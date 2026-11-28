JawaPos.com - PSIM Yogyakarta membidik kemenangan saat menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (28/11/2026), pukul 15.30 WIB, menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Laga ini diperkirakan berjalan ketat karena PSIM maupun Persijap sama-sama membutuhkan tambahan poin. Kedua tim masih berada di zona bawah klasemen dan berusaha menjauh dari ancaman degradasi.

PSIM saat ini menempati peringkat ke-16 dengan koleksi enam poin. Sementara itu, Persijap Jepara masih berada di posisi ke-18 atau dasar klasemen dengan raihan dua poin dari 10 pertandingan.

Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi Laskar Mataram. Tim besutan Risto Vidakovic tersebut tentu ingin memanfaatkan dukungan suporter untuk mengamankan kemenangan sekaligus memperbaiki posisi mereka.

PSIM datang dengan modal hasil imbang 2-2 melawan Persik Kediri pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lini serang mereka masih mampu memberikan ancaman, meskipun pekerjaan rumah di sektor pertahanan perlu mendapat perhatian.

Selain itu, PSIM juga memiliki tambahan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan dalam pertandingan I.League Cup 2026/2027 tiga hari sebelumnya. Hasil positif tersebut diharapkan bisa menjadi bekal untuk menghadapi Persijap.

Kemenangan akan menjadi target penting bagi PSIM. Tambahan tiga poin membuka peluang bagi mereka untuk meninggalkan zona merah, meskipun tetap bergantung pada hasil pertandingan tim pesaing, termasuk Isenmulang Kalteng FC yang menghadapi PSS Sleman.

Di sisi lain, Persijap Jepara datang dengan situasi yang belum ideal. Laskar Kalinyamat masih mencari kemenangan pertama setelah melewati 10 pertandingan tanpa hasil maksimal. Mereka baru mengoleksi dua hasil imbang dan sudah menelan delapan kekalahan.

Pada pertandingan terakhir, Persijap harus mengakui keunggulan Bhayangkara FC dengan skor tipis 0-1. Kekalahan tersebut membuat kebutuhan untuk segera bangkit semakin besar.

Meski berada di dasar klasemen, Persijap tidak bisa dianggap sebagai lawan yang mudah. Rekor pertemuan kedua tim justru menunjukkan bahwa PSIM kerap kesulitan mendapatkan kemenangan ketika menghadapi klub asal Jepara tersebut.

Dari enam pertemuan terakhir, PSIM hanya mampu meraih satu kemenangan. Lima pertandingan lainnya berakhir imbang. Bahkan, dua pertemuan pada BRI Super League musim lalu juga tidak menghasilkan pemenang.

Pada 23 Desember 2025, kedua tim bermain imbang 1-1 di markas Persijap. Sementara itu, pertemuan berikutnya pada 11 Maret 2026 kembali berakhir seri dengan skor 2-2.

Catatan tersebut menjadi pengingat bagi PSIM agar tidak meremehkan lawannya. Persijap diperkirakan akan berusaha tampil disiplin sambil mencari kesempatan melalui serangan balik.

PSIM kemungkinan lebih banyak mengambil inisiatif serangan dengan mengandalkan Ze Valente dan Ezequiel Vidal di lini tengah. Sementara itu, Mauro Caballero berpeluang menjadi tumpuan untuk menyelesaikan peluang di depan gawang.

Persijap bisa mengandalkan Pirulo dan Rakhmatsho Rakhmatzoda untuk membangun serangan. Kecepatan Ambrizal Umanailo juga berpotensi menjadi salah satu senjata tim tamu.

Melihat posisi klasemen, hasil pertandingan terakhir, serta keuntungan bermain di kandang, PSIM sedikit lebih diunggulkan. Namun, Persijap memiliki motivasi besar untuk mengakhiri catatan tanpa kemenangan.