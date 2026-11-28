JawaPos.com - Persela Lamongan akan menjamu RANS Nusantara FC pada pekan ke-11 Championship 2026/2027. Pertandingan Grup B tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (28/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Kedua tim sama-sama membawa modal positif setelah meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya. Persela berhasil mencuri perhatian lewat kemenangan telak 3-0 saat bertandang ke markas Deltras FC. Sementara itu, RANS Nusantara juga sukses mengamankan tiga poin setelah menaklukkan Persipura Jayapura dengan skor 2-1.

Hasil tersebut membuat pertemuan kali ini diperkirakan berlangsung menarik. Persela ingin melanjutkan tren positif sekaligus memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Di sisi lain, RANS Nusantara berusaha menjaga momentum agar bisa kembali mendapatkan hasil maksimal.

Perhatian juga tertuju pada persaingan dua penyerang yang sedang memiliki kepercayaan diri tinggi, yakni Juninho di kubu Persela dan Martin Hoel Andersen milik RANS Nusantara.

Juninho menjadi salah satu pemain yang berkontribusi dalam kemenangan Persela atas Deltras FC. Penyerang asal Brasil tersebut berhasil mencatatkan namanya di papan skor ketika Laskar Joko Tingkir menang tiga gol tanpa balas pada 21 November 2026.

Sementara itu, Martin Hoel Andersen tampil lebih menentukan bagi RANS Nusantara. Pemain tersebut memborong dua gol kemenangan timnya saat menghadapi Persipura. Salah satu golnya tercipta melalui eksekusi penalti pada menit ke-90.

Ketajaman kedua pemain berpotensi menjadi pembeda dalam pertandingan nanti. Persela juga masih memiliki Dendy Sulistyawan yang bisa menjadi opsi tambahan untuk membongkar pertahanan lawan.

Jika melihat performa dalam lima pertandingan terakhir, Persela memiliki catatan yang cukup menjanjikan. Mereka berhasil mengumpulkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Selain kemenangan atas Deltras, Persela sebelumnya juga sukses mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 dan Persipura Jayapura 3-1. Namun, mereka sempat menelan kekalahan telak 1-4 dari Tornado Pekanbaru serta bermain imbang 2-2 melawan Dejan FC.

Sementara itu, RANS Nusantara masih berusaha menemukan konsistensi. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka mencatatkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan.

Sebelum mengalahkan Persipura, RANS bermain imbang 1-1 melawan Barito Putera. Mereka juga sempat kalah 0-4 dari Arema FC, bermain tanpa gol melawan Tornado Pekanbaru, serta berbagi poin dengan Persis Solo setelah bermain imbang 2-2.

Dari catatan pertemuan, kedua kesebelasan memiliki persaingan yang cukup berimbang. Pada pertemuan pertama Championship 2026/2027, RANS Nusantara berhasil mengalahkan Persela dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kanjuruhan pada 17 Oktober 2026.

Namun, Persela memiliki catatan positif dalam pertemuan sebelumnya. Laskar Joko Tingkir pernah menang telak 3-0 ketika bertandang ke markas RANS pada 14 Desember 2024. Sementara itu, pertemuan 7 Oktober 2024 berakhir dengan skor imbang 1-1.

Bermain di Stadion Surajaya menjadi keuntungan tersendiri bagi Persela. Dukungan suporter diperkirakan bisa menambah motivasi para pemain untuk membalas kekalahan pada pertemuan pertama musim ini.

Meski demikian, RANS Nusantara tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemenangan atas Persipura menjadi bukti bahwa tim asuhan Kas Hartadi memiliki potensi memberikan perlawanan, terutama melalui ketajaman Martin Hoel Andersen.

Melihat performa terkini, keuntungan kandang, serta kekuatan lini depan kedua tim, Persela sedikit lebih diunggulkan. Namun, RANS tetap berpeluang mencuri poin apabila mampu menjaga kedisiplinan pertahanan dan memaksimalkan peluang.