JawaPos.com - Pertandingan melawan Garudayaksa FC akan menjadi laga spesial bagi Persija Jakarta karena bertepatan dengan hari ulang tahun ke-98. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, berharap The Jakmania memadati stadion di hari spesial Macan Kemayoran -julukan Persija.

Sayangnya, Persija tidak bisa memainkan laga spesialnya di Jakarta. Macan Kemayoran akan menjamu Garudayaksa FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026) dengan kick-off pukul 19.00 WIB.

Meski bermain di luar Jakarta, Persija tentu bertekad mengunci hasil positif sebagai hadiah ulang tahun ke-98 Macan Kemayoran. Hasil kemenangan tidak hanya menjadi kado manis, melainkan juga akan membawa mereka semakin kokoh di puncak klasemen sementara.

Namun, pertandingan spesial ini sempat diwarnai isu boikot. Sejumlah The Jakmania menyuarakan hal tersebut karena tarif tiket yang mahal senilai Rp200 ribu serta absennya laga kandang di Jakarta.

Terlepas dari isu tersebut, Shin Tae-yong berpesan kepada The Jakmania untuk tetap memadati Stadion Patriot Candrabhaga. Juru taktik asal Korea Selatan ini berharap para suporter tetap setia memberikan dukungan kepada pemain, apalagi ini pertandingan yang spesial.

“Memang ada pembicaraan bahwa Jakmania akan melakukan boikot tiket. Tetapi, saya akan sangat berterima kasih jika para penggemar mau datang beramai-ramai ke stadion untuk memberikan semangat kepada para pemain kami,” kata Shin Tae-yong, dikutip Sabtu (28/11/2026).

Shin Tae-yong menegaskan skuad Macan Kemayoran akan mengerahkan segalanya untuk meraih kemenangan di laga spesial malam nanti. Ia ingin Persija merayakan hari spesialnya bersama dengan The Jakmania.

“Kami pun saat bermain di laga kandang, bagaimanapun caranya ingin menunjukkan kepada para penggemar kami, Jakmania, penampilan yang tidak kalah dan pasti meraih kemenangan,”

Hal senada juga diungkapkan kapten Persija, Rizky Ridho. Ia berharap skuad Macan Kemayoran mendapat dukungan penuh dari The Jakmania pada laga kandang spesialnya melawan Garudayaksa FC.

“Tentunya kita butuh support dari mereka, di mana pun kami bermain mereka selalu ada,” ucap Ridho.

Apalagi, Persija saat ini menjalani sanksi larangan tanpa suporter away. Karena itu, Ridho ingin The Jakmania memberikan dukungan penuh ketika Macan Kemayoran bermain kandang. Sebab, dukungan dari pemain ke-12 sangat berarti bagi pemain yang berjuang di lapangan.

“Mungkin sekarang kami tidak bisa didampingi mereka ketika away karena ada larangan, tapi kami berharap di semua pertandingan home, mereka bisa datang dan support kami,” terangnya.

“Jadi dukungan mereka sangat berarti buat kami pemain agar kami bisa menampilkan lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya,” pungkas Ridho.

Persija saat ini memimpin klasemen sementara Super League dengan mengoleksi 22 poin. Posisi mereka sangat rawan tergeser karena hanya unggul satu angka saja dari Persita Tangerang di posisi kedua.