JawaPos.com - Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI telah disepakati terselenggara pada Januari 2027.

Ketum PSSI Erick Thohir mengungkap alasan jadwal pemilihan kepengurusan baru tersebut maju dari waktu yang sebelumnya telah ditetapkan sebelumnya.

PSSI menggelar kongres di The Westin Jakarta, Sabtu (28/11). Agenda tersebut dipimpin Ketum PSSI Erick Thohir didampingi Waketum I Zainudin Amali, Waketum II Ratu Tisha, dan Sekjen PSSI Yunus Nusi.

Kongres biasa tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Mulai dari jadwal KLB Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027-2031, pembentukan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) KLB PSSI.

Selain itu, disepakati pula syarat terbaru terkait dukungan untuk mengajukan diri sebagai Ketua Umum PSSI termasuk menggunakan sistem paket.

Erick menegaskan, seluruh keputusan tersebut diambil melalui diskusi secara terbuka dalam Kongres Biasa.

Dia turut mengklaim keputusan yang ditetapkan telah mendapat restu FIFA dan AFC.

“Seluruh mekanisme pemilihan telah kami diskusikan secara terbuka, baik secara internal maupun eksternal. Perubahan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari FIFA dan AFC,” kata Erick di Jakarta, Sabtu (28/11).

Lebih lanjut, Erick mengungkapkan alasan KLB ditetapkan pada Januari 2027 dari yang sebelumnya Juli 2027.

Dia mengatakan, perubahan jadwal tersebut tak lain karena padatnya agenda Timnas Indonesia di semua level pada 2027.

Januari dirasa jadwal yang tepat untuk menggelar agenda krusial tersebut karena agenda tim nasional akan dimulai pada Februari 2027.

Dengan begitu, kepengurusan PSSI yang baru dapat mempersiapkan Timnas Indonesia di semua level secara maksimal.

“Terkait tanggal pemilihan, pertimbangannya adalah kompleksitas persiapan tim nasional. Seperti yang tadi kami sampaikan, setiap bulan ada pertandingan tim nasional,” ungkap Erick.

“Alhamdulillah, timnas putri U-17, timnas putra U-17, timnas putra U-20, hingga timnas senior berhasil masuk ke kompetisi AFC. Ini merupakan pencapaian yang pertama kali terjadi,” lanjut dia.

“Bahkan, kemarin pencapaian kita sempat dibandingkan dengan Jepang. Memang kita masih jauh dan harus terus berbenah. Namun, ini merupakan kebanggaan yang luar biasa. Karena itu, kita juga harus mempersiapkan semuanya secara maksimal,” tambah dia.

Erick mencontohkan pada Februari 2027, Timnas Putri Indonesia akan memainkan agenda FIFA Matchday. Kemudian berlanjut ke turnamen regional.

“Mari kita lihat jadwal tim nasional. Pada Februari nanti, ada FIFA Women's untuk timnas senior putri. Kami baru saja mengganti pelatih, yakni Alen Stajcic. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan performa timnas putri kita," papar Erick.

"Kemudian, pertandingan Asian Women's akan berlangsung mulai April hingga Mei. Belum lagi SEA Games yang juga akan digelar tahun ini,” terang dia.

Selain itu, tim nasional putra Indonesia juga akan menjalani rangkaian agenda padat. Mulai dari FIFA Matchday, Kualifikasi Piala Dunia 2030 hingga Piala Asia 2027.

“Kalau melihat agenda tim nasional, kita hanya memiliki dua jendela pertandingan (FIFA Matchday), yakni pada Maret dan Juni. Setelah itu, langsung masuk ke rangkaian kualifikasi Piala Dunia pada September, Oktober, dan November,” ungkap Erick.

“Kita juga harus memastikan seluruh program berjalan dengan baik. Kepastian tersebut tidak hanya membutuhkan komitmen dari internal federasi, tetapi juga dukungan pihak eksternal,” tambah dia.

Erick ingin memastikan seluruh persiapan Timnas Indonesia baik putra maupun putri berjalan dengan maksimal.

Karena itu, Januari menjadi bulan ideal untuk menggelar agenda pemilihan pengurus baru PSSI periode 2027-2031.

“Karena itu, kita harus memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana dan tidak meleset dari target. Memang tidak mudah, tetapi inilah komitmen kami," ungkap Erick.