JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh membawa misi menebus kekalahan saat bertandang ke markas Sumsel United dalam lanjutan pekan ke-11 Pegadaian Championship 2026/2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (28/11) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Laskar Rencong untuk membalas hasil kurang memuaskan pada pertemuan pertama.

Saat bermain di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, 2 Oktober 2026, Persiraja harus mengakui keunggulan Sumsel United dengan skor 1-2.

Kali ini, Persiraja tentu ingin membawa pulang hasil berbeda. Namun, misi tersebut tidak akan berjalan mudah karena Sumsel United juga membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi klasemen.

Tuan rumah datang dengan modal yang belum terlalu meyakinkan. Dalam lima pertandingan terakhir di Championship, Sumsel United hanya meraih satu kemenangan, dua kali imbang, dan dua kekalahan.

Di sisi lain, Persiraja juga belum sepenuhnya menemukan kestabilan. Dari lima pertandingan terakhir, tim asal Banda Aceh tersebut mengoleksi dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Jika melihat rekor pertemuan, kedua tim sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup berimbang.

Dari empat pertemuan terakhir, Sumsel United dan Persiraja sama-sama mengantongi dua kemenangan.

Meski demikian, Sumsel United memiliki keuntungan karena berhasil memenangkan pertemuan pertama musim ini.

Faktor bermain di kandang juga bisa menjadi tambahan motivasi bagi Laskar Juaro untuk kembali mengamankan poin penuh.

Persiraja diperkirakan akan mengandalkan Martin Garcia dan Faris Adit Saputra untuk menjaga keseimbangan lini tengah.

Sementara itu, Dwiki Mardiyanto dan Ibrahim Faisal berpotensi menjadi tumpuan di sektor depan.

Sumsel United diprediksi menggunakan formasi 5-2-3 dengan mengandalkan Felipe Ryan Alves Silva, Ahmad Aidil Subhi, dan Ikechukwu Kenneth Ngwoke sebagai trisula penyerang.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat. Persiraja memiliki motivasi untuk membalas kekalahan, tetapi Sumsel United bisa memanfaatkan dukungan suporter untuk menekan sejak awal.

Melihat keuntungan kandang dan hasil pertemuan pertama, Sumsel United sedikit lebih diunggulkan.

Laskar Juaro diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis meski Persiraja berpotensi memberikan perlawanan hingga akhir laga.