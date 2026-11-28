JawaPos.com - Bek Garudayaksa FC Paulo Ricardo antusias menyambut pertandingan melawan Persija Jakarta pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27.

Duel yang berlangsung di Stadion Patriot Chandra Bhaga, Bekasi, Sabtu (28/11) malam itu menjadi laga spesial bagi pemain asal Brasil tersebut.

Selain menghadapi salah satu tim besar di Indonesia, Paulo juga akan berjumpa dengan mantan klubnya.

Dia pernah menjadi bagian dari Persija Jakarta dan memiliki kenangan tersendiri selama membela Macan Kemayoran.

Meski demikian, Paulo datang dengan semangat berbeda. Kali ini, dia akan berusaha membantu Garudayaksa FC mencuri hasil positif di hadapan pendukung tuan rumah.

Garudayaksa memiliki modal cukup bagus menjelang pertandingan tersebut. Tim asuhan Milos Joksic sedang berada dalam tren positif setelah meraih empat kemenangan beruntun.

Catatan itu menjadi bekal penting untuk menghadapi Persija yang dikenal memiliki kualitas pemain dan kekuatan kolektif.

Paulo berharap rentetan kemenangan tersebut tidak terhenti. dia menyebut suasana di dalam tim sedang sangat baik dan seluruh pemain sudah menantikan pertandingan besar melawan Persija.

"Atmosfer tim sangat bagus. Kami sudah tidak sabar memainkan pertandingan besar seperti ini," ungkap Paulo.

"Persija selalu bermain untuk menang, tetapi kami juga punya target yang sama dengan cara kami sendiri. Kami sudah meraih empat kemenangan beruntun dan ingin menjaga momentum itu," ujar Paulo.

Dia menyadari Persija bukan lawan yang mudah. Terlebih, Macan Kemayoran akan mendapatkan dukungan penuh dari The Jakmania.

Pertandingan ini juga memiliki nilai spesial karena bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-98 Persija Jakarta.

Namun, Paulo justru melihat atmosfer besar di Stadion Patriot sebagai sesuatu yang menarik.

Menurut dia, bermain di hadapan banyak suporter merupakan salah satu bagian terbaik dari sepak bola.

Dia berharap dukungan suporter tuan rumah bisa membuat pertandingan berjalan semakin menarik sekaligus menjadi motivasi tambahan bagi pemain Garudayaksa.

"Melihat The Jakmania memenuhi stadion tentu akan sangat indah. Kami ingin menikmati pertandingan dan menjadikan atmosfer itu sebagai motivasi tambahan," kata Paulo.

Mengenai pertemuan dengan mantan klub, Paulo mengaku masih menyimpan kenangan positif bersama Persija.

Dia juga mengapresiasi penghormatan yang diberikan klub ibu kota tersebut selama dirinya menjadi bagian dari tim.

Meski begitu, dia menegaskan tidak ingin terlalu larut dengan cerita masa lalu. Saat ini, fokus utamanya adalah Garudayaksa FC dan perjuangan untuk mendapatkan tiga poin.

Paulo memastikan dirinya bersama rekan-rekannya akan memberikan kemampuan terbaik di lapangan.

Dia juga ingin menunjukkan bahwa Garudayaksa terus berkembang dan mampu bersaing menghadapi tim-tim kuat di BRI Super League.

"Kami akan memberikan segalanya di lapangan. Tim ini terus berkembang dan suporter bisa berharap kami akan berjuang, menampilkan permainan terbaik, serta berusaha memenangkan pertandingan," tutur Paulo.

Dengan bekal empat kemenangan beruntun, Garudayaksa tentu ingin memberikan perlawanan maksimal.