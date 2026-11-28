JawaPos.com — Persebaya Surabaya masih menunggu kepastian kondisi dua penjaga gawang andalannya, Ernando Ari dan Reza Arya, menjelang pertandingan melawan Arema FC pada pekan ke-11 Super League 2026/27 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Pelatih Bernardo Tavares belum memastikan keduanya bisa tampil setelah menjalani pemulihan cedera. Situasi tersebut menjadi perhatian serius Green Force menjelang pertandingan sarat gengsi menghadapi rival asal Jawa Timur. Apalagi, Persebaya Surabaya membutuhkan kekuatan terbaik untuk mengamankan tiga poin dalam pertandingan yang selalu menghadirkan tekanan tinggi.

Bernardo Tavares mengakui keputusan mengenai kesiapan kedua penjaga gawang tersebut belum bisa diambil. Pelatih asal Portugal itu masih menunggu perkembangan kondisi pemain hingga mendekati waktu pertandingan.

"Kita lihat apakah mereka bisa membantu kami besok atau tidak. Kami masih punya satu hari lagi, kita akan lihat," ujar Bernardo Tavares di sesi konferensi pers, Sabtu (28/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan peluang Ernando Ari maupun Reza Arya untuk masuk skuad masih terbuka. Namun, Tavares tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum memperoleh kepastian mengenai kondisi fisik keduanya.

Bagaimana Kondisi Ernando Ari Menjelang Persebaya Surabaya Melawan Arema FC? Ernando Ari masih menjadi perhatian tim medis Persebaya Surabaya setelah mengalami cedera engkel ketika menjalani latihan. Cedera tersebut membuat penjaga gawang Timnas Indonesia itu harus melewatkan pertandingan melawan Java United pada 21 November 2026.

Chief Medical Officer Persebaya Surabaya, dr. Pratama Wicaksana Wijaya, Sp.KO, atau dr. Tommy, sebelumnya menjelaskan kronologi cedera Ernando.

Insiden terjadi ketika sang penjaga gawang terlibat benturan dengan pemain lain saat mengantisipasi bola udara.

"Ernando mengalami cedera pada bagian engkel saat latihan. Kejadiannya berlangsung dua hari sebelum game, hari Kamis, ketika dia berbenturan dengan pemain lain dalam situasi mengantisipasi bola udara," kata dr. Tommy pada Sabtu (21/11/2026).

Cedera tersebut datang pada momen penting ketika Persebaya Surabaya membutuhkan kontribusi seluruh pemain untuk menjaga konsistensi penampilan. Ernando akhirnya tidak dapat memperkuat Green Force dalam pertandingan Super League menghadapi Java United.

Tim medis kemudian melakukan pemantauan terhadap perkembangan pemulihan penjaga gawang tersebut. Harapannya, kondisi Ernando segera membaik sehingga bisa kembali mengikuti latihan bersama pemain lainnya. "Kami berharap dalam pekan depan atau beberapa hari ke depan kondisinya sudah membaik sehingga bisa kembali bergabung dengan tim," imbuhnya.

Meski demikian, belum ada kepastian mengenai kesiapan Ernando untuk menghadapi Arema FC pada Minggu (29/11/2026). Keputusan akhir tetap bergantung pada perkembangan pemulihan serta penilaian kondisi fisiknya menjelang pertandingan.

Mengapa Pemulihan Reza Arya Masih Membutuhkan Observasi? Reza Arya menghadapi persoalan berbeda karena mengalami keluhan pada bagian leher dan bahu. Kondisi tersebut membuat penjaga gawang asal Parepare itu juga harus menjalani pemulihan dan belum bisa dipastikan tampil menghadapi Arema FC. Menurut penjelasan tim medis, keluhan Reza sebenarnya sudah muncul sebelum pertandingan Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta.

Masalah tersebut juga masih dirasakan ketika dirinya mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia. Berbagai tindakan medis telah dilakukan untuk membantu proses pemulihan Reza Arya.

Penanganan tidak hanya diberikan tim medis Persebaya Surabaya, tetapi juga melibatkan tim medis Timnas Indonesia selama sang pemain menjalani agenda internasional. Namun, keluhan yang belum sepenuhnya hilang membuat kondisinya masih membutuhkan pemantauan lanjutan.

Tim medis harus memastikan perkembangan pemulihan sebelum menentukan langkah berikutnya terkait kesiapan sang penjaga gawang.

"Saat ini, Reza masih dalam observasi tim medis karena keluhannya masih dirasakan, sehingga yang bersangkutan merasa tidak dalam kondisi 100%, meskipun sejumlah tindakan medis sudah dilakukan," jelas dr. Tommy.

Situasi tersebut membuat Persebaya Surabaya belum dapat memastikan kapan Reza kembali berada dalam kondisi optimal. Kehati-hatian menjadi penting mengingat posisi penjaga gawang membutuhkan kesiapan fisik untuk menghadapi benturan dan melakukan penyelamatan.

Lutfi Masrohan Jadi Alternatif, Bagaimana Penampilannya? Lutfi Masrohan muncul sebagai alternatif penjaga gawang Persebaya Surabaya ketika Ernando Ari dan Reza Arya belum tersedia. Pemain yang akrab disapa Rohan itu sudah mendapatkan kesempatan tampil dalam tiga pertandingan, termasuk dua laga resmi. Kesempatan pertamanya datang ketika Persebaya Surabaya menghadapi Western Australia dalam pertandingan persahabatan pada 15 November 2026.

Green Force berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 4-3 setelah menjalani duel yang berlangsung terbuka. Rohan kemudian dipercaya tampil menghadapi Java United pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 21 November 2026, Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang 1-1.

Kepercayaan kembali diberikan kepada Rohan ketika Persebaya Surabaya menghadapi PSBS Biak dalam pertandingan ILeague Cup pada 24 November 2026. Kali ini, Green Force berhasil mencatatkan kemenangan telak 5-0 sekaligus menjaga gawangnya tanpa kebobolan.

Dari dua pertandingan resmi tersebut, Rohan telah mengumpulkan 180 menit bermain dengan catatan satu gol kebobolan. Penampilannya menghadapi PSBS Biak juga menghasilkan clean sheet yang menjadi modal positif menjelang pertandingan berikutnya.

Catatan tersebut memperlihatkan Rohan sudah memiliki pengalaman pertandingan sebelum menghadapi kemungkinan tampil dalam derbi Jawa Timur. Meski demikian, menghadapi Arema FC tentu menghadirkan tantangan berbeda karena besarnya rivalitas antara kedua kesebelasan.

Siapa yang Akan Mengawal Gawang Persebaya Surabaya saat Menghadapi Arema FC? Bernardo Tavares kini memiliki pertimbangan penting dalam menentukan penjaga gawang utama untuk pertandingan melawan Arema FC. Kondisi Ernando Ari dan Reza Arya masih harus dievaluasi, sementara Lutfi Masrohan telah mendapatkan menit bermain dalam dua pertandingan resmi terakhir. Pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada Minggu (29/11/2026) menjadi ujian berikutnya bagi Green Force.

Kepastian mengenai penjaga gawang yang akan dimainkan masih menunggu keputusan Tavares setelah mempertimbangkan kondisi seluruh pemain yang tersedia. Bagi Persebaya Surabaya, kesiapan penjaga gawang menjadi salah satu faktor penting untuk menghadapi tekanan serangan Arema FC.

Terlebih, pertandingan derbi Jawa Timur selalu menuntut konsentrasi tinggi sepanjang laga, terutama ketika kedua tim berusaha merebut kemenangan. Tavares pun masih memiliki waktu untuk menilai perkembangan kondisi kedua penjaga gawang sebelum pertandingan dimulai.