JawaPos.com – Madura United akan menghadapi Java United dalam lanjutan pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Sabtu (28/11/2026) pukul 19.00 WIB. Laskar Sape Kerrab membidik kemenangan di hadapan pendukung sendiri, tetapi Java United punya modal bagus dari rekor pertemuan kedua tim.

Madura United membutuhkan tambahan tiga poin untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-10, mereka mengoleksi 19 poin dari enam kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu modal tuan rumah. Madura United telah mencetak 16 gol dan kebobolan 11 kali dalam 10 pertandingan.

Namun, mereka tetap harus memperbaiki konsistensi permainan. Kekalahan 0-1 dari Garudayaksa FC pada pertandingan sebelumnya di Super League menjadi pengingat bahwa peluang mencetak gol perlu diimbangi dengan efektivitas permainan.

Dukungan suporter di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan diharapkan menjadi tambahan motivasi. Madura United perlu mengambil inisiatif serangan sejak awal, tetapi tetap menjaga keseimbangan agar tidak mudah terkena serangan balik.

Di sisi lain, Java United datang dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Mereka menempati peringkat kedelapan dengan koleksi 14 poin dari 10 pertandingan.

Java United juga memiliki catatan pertemuan yang lebih baik. Dalam empat duel terakhir, mereka meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Salah satu kemenangan tersebut terjadi pada 3 Maret 2026. Saat itu, Java United mengalahkan Madura United dengan skor 2-1.

Sebelumnya, Java United juga menang telak 4-1 pada 19 September 2025. Sementara itu, Madura United hanya meraih satu kemenangan dengan skor 1-0 pada 10 Januari 2025. Satu pertandingan lainnya berakhir imbang 1-1 pada 10 Agustus 2024.

Rekor tersebut menjadi modal penting bagi tim tamu. Meski demikian, Madura United tentu memiliki kesempatan untuk memperbaiki catatan tersebut, terlebih pertandingan kali ini berlangsung di kandang sendiri.

Java United diperkirakan tidak akan bermain terbuka sejak awal. Mereka bisa mengandalkan organisasi permainan dan kecepatan pemain depan untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan tuan rumah ketika menyerang.

Pertandingan ini berpotensi berjalan ketat. Madura United memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri dan kebutuhan untuk mengamankan poin. Namun, Java United punya catatan pertemuan yang cukup meyakinkan.

Tuan rumah kemungkinan lebih banyak mengambil inisiatif serangan, sedangkan Java United berpeluang menunggu kesempatan melalui transisi cepat. Efektivitas penyelesaian akhir dan konsentrasi lini belakang bisa menjadi penentu hasil pertandingan.

Dengan mempertimbangkan kekuatan kedua tim, keuntungan kandang Madura United, serta rekor pertemuan yang berpihak kepada Java United, pertandingan diperkirakan berlangsung seimbang.

Madura United diprediksi bermain imbang 1-1 melawan Java United.