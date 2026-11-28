JawaPos.com - Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic, antusias menyambut pertandingan melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Super League 2026/2027.

Meski tidak diunggulkan, Joksic bertekad membawa timnya mencuri poin sekaligus merusak pesta ulang tahun Macan Kemayoran - julukan Persija.

Garudayaksa FC akan bertandang ke markas Persija di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026) pukul 19.00 WIB. Bagi Macan Kemayoran, pertandingan ini sangat spesial karena berlangsung tepat di hari ulang tahun (HUT) ke-98.

Persija tentu akan mengerahkan segalanya demi menyempurnakan perayaan hari ulang tahun mereka. Apalagi, Macan Kemayoran memiliki catatan kandang impresif dengan belum terkalahkan dalam lima kandang sepanjang musim ini.

Situasi tersebut menjadi tanangan berat bagi Garudayaksa FC. Joksic pun mengakui bahwa timnya tidak diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Tetapi, ia menegaskan skuadnya akan menyajikan permainan terbaiknya melawan Persija.

“Kami memang underdog, tetapi kami akan berusaha mencari peluang, memainkan laga yang bagus, dan semoga tidak kalah di pertandingan ini,” kata Joksic, dikutip Sabtu (28/11).

Joksic mengakui Persija adalah tim yang kuat. Terbukti, Macan Kemayoran saat memimpin puncak klasemen sementara Super League 2026/2027.

“Kami bermain melawan tim peringkat pertama di liga, tim yang terorganisir dengan sangat baik, tim yang agresif dan bagus, yang bermain dengan pressing sangat tinggi, serta memiliki situasi bola mati (set pieces) yang luar biasa,” ucapnya.

Namun, Garudayaksa FC telah mempersiapkan diri dengan maksimal untuk menghadapi Persija. Joksic telah menemukan cara memutus serangan Macan Kemayoran yang kerap dibangun melalui sektor sayap.

“Minggu ini kami mencoba memikirkan cara menghentikan mereka di area serangan sayap mereka yang sangat bagus. Kami berlatih bagaimana menghentikan mereka dalam situasi bola mati kami,” ungkap Joksic.

Milos Joksic Antusias Lihat Atmosfer The Jakmania di HUT ke-98 Persija Karena pertandingan melawan Garudayaksa FC adalah laga spesial Persija, atmosfer yang akan diciptakan The Jakmania kemungkinan sedikit berbeda. Kelompok suporter Macan Kemayoran itu diketahui akan membentangkan tifo spesial.

Alih-alih ciut, Joksic justru antusias menyambut atmosfer tersebut. Baginya, ini akan menjadi momen pertama kali merasakan atmosfer yang diciptakan The Jakmania.

“Saya sangat senang bermain di atmosfer yang indah ini. Saya yakin mereka akan menciptakan atmosfer yang luar biasa. Artinya sepak bola dimainkan untuk para penggemar, dan saya percaya mereka akan memberikan yang terbaik, apalagi mereka salah satu suporter terbaik di Indonesia,” tutur Joksic.

Joksic pun berharap Garudayaksa FC bisa memberikan perlawanan ketat kepada Persija agar pertandingan berjalan menarik. Lebih dari itu, ia berharap anak asuhnya bisa memberikan efek kejut kepada Macan Kemayoran.

“Bagi saya ini pertama kalinya, saya ingin melihatnya langsung, dan pasti akan menikmatinya. Saya harap tim saya bisa tampil bagus di laga ini, dan mari kita lihat apa yang terjadi berikutnya,” pungkas Joksic.

Garudayaksa FC Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi Persija tidak boleh anggap remeh Garudayaksa FC. Pasalnya, tim berjuluk The Spirit Garuda itu sedang dalam tren positif dengan menyapu bersih tiga laga terakhir Super League dengan hasil kemenangan.