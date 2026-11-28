JawaPos.com - PSM Makassar akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Dewa United pada pekan ke-11 Super League 2026/2027.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tidak serta-merta membuat Juku Eja berada dalam posisi lebih diunggulkan. Pasalnya, tim tuan rumah dipastikan kehilangan sejumlah pemain penting.

Pertandingan PSM Makassar melawan Dewa United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (28/11/2026) pukul 15.30 WIB. Kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.

PSM Makassar sebenarnya memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan ini. Skuad asuhan Darije Kalezic tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir di dua kompetisi berbeda. Catatan tersebut menjadi bekal penting bagi Juku Eja untuk menghadapi salah satu tim kuat di Super League musim ini.

Dalam empat pertandingan itu, PSM mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang dengan torehan tujuh gol. Salah satu hasil positif diperoleh ketika mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 3-2 pada ajang I.League Cup, Rabu (25/11/2026).

Sebelumnya, PSM juga mampu menahan imbang Persija Jakarta dengan skor 1-1 dalam pertandingan Super League. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa permainan Juku Eja mulai menunjukkan perkembangan, khususnya dalam membangun serangan.

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Namun, persoalan komposisi pemain menjadi pekerjaan rumah bagi Darije Kalezic. Empat pemain dipastikan tidak bisa memperkuat PSM. Sergio Aguero dan Luka Cumic harus menepi karena cedera, sedangkan Stefan Jevtoski serta Nenad Lalic absen akibat hukuman kartu merah.

Kondisi ini tentu memengaruhi pilihan strategi tuan rumah. Apalagi, Dewa United memiliki sejumlah pemain yang mampu memberikan ancaman melalui kombinasi serangan cepat maupun permainan terbuka.

Di kubu lawan, Dewa United datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim besutan Osmar Loss saat ini menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 20 poin.

Banten Warriors juga memiliki catatan produktivitas yang cukup menjanjikan. Mereka berhasil meraih empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi dengan mencetak 11 gol.

Kemenangan 4-1 atas Persiraja Banda Aceh dalam pertandingan I.League Cup, Selasa (24/11/2026), menjadi modal tambahan sebelum bertandang ke Parepare.

Meski demikian, Dewa United masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Mereka selalu kebobolan dalam lima pertandingan terakhir. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa organisasi pertahanan masih belum berjalan konsisten.

Selain itu, Dewa United juga tidak bisa menurunkan Nick Kuipers dan Noah Sadaoui. Nick harus absen karena akumulasi empat kartu kuning, sementara Noah terkena sanksi kartu merah.

Melihat catatan pertemuan, persaingan kedua tim juga cukup berimbang. Dari lima pertemuan terakhir, PSM dan Dewa United sama-sama mengoleksi dua kemenangan serta satu hasil imbang.

Pada pertemuan terakhir, Dewa United berhasil mengalahkan PSM dengan skor 2-0 pada 14 Februari 2026. Hasil tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi tim tamu untuk kembali mendapatkan poin penuh.

PSM kemungkinan mengandalkan Lars Veldwijk sebagai ujung tombak dengan dukungan Rizky Eka dan Luka Bulatovic. Sementara itu, Dewa United berpeluang menempatkan Denilson Junior sebagai penyerang utama, ditopang Taisei Marukawa dan Egy Maulana Vikri.

Pertandingan diperkirakan berjalan terbuka karena kedua tim memiliki kemampuan mencetak gol yang cukup baik. PSM tentu ingin memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi absennya sejumlah pemain penting bisa menjadi celah bagi Dewa United.

Dengan melihat konsistensi dan produktivitas kedua kesebelasan, Dewa United sedikit lebih diunggulkan. Tim tamu diprediksi mampu memanfaatkan persoalan komposisi pemain PSM untuk membawa pulang kemenangan dari Parepare.