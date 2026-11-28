JawaPos.com - Pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027 akan menyajikan duel dua tim promosi antara Isenmulang Kalteng FC melawan PSS Sleman. Pertandingan ini sangat krusial bagi kedua kesebelasan karena sama-sama mengusung misi memperbaiki posisi di papan klasemen sementara.

Isenmulang Kalteng FC akan menjamu PSS Sleman di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Sabtu (28/11/2026). Sepak mula pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB.

Isenmulang Kalteng FC datang dengan modal yang cukup baik. Tim berjuluk Laskar Tambun Bungai itu mampu meraih empat poin dari dua laga terakhir dengan rincian kemenangan melawan Persita Tangerang dan imbang melawan Borneo FC pekan lalu.

Performa yang mulai mengarah positif itu membawa Isenmulang Kalteng FC keluar dari zona merah. Mereka saat ini menempati posisi ke-15 dengan tujuh poin, tetapi hanya unggul satu angka saja atas PSIM Jogja yang berada di peringkat ke-16 alias zona merah.

Karena itu, Isenmulang Kalteng FC wajib memanfaatkan statusnya sebagai tuan rumah. Tim asuhan Mundari Karya tersebut harus mengunci kemenangan guna memperlebar jarak dari tim yang berada di zona degradasi.

Di sisi lain, PSS Sleman datang ke Palangka Raya dengan catatan buruk. Skuad berjuluk Super Elja itu belum merasakan kemenangan dalam enam laga terakhir dengan rincian dua hasil imbang dan empat kekalahan.

Pada pertandingan terakhirnya, PSS Sleman dilumat Arema FC dengan skor 0-3. Kekalahan tersebut sekaligus menjadi petaka bagi skuad Super Elja karena mereka mendapat hukuman berat dari Komdis PSSI berupa larangan penonton kandang dan tandang hingga akhir musim serta denda total Rp190 juta.

Pasalnya, pertandingan melawan Arema FC berujung pada kerusuhan. Sejumlah oknum suporter PSS Sleman meluapkan kekecewaan pasca pertandingan dengan masuk ke lapangan hingga bakar jaring gawang. Selain itu, terdapat juga penganiayaan terhadap suporter lawan.

PSS Sleman sendiri saat ini berada di zona merah dengan menempati posisi ke-17. Super Elja baru mengoleksi lima poin dari 10 pertandingan yang telah dimainkan.

Meski demikian, peluang PSS Sleman untuk keluar dari zona merah cukup terbuka mengingat hanya berjarak dua angka saja dari Isenmulang Kalteng FC. Super Elja wajib mengunci kemenangan jika ingin memperbaiki posisinya.

PSS Sleman Bakal Habis-habisan demi Membawa Pulang 3 Poin

Striker PSS Sleman, Gustavo Tocantins, menyampaikan seluruh pemain telah mempersiapkan diri dengan baik. Skuad Super Elja memahami betapa pentingnya pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC.

“Persiapan kami sepanjang pekan ini, dari sisi pemain, berjalan cukup bagus. Semua pemain sudah mengetahui bahwa pertandingan nanti sangat penting. Kami juga memahami tanggung jawab yang harus diemban dalam pertandingan tersebut,” ujar Tocantins, dipetik dari laman I.League.

Berbagai persiapan telah dilakukan sepanjang pekan guna mengantisipasi tantangan dari tuan rumah. Tocantins menegaskan seluruh pemain PSS Sleman akan mengerahkan segalanya demi membawa pulang tiga poin sekaligus mendongkrak posisi mereka keluar dari zona merah.

“Menurut saya, kami harus berusaha semaksimal mungkin agar bisa pulang dari sini dengan kemenangan. Itu yang paling penting. Sepanjang pekan ini, kami sudah melakukan beberapa persiapan untuk menghadapi Isenmulang. Kami juga memiliki energi dan semangat yang bagus untuk menghadapi pertandingan nanti,” pungkasnya.

Prediksi Isenmulang Kalteng FC Vs PSS Sleman

Isenmulang Kalteng FC memiliki keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Selain itu, Laskar Tambun Bungai juga sedang dalam performa positif setelah tanpa kekalahan dalam dua laga terakhir.

Perubahan mencolok Isenmulang Kalteng FC terlihat jelas pada lini pertahanan. Pasalnya, armada Mundari Karya mencatatkan clean sheet dalam dua laga terakhir setelah sebelumnya kebobolan 16 gol dalam delapan laga awal musim ini.

Sementara, PSS Sleman justru memiliki masalah besar pada lini pertahanan. Dari 10 laga yang telah dimainkan, gawang Super Elja sudah kecolongan 20 gol. Mereka bahkan selalu kebobolan di setiap pertandingan yang telah dimainkan.

Rapuhnya lini pertahanan menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi pelatih Demerson. Laga melawan Isenmulang Kalteng FC pun menjadi momentum tepat bagi Super Elja untuk bangkit dari keterpurukan.

Isenmulang Kalteng FC memang memiliki catatan yang layak untuk memenangi laga tersebut. Akan tetapi PSS Sleman datang dengan motivasi tinggi untuk memperbaiki segala catatan minornya. Super Elja pun diprediksi mampu melewati masa sulit tersebut dengan mencuri kemenangan penuh di Palangka Raya.

Prediksi skor: Isenmulang Kalteng FC 1-2 PSS Sleman



Prediksi Susunan Pemain Isenmulang Kalteng FC Vs PSS Sleman

Isenmulang Kalteng FC: Lucas Frigeri (PG); Ardi Ramdani, Indra Feri, Douglas Cruz, Rafael Ribeiro, Leo Lelis; Brayen Pondang, Modou Manneh; Rafly Ariyanto, Adilson Silva, Kenji Nishioka.

Pelatih: Mundari Karya.

PSS Sleman: Pedro Caracoci (PG); Claudio Mutzi, Fachruddin Aryanto, Cleberson, Stefan Ashkovski; Dominikus Dion, Markus Madjar, Moussa Bagayoko; Riko Simanjuntak, Hiromu Tanaka, Gustavo Tocantins.