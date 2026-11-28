JawaPos.com — Arema FC mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan terakhir Super League 2026/2027, menjadi ancaman serius bagi Persebaya Surabaya menjelang derbi Jawa Timur di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Pelatih Green Force, Bernardo Tavares, meminta anak asuhnya menjaga konsentrasi dan organisasi pertahanan untuk meredam agresivitas Singo Edan.

Pertemuan dua tim asal Jawa Timur tersebut bukan sekadar pertandingan untuk memperebutkan tiga poin, melainkan juga pertaruhan gengsi dalam rivalitas panjang kedua kesebelasan.

Tavares menyadari pentingnya pertandingan tersebut sehingga meminta seluruh pemain menunjukkan komitmen dan kemampuan terbaik sejak menit pertama.

Pelatih asal Portugal itu juga memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan Arema FC yang dinilainya memiliki motivasi tinggi menjelang pertandingan.

Terlebih, produktivitas sembilan gol dalam lima pertandingan terakhir menunjukkan potensi serangan Singo Edan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

Bernardo Tavares Waspadai Motivasi Arema FC Bernardo Tavares menilai Arema FC akan menjadi lawan sulit bagi Persebaya Surabaya karena memiliki motivasi besar untuk melanjutkan hasil positif.

Meski demikian, pelatih Green Force tersebut tetap optimistis anak asuhnya mampu memberikan perlawanan maksimal dan memperjuangkan kemenangan.

"Saya pikir ini pertandingan penting bagi kami karena pada saat ini Arema datang dengan motivasi yang bagus karena mereka dalam tren kemenangan, dan kami juga ingin menang," ujar Tavares dalam konferensi pers, Sabtu (28/11/2026).

“Saya percaya para pemain besok akan menunjukkan sikap yang baik di dalam lapangan dan mencoba melakukan hal terbaik, dan hal terbaik bagi kami adalah mencoba menang.”

Menurut Tavares, menghadapi Arema FC selalu menghadirkan tantangan tersendiri bagi Persebaya Surabaya, terutama karena karakter pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi.

Karena itu, kesiapan mental dan kedisiplinan menjalankan instruksi menjadi faktor penting untuk menghadapi tekanan lawan.

"Arema selalu menjadi lawan yang sulit. Setiap kali kami bermain melawan Arema, kami mengalami kesulitan. Besok tidak akan menjadi pertandingan yang berbeda; kami memperkirakan kesulitan dari tim lawan,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap hati-hati Tavares dalam mempersiapkan pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027.

Dia tidak ingin para pemain kehilangan fokus hanya karena merasa memiliki kualitas pertahanan yang cukup baik.

Sembilan Gol Arema FC Jadi Alarm bagi Green Force Produktivitas Arema FC dalam lima pertandingan terakhir memperlihatkan kemampuan menyerang yang berbahaya meskipun hasil pertandingan mereka belum konsisten.

Dari lima laga tersebut, Singo Edan mengemas sembilan gol, tetapi juga mengalami tiga kekalahan dan hanya meraih dua kemenangan.

Pada pekan keenam, Arema FC harus mengakui keunggulan Persija Jakarta setelah kalah telak 1-5 dalam pertandingan tandang.

Namun, Singo Edan langsung memberikan respons dengan menghancurkan Dewa United 4-0 pada pekan ketujuh.

Ketajaman tersebut sempat menurun ketika Arema FC dikalahkan Bali United dengan skor 1-3 pada pekan kedelapan.

Hasil negatif kembali berlanjut pada pekan kesembilan setelah mereka menyerah tiga gol tanpa balas saat menghadapi Madura United.

Kebangkitan kemudian diperlihatkan Arema FC ketika bertandang ke markas PSS Sleman pada pekan kesepuluh.

Singo Edan berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan 3-0 sekaligus mencatatkan clean sheet yang menjadi modal penting sebelum menghadapi Persebaya Surabaya.

Secara keseluruhan, Arema FC mencatatkan rata-rata 1,8 gol per pertandingan dalam lima laga terakhir, mendekati angka dua gol setiap pertandingan.

Namun, mereka juga kebobolan 11 gol dalam periode tersebut sehingga masih memperlihatkan celah yang bisa dimanfaatkan Green Force.

Catatan tersebut menjadi gambaran mengenai dua sisi permainan Arema FC yang perlu diperhatikan Bernardo Tavares.

Singo Edan mampu mencetak banyak gol ketika menemukan momentum, tetapi pertahanan mereka juga bisa ditembus apabila mendapatkan tekanan secara konsisten.

Pertahanan Persebaya Surabaya Jadi Andalan Tavares Bernardo Tavares menegaskan organisasi pertahanan menjadi salah satu kekuatan utama Persebaya Surabaya dalam menghadapi Arema FC.

Namun, dia tetap meminta peningkatan akurasi permainan agar Green Force tidak hanya mampu meredam serangan lawan, tetapi juga efektif memanfaatkan peluang.

"Namun, pada saat ini kami adalah salah satu pertahanan terbaik di liga," tegas Tavares.

“Jadi, kami perlu terus melanjutkan hal-hal baik dalam organisasi pertahanan dan mencoba meningkatkan akurasi, mencoba melakukan hal-hal yang belum begitu bagus di sisi kami, dan menunjukkan besok bahwa kami bisa mencoba mengalahkan Arema.”

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi gambaran pendekatan yang ingin diterapkan Tavares dalam pertandingan derbi Jawa Timur.

Keseimbangan antara menyerang dan bertahan menjadi kebutuhan penting, terutama ketika menghadapi tim yang mampu menghasilkan sembilan gol dalam lima pertandingan.

Green Force juga harus mewaspadai perubahan momentum permainan yang bisa terjadi dalam waktu singkat ketika menghadapi Arema FC.

Konsentrasi sepanjang pertandingan diperlukan agar setiap peluang lawan tidak berkembang menjadi ancaman serius terhadap gawang Persebaya Surabaya.

Di sisi lain, efektivitas penyelesaian akhir juga menjadi perhatian karena pertandingan dengan rivalitas tinggi sering ditentukan melalui momentum tertentu.

Karena itu, Persebaya Surabaya membutuhkan permainan kolektif yang disiplin sekaligus keberanian mengambil keputusan ketika memasuki area pertahanan lawan.

Kondisi Pemain Persebaya Surabaya Masih Dipantau Selain mempelajari kekuatan Arema FC, Bernardo Tavares juga melakukan evaluasi terhadap kondisi fisik pemain Persebaya Surabaya setelah menjalani pertandingan ILeague Cup melawan PSBS Biak.

Evaluasi tersebut diperlukan untuk menentukan pemain yang benar-benar siap tampil dalam pertandingan penting di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

"Sebelum laga ini melawan PSBS Biak di ILeague cup, kami mencoba melihat semua pemain yang bermain melawan mereka selama 90 menit dan lebih dari satu jam untuk melihat apakah mereka bisa bermain besok (lawan Arema) atau tidak," ujar Bernardo Tavares.

Pemantauan kondisi pemain menjadi bagian penting dalam menentukan komposisi terbaik Green Force menghadapi Singo Edan.

Tavares tentu membutuhkan pemain yang mampu mempertahankan intensitas permainan sekaligus menjalankan organisasi pertahanan dengan disiplin sepanjang pertandingan.

Dengan mempertimbangkan produktivitas Arema FC dan kebutuhan menjaga keseimbangan permainan, derbi Jawa Timur diperkirakan menghadirkan pertarungan menarik antara kedua kesebelasan.