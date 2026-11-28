JawaPos.com – Persis Solo akan menghadapi Deltras FC pada pekan ke-11 Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (28/11/2026) pukul 19.00 WIB. Laskar Sambernyawa mengusung misi mengakhiri puasa kemenangan yang sudah berlangsung selama dua bulan.

Namun, Persis harus menghadapi pertandingan ini dengan sejumlah kendala. Empat pemain dipastikan absen, yakni Hasyim Kipuw, Feby Eka, Novan Sasongko, dan Rafa Abdurrahman.

Tiga pemain pertama harus menjalani hukuman akibat kartu merah, sedangkan Rafa terkena akumulasi kartu kuning. Selain itu, kondisi Ollie Leeming masih dalam pemantauan tim pelatih setelah mengalami cedera.

Meski demikian, Leeming sudah kembali mengikuti latihan bersama tim. Pelatih Persis Danang Suryadi masih akan melihat perkembangan kondisi fisiknya sebelum menentukan apakah sang pemain bisa diturunkan.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Persis untuk memperbaiki posisi sekaligus mengakhiri periode sulit. Hingga pekan ke-10, Laskar Sambernyawa baru mengoleksi satu kemenangan di Championship 2026/2027.

Kemenangan tersebut diraih ketika menghadapi PSBS Biak dengan skor telak 7-0 pada 20 September 2026. Setelah itu, Persis tidak pernah lagi meraih tiga poin dalam delapan pertandingan beruntun di kompetisi tersebut.

Persis saat ini menempati peringkat kedelapan klasemen sementara dengan koleksi delapan poin. Situasi itu membuat kemenangan atas Deltras menjadi sangat penting untuk memperbaiki posisi sekaligus membangun kembali kepercayaan diri pemain.

Pelatih Danang Suryadi mengakui timnya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dia berharap peningkatan kekompakan dan motivasi pemain dalam latihan bisa diterjemahkan menjadi hasil positif di lapangan.

“Persiapan kita sangat baik, para pemain di latihan sangat antusias mengikuti instruksi dengan baik. Dan sebenarnya sebelum melawan De Red FC, latihan kita sangat luar biasa ya. Tapi memang masalah kita di hasil pertandingan. Dan mudah-mudahan dengan semakin membaiknya kekompakan, motivasi pemain di latihan, maka kita akan segera mendapatkan tiga poin di pertandingan besok,” ujarnya.

Danang juga mengingatkan para pemain agar mampu mengendalikan emosi. Persis kehilangan sejumlah pemain akibat kartu merah dalam pertandingan sebelumnya. Karena itu, disiplin dan kontrol diri menjadi perhatian khusus menghadapi Deltras.

Sementara itu, Deltras FC juga datang dengan kondisi yang belum ideal. The Lobster sempat mengawali musim dengan sangat baik setelah mencatatkan empat kemenangan beruntun.

Namun, performa mereka kemudian menurun. Dalam tujuh pertandingan berikutnya di berbagai kompetisi, Deltras mencatatkan tiga hasil imbang dan empat kekalahan.

Deltras kini menempati peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 15 poin. Posisi tersebut masih lebih baik dibandingkan Persis, tetapi tren negatif membuat tim tamu juga membutuhkan kemenangan untuk kembali membangun momentum.

Pertemuan sebelumnya pada putaran pertama memperlihatkan persaingan ketat. Persis dan Deltras bermain imbang 3-3 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada 18 Oktober 2026.

Hasil tersebut menjadi gambaran bahwa kedua tim memiliki potensi untuk saling memberikan ancaman. Persis tentu ingin memaksimalkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan Deltras berusaha menghentikan periode tanpa kemenangan.

Dengan kondisi kedua tim yang sama-sama membutuhkan poin, pertandingan di Stadion Manahan diperkirakan berlangsung ketat. Persis memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, tetapi absennya empat pemain menjadi tantangan tersendiri bagi tuan rumah.

Deltras juga tidak sedang dalam performa terbaik. Situasi tersebut bisa dimanfaatkan Persis untuk mengambil inisiatif serangan dan menekan sejak awal pertandingan.