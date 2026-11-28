JawaPos.com – PSPS Pekanbaru akan menghadapi Persikad Depok dalam lanjutan pekan ke-11 Pegadaian Championship 2026/2027 Grup A. Pertandingan di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, Sabtu (28/11/2026) pukul 19.00 WIB ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama bersaing di papan atas.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Askar Bertuah. Namun, tuan rumah tetap harus mewaspadai motivasi Persikad yang datang dengan ambisi membalas kekalahan pada pertemuan pertama.

PSPS saat ini memimpin klasemen sementara Grup A dengan koleksi 23 poin dari 10 pertandingan. Sementara itu, Persikad menempati peringkat ketiga dengan raihan 19 poin.

Selisih empat angka membuat pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua kesebelasan. PSPS berpeluang memperlebar jarak sekaligus semakin kokoh di posisi teratas. Sebaliknya, kemenangan akan membuat Persikad memangkas selisih poin menjadi hanya satu angka.

Selain persaingan klasemen, pertemuan kali ini juga menjadi kesempatan bagi Persikad untuk membayar kekalahan sebelumnya. Pada pertandingan pertama di Stadion Pakansari, Bogor, 24 Oktober 2026, PSPS berhasil membawa pulang kemenangan dengan skor 3-2.

Hasil tersebut tentu masih menjadi catatan bagi Persikad. Tim berjuluk Serigala Margonda itu perlu memperbaiki sejumlah kekurangan agar tidak kembali kehilangan poin ketika menghadapi PSPS.

Dari sisi performa, PSPS memiliki modal untuk mempertahankan posisi puncak. Tim besutan Akhyar Ilyas tersebut sebelumnya bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh.

Akhyar menegaskan timnya sudah melakukan persiapan dengan baik setelah kembali dari Aceh. Dia juga mengingatkan para pemain agar tidak meremehkan Persikad yang menjadi salah satu pesaing di papan atas.

Pelatih PSPS tersebut menilai pertandingan kandang ini menjadi momentum penting untuk kembali meraih kemenangan. Dukungan suporter di Stadion Kaharuddin Nasution diharapkan bisa menambah motivasi para pemain.

Meski demikian, kondisi Reza Kusuma masih menjadi perhatian tim pelatih. Gelandang tersebut mengalami cedera ketika menghadapi Persiraja. Akhyar menyebut kondisinya mulai membaik dan berharap Reza bisa kembali memperkuat tim.

Di sisi lain, Persikad datang dengan kepercayaan diri setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun. Salah satu hasil positif terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Adhyaksa FC.

Pelatih Persikad Achmad Zulkifli mengakui PSPS memiliki posisi lebih baik di klasemen. Namun, dia memilih memusatkan perhatian pada evaluasi kekurangan timnya daripada terlalu memikirkan kekuatan lawan.

Persikad juga membawa 20 pemain ke Pekanbaru. Achmad menyebut seluruh pemain yang dibawa berada dalam kondisi siap diturunkan. Tim tamu pun bertekad mencuri poin meski harus menghadapi pemuncak klasemen di kandangnya.

PSPS diperkirakan akan mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Dengan dukungan publik sendiri, tuan rumah berpeluang tampil agresif untuk menekan pertahanan Persikad.

Sementara itu, Persikad kemungkinan bermain lebih disiplin sambil menunggu kesempatan melancarkan serangan balik. Strategi tersebut bisa menjadi pilihan untuk meredam tekanan PSPS sekaligus mencari peluang mencetak gol.

Melihat posisi klasemen, keuntungan kandang, dan hasil pertemuan pertama, PSPS sedikit lebih diunggulkan. Namun, tren positif Persikad membuat tuan rumah tidak bisa menganggap pertandingan ini sebagai laga mudah.