JawaPos.com – Persija Jakarta tidak bisa menggunakan Jakarta International Stadium (JIS) saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027, Sabtu (28/11/2026) malam WIB. Kondisi tersebut cukup disayangkan karena pertandingan bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-98 Macan Kemayoran.

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro selaku pengelola JIS pun menyampaikan permohonan maaf kepada Persija dan para pendukungnya. Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin memahami kekecewaan yang mungkin dirasakan klub maupun The Jakmania.

“Kami sebagai pengelola menyampaikan permohonan maaf karena pada hari ini JIS belum dapat menjadi tempat berlangsungnya pertandingan Persija Jakarta,” kata Iwan, dikutip dari laman resmi Jakpro, Sabtu (28/11).

“Kami tetap memberikan dukungan dan apresiasi kepada Persija serta seluruh suporter,” lanjutnya.

Di tengah situasi tersebut, Jakpro tetap memberikan apresiasi terhadap perjalanan panjang Persija sebagai salah satu klub bersejarah di Indonesia. Menurut Iwan, keberadaan Macan Kemayoran tidak bisa dipisahkan dari identitas dan kebanggaan masyarakat Ibu Kota.

“Kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-98 kepada Persija Jakarta yang usianya memasuki usia yang mendekati satu abad,” terang Iwan.

Iwan juga mengapresiasi perjalanan Persija yang telah tumbuh bersama masyarakat Jakarta sejak masa perjuangan kemerdekaan. Hingga kini, klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut tetap menjadi salah satu kekuatan penting dalam sepak bola nasional.

“Atas nama PT Jakarta Propertindo (Perseroda), kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-98 untuk Persija Jakarta,” ucap Iwan.

Lebih lanjut, Iwan berharap Persija dapat terus berkembang dan menjaga eksistensinya sebagai salah satu klub besar di Indonesia. Dia juga berharap Macan Kemayoran semakin kompetitif dan mampu menghadirkan prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Jakarta.

“Kami berharap Persija semakin solid, berprestasi dan terus menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta,” kata dia.

Jakpro menilai perkembangan sepak bola Jakarta membutuhkan dukungan berbagai pihak. Kolaborasi antara klub, suporter, pemerintah daerah, hingga pengelola fasilitas olahraga dinilai penting untuk membangun ekosistem sepak bola yang semakin kuat.

Menurut Iwan, sinergi tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan prestasi klub, tetapi juga dapat memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat. Sepak bola diharapkan menjadi salah satu sektor yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pembangunan kota.

“Sekaligus menjadikan olahraga sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan kota,” pungkasnya.

Sementara itu, Persija saat ini memimpin klasemen sementara Super League dengan koleksi 22 poin. Namun, posisi Macan Kemayoran belum sepenuhnya aman karena hanya unggul satu angka dari Persita Tangerang di peringkat kedua.