendapatkan hasil maksimal.

"Kami akan menghadapi tim peringkat pertama di liga. Mereka tim yang fantastis, terorganisasi dengan baik, agresif, punya pressing tinggi dan sangat bagus dalam situasi bola mati," papar Joksic.

"Pekan ini kami berlatih untuk mengantisipasi serangan dan situasi bola mati mereka," kata Joksic.

Meski menyadari timnya tidak diunggulkan, Joksic tetap optimistis Garudayaksa bisa memberikan perlawanan.

Dia tidak ingin anak asuhnya hanya fokus bertahan, tetapi juga berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengancam pertahanan Persija.

Menurut Joksic, pendekatan permainan Garudayaksa akan disesuaikan dengan situasi di lapangan.

Serangan balik bisa menjadi salah satu opsi untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan pemain Persija ketika membangun serangan.

Selain itu, Garudayaksa juga memiliki kemungkinan bermain dengan memanfaatkan zona tengah atau menerapkan garis pertahanan lebih rendah.

Semua pilihan tersebut akan bergantung pada bagaimana Persija mengembangkan permainan.

"Kami berstatus underdog, tetapi kami akan mencari peluang. Kami bisa bermain melalui serangan balik, menggunakan zona tengah atau bertahan lebih rendah, tergantung bagaimana Persija bermain. Kami berharap bisa mendapatkan hasil positif," ujar Joksic.

Menariknya, Joksic tidak menganggap satu pemain Persija sebagai ancaman utama. Dia menilai kualitas skuad Macan Kemayoran cukup merata.

Setiap posisi, mulai dari penjaga gawang, pemain belakang, gelandang, hingga penyerang, memiliki pemain dengan kemampuan yang bagus.

Di luar persiapan teknis, pertandingan ini juga menjadi momen spesial bagi Joksic.

Dia mengaku belum pernah merasakan langsung atmosfer pertandingan di hadapan The Jakmania, suporter Persija yang dikenal memiliki dukungan besar.

Joksic bahkan mengaku antusias menyambut pengalaman pertama tersebut. Baginya, kehadiran suporter merupakan bagian penting dari sepak bola dan bisa memberikan warna dalam sebuah pertandingan.

"Sepak bola dimainkan untuk suporter. Saya yakin mereka akan menciptakan atmosfer yang luar biasa karena The Jakmania merupakan salah satu suporter terbaik di Indonesia," ungkap Joksic.

"Bagi saya, ini pengalaman pertama dan saya pasti akan menikmatinya. Saya berharap tim saya bisa tampil baik," tutur Joksic.

Garudayaksa kini dituntut menerjemahkan hasil persiapan selama sepekan ke dalam penampilan di lapangan.

Menghadapi Persija yang sedang berada di puncak klasemen tentu bukan pekerjaan ringan.