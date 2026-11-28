JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC akan menjamu PSS Sleman dalam lanjutan pekan ke-11 Super League 2026/2027. Kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin saat bertemu di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Sabtu (28/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Isenmulang ingin melanjutkan tren positif demi menjauh dari zona degradasi. Sementara itu, PSS Sleman datang dengan misi mengakhiri rentetan hasil buruk yang membuat mereka masih tertahan di papan bawah.

Isenmulang memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan ini. Tim asuhan Mundari Karya berhasil mengumpulkan empat poin dari dua laga terakhir. Laskar Tambun Bungai sebelumnya meraih kemenangan atas Persita Tangerang sebelum bermain imbang melawan Borneo FC.

Tambahan empat poin tersebut membuat Isenmulang naik ke peringkat ke-15 dengan koleksi tujuh poin. Mereka kini berada satu angka di atas PSIM Yogyakarta yang menempati posisi ke-16 atau batas awal zona degradasi.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan bagi Isenmulang. Apalagi, performa mereka mulai menunjukkan perkembangan, terutama dalam menjaga lini pertahanan. Dua pertandingan terakhir berhasil dilewati tanpa kebobolan.

Catatan tersebut bisa menjadi modal penting untuk menghadapi PSS Sleman yang membutuhkan kemenangan. Isenmulang diperkirakan tetap mengandalkan permainan kolektif dan berusaha memanfaatkan dukungan suporter untuk mengamankan tiga poin.

Di sisi lain, PSS Sleman justru sedang berada dalam periode sulit. Super Elja belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir. Dari rangkaian tersebut, mereka hanya mampu mendapatkan dua hasil imbang dan harus menerima empat kekalahan.

Pada pertandingan sebelumnya, PSS bahkan takluk dengan skor 0-3 ketika menghadapi Arema FC. Hasil tersebut membuat posisi mereka semakin tertekan dalam persaingan menghindari degradasi.

Saat ini, PSS berada di peringkat ke-17 dengan lima poin dari 10 pertandingan. Mereka membutuhkan kemenangan untuk membuka peluang memperbaiki posisi sekaligus mengakhiri catatan negatif yang terus membayangi perjalanan tim musim ini.

Persoalan pertahanan juga menjadi pekerjaan rumah bagi skuad besutan Demerson. Dari 10 pertandingan yang sudah dimainkan, PSS tercatat telah kebobolan 20 gol. Mereka juga belum mampu mencatatkan clean sheet sepanjang kompetisi.

Kondisi tersebut perlu segera dibenahi apabila PSS ingin membawa pulang hasil positif dari Palangka Raya. Terlebih, Isenmulang sedang menunjukkan perkembangan dalam organisasi permainan, termasuk ketika menjaga pertahanan.

Meski demikian, PSS tetap memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi ancaman bagi tuan rumah. Gustavo Tocantins menjadi salah satu sosok penting di lini depan. Penyerang asal Brasil tersebut diharapkan mampu memaksimalkan peluang untuk membantu timnya meraih kemenangan.

Motivasi PSS untuk keluar dari zona degradasi juga berpotensi membuat pertandingan berjalan menarik. Mereka diperkirakan tampil lebih berani dalam mencari gol, meskipun harus bermain di kandang lawan.

Melihat kondisi kedua tim, Isenmulang sebenarnya memiliki keuntungan dari performa terkini dan faktor kandang. Namun, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan poin bisa membuat PSS tampil lebih agresif.

Pertandingan diprediksi berlangsung cukup ketat. Isenmulang berpeluang memberikan perlawanan melalui permainan yang mulai stabil, tetapi PSS memiliki motivasi besar untuk mengakhiri puasa kemenangan.