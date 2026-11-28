JawaPos.com - Barito Putera berpeluang mengambil alih puncak klasemen Grup B Championship 2026/2027 saat menjamu De Red FC pada pekan ke-11.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Antasari mengincar kemenangan untuk menjaga persaingan di papan atas sekaligus melanjutkan tren positif.

Pertandingan Barito Putera vs De Red FC akan berlangsung di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (28/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Barito Putera saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 20 poin dari 10 pertandingan. Tim berjuluk Laskar Antasari tersebut hanya terpaut satu angka dari Kendal Tornado FC yang masih memimpin klasemen.

Tambahan tiga poin akan membuat Barito mengumpulkan 23 poin. Hasil tersebut membuka kesempatan bagi tim asuhan Djadjang Nurdjaman untuk naik ke posisi teratas, meski tetap harus memperhatikan hasil pertandingan Kendal Tornado FC.

Modal Barito untuk menghadapi pertandingan ini terbilang cukup meyakinkan. Mereka belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di kompetisi kasta kedua tersebut dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Pada pertandingan sebelumnya, Barito Putera berhasil mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor tipis 1-0, Jumat (20/11/2026). Kemenangan tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Bayu Pradana dan rekan-rekan menjelang laga kandang kali ini.

Selain hasil pertandingan, konsistensi lini belakang juga menjadi salah satu kekuatan Barito. Mereka hanya kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan terakhir. Catatan tersebut menunjukkan organisasi pertahanan Laskar Antasari cukup terjaga.

Meski demikian, De Red FC bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Tim tamu datang dengan modal empat pertandingan tanpa kekalahan. Mereka juga memiliki produktivitas lini depan yang patut diperhitungkan.

Dalam lima pertandingan terakhir, De Red FC mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Salah satu hasil terbaik mereka adalah kemenangan telak 4-0 atas PSBS Biak pada 7 November 2026.

Sementara pada pertandingan terakhir, De Red FC harus puas bermain imbang 1-1 ketika menghadapi Persis Solo. Hasil tersebut membuat mereka tetap menjaga catatan positif sebelum bertandang ke Banjarmasin.

Kekuatan lini serang De Red FC juga terlihat dari keberadaan Mochammad Supriadi. Mantan pemain Timnas Indonesia kelompok umur tersebut berpotensi menjadi ancaman bagi pertahanan tuan rumah bersama Fellipe Cabral dan Umar Thoriq.

Namun, Barito memiliki keuntungan dari pertemuan pertama kedua tim musim ini. Pada 18 Oktober 2026, Laskar Antasari berhasil menang 2-0 saat bertandang ke markas De Red FC.

Dalam pertandingan tersebut, Murilo Otavio Mendes membuka keunggulan melalui eksekusi penalti pada menit ketujuh. Renan da Silva Alves kemudian menambah dua gol pada menit ke-51 dan ke-54 untuk memastikan kemenangan Barito.

Hasil itu menjadi modal tambahan bagi tuan rumah. Terlebih, kali ini mereka akan bermain di Stadion 17 Mei yang diharapkan memberikan dukungan lebih besar untuk meraih poin penuh.

Kendati demikian, De Red FC tetap berpeluang memberikan perlawanan. Catatan empat pertandingan tanpa kekalahan menunjukkan tim tamu sedang berada dalam kondisi cukup baik.

Pertandingan diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk menjaga posisi di papan atas. Barito lebih diunggulkan berkat konsistensi hasil dan keuntungan bermain di kandang.

Jika mampu mempertahankan ketajaman lini depan sekaligus menjaga soliditas pertahanan, Laskar Antasari memiliki peluang besar untuk mengamankan kemenangan.