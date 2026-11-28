JawaPos.com - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro menyampaikan permohonan maaf kepada

masyarakat Jakarta khususnya Persija dan The Jakmania karena tim Macan Kemayoran tak dapat berkandang di Jakarta International Stadium (JIS) dalam laga lanjutan Super Leage

Laga melawan Garudayaksa FC Sabtu (28/11) yang bertepatan dengan HUT ke-98 Persija Jakarta. "Kami sebagai pengelola menyampaikan permohonan maaf karena pada hari ini JIS belum dapat menjadi tempat berlangsungnya pertandingan Persija Jakarta," Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Iwan Takwin di Jakarta, Sabtu.

Pihaknya memahami besarnya antusiasme masyarakat Jakarta,khususnya The Jakmania yang selama ini menjadi pemain ke-12 dan sumber semangat bagi tim Persija Jakarta.

“Kami tetap memberikan dukungan dan apresiasi kepada Persija serta seluruh suporter,”kata dia.

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro

menegaskan bahwa sepakbola sebagai bagian dari indentitas Jakarta terutama bagi tim Persija Jakarta yang berulang tahun ke-98 pada 28 November 2026.

“Kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-98 kepada Persija Jakarta yang usianya emasuki usia yang mendekati satu abad,” kata Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Iwan Takwin.

Ia mengatakan bahwa Persija Jakarta tidak hanya menjadi salah satu klub sepak bola bersejarah di Indonesia, tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan, identitas, dan kebanggaan masyarakat

Jakarta.

Dirinya juga mengapresiasi atas perjalanan panjang Persija yang telah tumbuh bersama masyarakat Jakarta sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga menjadi salah satu kekuatan penting dalam industri sepakbola nasional.

"Atas nama PT Jakarta Propertindo (Perseroda), kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-98 untuk Persija Jakarta,” kata dia.

Ia mengatakan satu abad perjalanan Persija merupakan bagian dari sejarah Jakarta dan bukan sekadar klub sepak bola, tetapi juga simbol kebanggaan, identitas, dan semangat masyarakat Jakarta yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

"Kami berharap Persija semakin solid, berprestasi dan terus menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta," kata dia.

Menurut dia sinergi antara klub, suporter, pemerintah daerah, pengelola infrastruktur olahraga, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat ekosistem sepak bola Jakarta.