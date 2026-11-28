JawaPos.com - Francisco Rivera membawa rekor tak terkalahkan dalam lima pertemuan melawan Arema FC.

Duel derbi Jatim itu bakal tersaji pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11) pukul 15.30 WIB.

Kapten Persebaya Surabaya tersebut bertekad mempertahankan catatan positifnya sekaligus membantu Green Force mengamankan tiga poin dalam pertandingan penuh gengsi itu.

Pertemuan dua tim asal Jawa Timur tersebut selalu menghadirkan atmosfer berbeda karena rivalitas panjang yang melibatkan sejarah, kebanggaan, dan loyalitas suporter.

Meski kali ini berlangsung di Bali, pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya tetap memiliki arti penting bagi kedua kesebelasan.

Bagi Francisco Rivera, pertandingan tersebut bukan sekadar kesempatan menambah tiga poin dalam persaingan Super League 2026/2027.

Gelandang asal Meksiko itu juga mempunyai motivasi pribadi untuk mempertahankan catatan impresifnya setiap kali menghadapi Singo Edan.

Menariknya, Rivera belum pernah sekalipun merasakan kekalahan sepanjang kariernya ketika berhadapan dengan Arema FC.

Dari lima pertandingan yang sudah dijalani, pemain kreatif tersebut mencatatkan dua kemenangan dan tiga hasil imbang.

Bagaimana Rekor Francisco Rivera Saat Menghadapi Arema FC? Francisco Rivera mempunyai catatan lima pertandingan tanpa kekalahan ketika menghadapi Arema FC, dengan rincian dua kemenangan dan tiga hasil imbang.

Selain menjaga rekor tersebut, kapten Persebaya Surabaya itu turut menyumbangkan dua gol dan satu assist dalam pertemuan melawan Singo Edan.

Statistik tersebut memperlihatkan kontribusi Rivera tidak hanya terbatas pada kemampuannya mengatur permainan dari lini tengah.

Pemain asal Meksiko tersebut juga mampu memberikan dampak langsung terhadap produktivitas serangan ketika menghadapi rival Green Force.

Dari lima pertemuan itu, Rivera terlibat langsung dalam terciptanya tiga gol melalui dua gol dan satu assist.

Catatan tersebut menjadi modal penting menjelang pertandingan keenamnya melawan Arema FC yang kembali berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Namun, rekor individu tentu tidak otomatis menjamin hasil pertandingan berikutnya akan berjalan sesuai harapan.

Rivera tetap membutuhkan kerja sama seluruh pemain Persebaya Surabaya untuk menghadapi tekanan dan motivasi tinggi yang dibawa tuan rumah.

Apalagi, pertandingan derbi Jawa Timur selalu menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemain dari kedua kesebelasan.

Baca Juga:Mario Jardel Syukuri Kemenangan Comeback Persita Tangerang Lawan Borneo FC

Konsentrasi, kedisiplinan, dan kemampuan memanfaatkan peluang bisa menjadi faktor penting dalam menentukan hasil akhir pertandingan.

Mengapa Francisco Rivera Percaya Diri Jelang Derbi Jawa Timur? Francisco Rivera menegaskan seluruh pemain Persebaya Surabaya telah bekerja keras sepanjang pekan untuk mempersiapkan pertandingan menghadapi Arema FC.

Dia memahami kemenangan dalam pertandingan tersebut mempunyai makna besar bagi Bonek maupun seluruh anggota tim.

“Kita tahu pertandingan besok (hadapi Arema FC) yang paling penting untuk semua bonek, untuk kami, dan kita kerja keras di dalam minggu ini dan semoga kita bisa dapat tiga poin," tegas Rivera di sesi konferensi pers, Sabtu (28/11).

Pernyataan tersebut menunjukkan besarnya tekad Rivera untuk membawa Persebaya Surabaya meraih hasil maksimal dalam pertandingan tandang kali ini.

Sebagai kapten, dia juga memiliki tanggung jawab menjaga semangat dan fokus rekan-rekannya sepanjang pertandingan.

Rivera menyadari ekspektasi Bonek terhadap pertandingan menghadapi Arema FC selalu tinggi, terlepas dari posisi kedua tim di klasemen.

Karena itu, kerja keras selama persiapan harus diterjemahkan menjadi penampilan maksimal ketika pertandingan berlangsung.

Kepercayaan diri Rivera juga tidak muncul tanpa alasan karena dia memiliki pengalaman positif menghadapi Arema FC pada musim sebelumnya.

Bahkan, salah satu penampilan terbaiknya dalam derbi Jawa Timur terjadi di stadion yang kembali menjadi lokasi pertandingan akhir pekan ini.

Bagaimana Rivera Menghancurkan Arema FC dengan Dua Gol dan Satu Assist? Francisco Rivera pernah menjadi salah satu aktor utama kemenangan telak Persebaya Surabaya atas Arema FC dengan skor 4-0 pada pekan ke-30 Super League 2025/2026.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, gelandang asal Meksiko tersebut mencetak dua gol sekaligus menyumbangkan satu assist.

Kontribusi tersebut memperlihatkan kemampuan Rivera menjadi pembeda dalam pertandingan dengan tekanan dan rivalitas tinggi.

Dua gol serta satu assist membuatnya terlibat langsung dalam tiga dari empat gol kemenangan Green Force.

Penampilan tersebut sekaligus menjadi bukti Rivera mampu mengambil tanggung jawab besar ketika Persebaya Surabaya menghadapi pertandingan penting.

Dia tidak hanya berperan sebagai pengatur tempo, tetapi juga muncul sebagai pemain yang menentukan hasil melalui kontribusi ofensif.

Menariknya, kemenangan 4-0 itu diraih di stadion yang sama dengan lokasi pertandingan pada Minggu (29/11).

Kesamaan tempat tersebut menghadirkan kenangan manis sekaligus tantangan bagi Rivera untuk kembali menunjukkan kualitas terbaiknya.

Meski demikian, pertandingan musim ini tentu mempunyai situasi berbeda dibandingkan pertemuan sebelumnya.

Persebaya Surabaya harus membangun kembali momentum positif tanpa mengandalkan keberhasilan masa lalu sebagai jaminan kemenangan.

Bisakah Francisco Rivera Kembali Membawa Persebaya Surabaya Menang di Bali? Francisco Rivera berpeluang memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi enam pertandingan apabila Persebaya Surabaya mampu menghindari kekalahan dari Arema FC.

Namun, target utama sang kapten tetap membawa pulang tiga poin demi memperbaiki perjalanan Green Force di Super League 2026/2027.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk menunjukkan perkembangan permainan setelah menjalani sejumlah laga yang menuntut evaluasi.

Konsistensi sepanjang 90 menit akan menjadi kebutuhan penting, terutama ketika menghadapi lawan dengan motivasi besar.

Peran Rivera di lini tengah diperkirakan kembali menjadi salah satu perhatian dalam pertandingan tersebut.

Kemampuannya menghubungkan lini tengah dan lini depan dapat membantu Green Force membangun serangan sekaligus menciptakan peluang mencetak gol.

Pengalaman menghadapi Arema FC sebanyak lima kali tanpa kekalahan memberikan bekal psikologis tersendiri bagi gelandang asal Meksiko tersebut.

Akan tetapi, Rivera tetap harus membuktikan kualitasnya melalui penampilan di lapangan, bukan sekadar mengandalkan statistik pertemuan sebelumnya.

Bagi Bonek, kemenangan dalam derbi Jawa Timur tentu memiliki nilai emosional yang tidak bisa diukur hanya melalui tambahan angka klasemen.

Harapan tersebut kini berada di pundak Rivera bersama seluruh pemain Persebaya Surabaya yang bersiap menghadapi pertandingan penuh gengsi.

Dengan modal dua kemenangan, tiga hasil imbang, dua gol, dan satu assist, Rivera mempunyai alasan kuat untuk menatap pertandingan secara optimistis.