JawaPos.com – Java United FC membawa modal positif saat bertandang ke markas Madura United FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Namun, tuan rumah juga memiliki motivasi besar untuk kembali ke jalur kemenangan setelah melewati dua pertandingan tanpa hasil maksimal.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (28/11/2026) pukul 19.00 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Java United datang dengan kepercayaan diri tinggi. Skuat berjuluk Laskar Kepodang Emas itu tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, dengan catatan lima kemenangan dan tiga hasil imbang.

Pelatih Java United Fabio Lefundes menilai kesiapan dan kepercayaan diri pemain menjadi modal penting untuk menghadapi Madura United. Dia memastikan timnya sudah menjalani persiapan dengan baik sebelum bertolak dari Semarang menuju Pamekasan.

"Persiapan berjalan baik. Pemain dapat mencerna informasi tentang rencana melawan Madura United yang diberikan tim pelatih," kata Fabio Lefundes dalam konferensi pers virtual, Jumat (27/11) malam.

Meski harus menempuh perjalanan cukup jauh, Lefundes menilai kondisi tersebut tidak mengurangi kesiapan anak asuhnya. Dia berharap para pemain mampu menerapkan strategi yang sudah disiapkan dengan penuh keyakinan.

"Kuncinya adalah kepercayaan diri pemain ketika menjalankan program yang diberikan tim pelatih. Alhasil, pemain dapat mencerna strategi dan mengerti satu sama lain saat bermain di lapangan," tutur Lefundes.

Catatan delapan pertandingan tanpa kekalahan tentu menjadi tambahan motivasi bagi Java United. Namun, Lefundes tidak ingin para pemain terlalu terpaku pada rekor tersebut. Baginya, konsistensi dalam menjalankan strategi tetap menjadi hal terpenting.

Di sisi lain, Madura United memiliki misi berbeda. Laskar Sape Kerrab ingin segera mengakhiri periode tanpa kemenangan setelah melewati dua pertandingan terakhir dengan hasil kurang memuaskan.

Madura United sebelumnya kalah 0-1 dari Garudayaksa FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Setelah itu, mereka kembali gagal meraih kemenangan saat bermain imbang 2-2 melawan Persela Lamongan dalam ajang I.League Cup 2026/2027.

Gelandang Madura United Ilhamsyah mengakui timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Evaluasi dari dua pertandingan tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi Java United.

"Kami sudah banyak melakukan evaluasi dari pertandingan sebelumnya. Kami banyak melakukan kesalahan dan pertandingan besok akan sedikit berbeda karena kita datang dengan motivasi tinggi," tutur Ilhamsyah, Jumat (27/11).

Ilhamsyah berharap hasil evaluasi tersebut bisa membawa perubahan dalam permainan tim. Dia juga ingin rekan-rekannya mampu menjalankan instruksi pelatih dan mengurangi kesalahan yang berpotensi merugikan Madura United.

Hingga pekan ke-10, Madura United mengoleksi 19 poin, sedangkan Java United mengumpulkan 14 poin. Selisih lima angka membuat pertandingan ini penting bagi kedua kesebelasan.

Java United tentu ingin membawa pulang poin untuk memperbaiki posisinya di klasemen. Sementara itu, Madura United membutuhkan kemenangan agar tetap bersaing dengan tim-tim di papan atas.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Laskar Sape Kerrab. Namun, mereka harus menghadapi lawan yang sedang berada dalam momentum bagus dan belum terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir.

Madura United perlu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang sekaligus menjaga konsentrasi di lini pertahanan. Sebaliknya, Java United berpeluang memanfaatkan kepercayaan diri dan kekompakan permainan untuk memberikan tekanan kepada tuan rumah.