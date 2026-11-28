JawaPos.com – Persija Jakarta mengincar kemenangan saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Pertandingan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026) pukul 19.00 WIB itu menjadi momen spesial karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-98 Macan Kemayoran.

Tiga poin menjadi target utama Persija untuk merayakan hari jadi klub dengan hasil positif. Kemenangan juga dibutuhkan agar mereka tetap bertahan di puncak klasemen sementara.

Persija saat ini mengoleksi 22 poin dari 10 pertandingan. Mereka hanya unggul satu angka dari Persita Tangerang yang berada di posisi kedua, sehingga kehilangan poin bisa membuat persaingan di papan atas semakin ketat.

Meski bermain di kandang, Persija tetap perlu mewaspadai kekuatan Garudayaksa FC. Tim tamu datang dengan modal tiga kemenangan beruntun di Super League dan catatan empat kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Garudayaksa kini menempati peringkat ke-10 dengan koleksi 14 poin. Performa tersebut menjadi modal penting bagi tim besutan Milos Joksic untuk memberikan perlawanan kepada tuan rumah.

Di kubu Persija, Alexander Jeremejeff menjadi salah satu pemain yang patut mendapat perhatian. Penyerang asal Swedia tersebut telah mengoleksi tujuh gol dan memimpin daftar pencetak gol sementara Super League 2026/2027.

Jeremejeff diperkirakan kembali menjadi andalan di lini depan. Dia berpeluang mendapat dukungan dari Arlyansyah Abdulmanan dan sejumlah pemain kreatif Persija untuk membongkar pertahanan lawan.

Rizky Ridho juga menjadi sosok penting dalam menjaga keseimbangan permainan. Kapten Persija tersebut diharapkan mampu mengawal lini belakang sekaligus membantu membangun serangan dari area pertahanan.

Persija memiliki modal positif dari kemenangan besar atas Arema FC. Pada 21 Oktober 2026, Macan Kemayoran melumat Singo Edan dengan skor 5-1 di Stadion Patriot Candrabhaga.

Dalam pertandingan tersebut, Jeremejeff mencetak dua gol. Tiga gol lainnya disumbangkan Stjepan Loncar, Victor Dethan, dan Ivan Mamut.

Sementara itu, Garudayaksa FC diperkirakan mengandalkan Dominik Holec sebagai penjaga gawang. Barisan pertahanan berpeluang diisi Wahyu Prasetyo, Paulo Ricardo, Hamra Hehanusa, dan Alfin Kelilauw.

Di sektor tengah, Arapenta Poerba dan Theo Fillo Numberi bisa menjadi motor permainan. Sementara Carlos Iury, Ryo Matsumura, Jairo Jean, dan Brian Rubio menjadi opsi untuk membangun serangan.

Pertandingan ini juga menjadi pertemuan resmi pertama bagi kedua kesebelasan. Dengan demikian, belum ada catatan head to head yang bisa dijadikan gambaran kekuatan masing-masing tim.

Garudayaksa memang sedang berada dalam tren positif. Namun, Persija memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri serta motivasi tambahan untuk memberikan kado kemenangan pada hari jadi klub.

Jika mampu menjaga konsistensi permainan dan memaksimalkan peluang, Persija berpeluang mengamankan tiga poin. Ketajaman Jeremejeff juga bisa menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut.