JawaPos.com – Bali United mengincar kemenangan saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Serdadu Tridatu berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah gagal meraih hasil maksimal dalam dua pertandingan terakhir.

Pertandingan Bali United kontra Bhayangkara FC akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (28/11/2026). Kick-off dijadwalkan pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Bali United memiliki kepentingan besar untuk mengamankan tiga poin. Selain menjaga persaingan di papan atas, kemenangan juga dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan diri tim setelah melewati periode kurang memuaskan.

Pada pertandingan terakhir di kompetisi liga, skuad asuhan Johnny Jansen harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 1-2 pada 22 November 2026. Setelah itu, mereka kembali gagal menang ketika bermain imbang 1-1 melawan Barito Putera dalam ajang I.League Cup.

Meski demikian, Bali United mempunyai modal positif ketika bermain di kandang. Mereka berhasil menyapu bersih lima pertandingan kandang terakhir di kompetisi liga dengan kemenangan. Catatan tersebut tentu menjadi bekal penting untuk menghadapi Bhayangkara FC.

Dari sisi produktivitas, Serdadu Tridatu juga menunjukkan performa cukup menjanjikan. Dalam 10 pertandingan BRI Super League musim ini, Bali United sudah mencetak 27 gol dan baru kebobolan 11 kali.

Irfan Jaya, Teppei Yachida, dan Marko Dugandzic diperkirakan kembali menjadi pilihan utama untuk mengisi lini serang. Ketiganya diharapkan mampu memanfaatkan peluang sekaligus membongkar pertahanan tim tamu.

Namun, Bhayangkara FC bukan lawan yang bisa dianggap mudah. The Guardians of Saburai datang ke Gianyar dengan catatan empat pertandingan terakhir tanpa kekalahan di berbagai kompetisi.

Tim besutan Oscar Bruzon tersebut sebelumnya berhasil mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 1-0 pada 21 November 2026. Mereka kemudian bermain imbang 1-1 melawan Semen Padang dalam pertandingan I.League Cup.

Bhayangkara FC juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan hasil positif. Saat ini, mereka menempati peringkat ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 15 poin. Sementara itu, Bali United berada di posisi keempat dengan 19 poin.

Dengan kondisi tersebut, pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat. Bhayangkara FC berpotensi mengandalkan pertahanan disiplin dan serangan balik cepat. Nama Moussa Sidibe, Allano Lima, serta Milan Ristovski patut diwaspadai barisan pertahanan tuan rumah.

Jika melihat catatan pertemuan, Bali United sedikit lebih unggul. Dalam lima duel terakhir, Serdadu Tridatu berhasil meraih tiga kemenangan, sedangkan Bhayangkara FC mengamankan dua kemenangan.

Pertemuan terakhir kedua tim pada 17 Mei 2026 berakhir dengan kemenangan telak Bali United 4-1. Hasil tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi tuan rumah, meskipun kondisi dan kekuatan kedua tim saat ini tentu berbeda.

Bali United diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Dukungan suporter dan rekor kandang yang bagus menjadi keuntungan tersendiri bagi tim asuhan Johnny Jansen.

Di sisi lain, Bhayangkara FC memiliki modal konsistensi yang bisa menyulitkan tuan rumah. Jika mampu menjaga kedisiplinan sepanjang pertandingan, tim tamu berpeluang membawa pulang poin dari Gianyar.

Kendati demikian, kualitas lini serang dan keuntungan bermain di kandang membuat Bali United lebih diunggulkan. Serdadu Tridatu diprediksi mampu mengatasi perlawanan Bhayangkara FC melalui pertandingan yang berjalan ketat.