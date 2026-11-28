JawaPos.com - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-98 kepada Persija Jakarta.

PT Jakpro juga menyampaikan permohonan maaf karena Jakarta International Stadium (JIS) belum dapat digunakan untuk laga lanjutan Liga 1 antara Persija melawan Garudayaksa FC hari ini (28/11).

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Iwan Takwin menilai perjalanan Persija selama 98 tahun telah melekat kuat dengan dinamika kota.

Bagi warga ibu kota, klub ini hadir sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga berkembang menjadi salah satu kekuatan utama di industri sepak bola nasional.

Menjelang usia satu abad, keberadaan Persija dipandang melampaui sekadar tim olahraga. Nilai sejarah dan semangat kebersamaannya terus diteruskan lintas generasi di tengah masyarakat Jakarta.

"Atas nama PT Jakarta Propertindo (Perseroda), kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-98 untuk Persija Jakarta. Hampir satu abad perjalanan Persija merupakan bagian dari sejarah Jakarta," kata Iwan Takwin.

"Persija bukan sekadar klub sepak bola, tetapi juga simbol kebanggaan, identitas, dan semangat masyarakat Jakarta yang terus diwariskan dari generasi ke generasi," ujar dia, Sabtu (28/11).

Permohonan Maaf Jakpro Terkait Penggunaan JIS Di balik momentum peringatan hari jadi tersebut, Jakpro menyampaikan permohonan maaf kepada publik Jakarta, terutama Persija dan The Jakmania.

Pasalnya, JIS tidak dapat menjadi arena pertandingan Persija kontra Garudayaksa FC yang dijadwalkan pada Sabtu (28/11).

"Kami memahami besarnya antusiasme masyarakat Jakarta, khususnya The Jakmania yang selama ini menjadi pemain ke-12 dan sumber semangat bagi Persija," papar Iwan Takwin.

"Sebagai pengelola JIS, kami menyampaikan permohonan maaf karena pada hari ini JIS belum dapat menjadi tempat berlangsungnya pertandingan Persija. Kami tetap memberikan dukungan dan apresiasi kepada Persija serta seluruh suporternya," tambah Iwan.

Harapan Penguatan Ekosistem Sepak Bola Kota Memasuki usia ke-98, Jakpro berharap Persija mampu tampil semakin solid dan menorehkan prestasi yang membanggakan warga Jakarta.

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Dukungan serta apresiasi tetap diarahkan kepada klub dan seluruh pendukungnya.

Kolaborasi antara klub, suporter, pemerintah daerah, pengelola infrastruktur olahraga, dan pemangku kepentingan lain dinilai krusial untuk memperkuat ekosistem sepak bola Jakarta.