JawaPos.com - Persija Jakarta merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-98 pada Sabtu (28/11/2026). Di hari spesialnya ini, tim berjuluk Macan Kemayoran itu kembali menggelorakan tema yang diusung musim ini, yaitu Rise for Glory.

Momen spesial tersebut turut dirayakan melalui akun Instagram resmi klub. Persija mengunggah pesan khusus yang menggambarkan perjalanan hampir satu abad dengan berbagai cerita, perjuangan, hingga kebersamaan yang terus terjaga lintas generasi.

“Sejak 1928, begitu banyak cerita telah tumbuh bersama Persija. Tentang perjuangan, kebersamaan, suka dan duka, serta cinta yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” tulis Persija di Instagram resminya, Sabtu (28/11).

Dalam perayaan kali ini, Persija juga memberikan apresiasi kepada para pendukung setianya yang selama ini terus memberikan dukungan kepada tim. Kehadiran suporter menjadi bagian penting dalam perjalanan Macan Kemayoran melewati berbagai situasi, baik ketika meraih kejayaan maupun menghadapi masa sulit.

“Hari ini, kita kembali merayakan perjalanan itu. Terima kasih telah menjadi bagian dari setiap cerita dan menjaga semangat Macan Kemayoran tetap menyala,” sambungnya.

Tidak hanya mengenang perjalanan masa lalu, Persija juga menyampaikan harapan untuk masa depan klub. Mereka ingin terus menghadirkan prestasi dan menciptakan lebih banyak momen membanggakan bersama para pendukung.

“Selamat ulang tahun ke-98, Persija Jakarta! Semoga perjalanan ke depan dipenuhi lebih banyak cerita indah dan kejayaan untuk kita rayakan Bersama,” tutup Persija.

Perjalanan Panjang Persija Jakarta

Perjalanan panjang Persija dimulai pada 28 November 1928 ketika klub tersebut didirikan dengan nama Voetbalbond Boemipoetera (VBB). Sejak saat itu, Persija tumbuh menjadi salah satu klub sepak bola yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan sepak bola Indonesia.

Sepanjang sejarahnya, Persija total telah meraih 11 gelar juara liga kasta tertinggi Indonesia. Rinciannya, sembilan gelar di era perserikatan dan dua gelar pada era Liga Indonesia.

Macan Kemayoran terakhir kali mencicipi gelar juara pada kompetisi musim 2018. Kala itu, Persija keluar sebagai juara di bawah komando Stefano Cugurra.

Usung Tema Rise for Glory

Pada usia ke-98 ini, Persija kembali mengusung tema Rise for Glory yang menjadi semangat klub sepanjang musim 2026/2027. Tema tersebut menggambarkan ambisi Macan Kemayoran untuk terus meningkatkan kualitas, membangun mentalitas, serta berkembang dalam setiap langkah perjalanan organisasi.

Memasuki usia yang semakin dekat dengan satu abad, Macan Kemayoran bertekad terus berkembang dan menorehkan lebih banyak prestasi demi kebanggaan para pendukungnya.

Persija Hadapi Garudayaksa FC di Hari Spesialnya

Kebetulan, perayaan hari jadi Persija kali ini bertepatan dengan pertandingan melawan Garudayaksa FC dalam lanjutan Super League 2026/2027. Manisnya, Macan Kemayoran berstatus sebagai tuan rumah pada pertandingan spesial tersebut.

Persija dijadwalkan menjamu Garudayaksa FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Sabtu (28/11/2026) pukul 19.00 WIB. Meski tidak berlangsung di Jakarta, laga tersebut tetap menjadi momentum bagi Macan Kemayoran untuk merayakan hari jadinya bersama para pendukung.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, pun bertekad memberikan kado istimewa berupa kemenangan. Dia memastikan persiapan tim telah dilakukan dengan baik dan melihat para pemain memiliki motivasi tersendiri menjelang pertandingan tersebut.

“Kami selalu mempersiapkan setiap pertandingan dengan baik. Namun, hasil pertandingan tentu bisa berbeda-beda, bergantung pada situasi yang terjadi di lapangan,” kata Shin Tae-yong.

Shin juga menilai para pemain menunjukkan kesiapan dan mentalitas yang positif untuk menghadapi Garudayaksa. Dia berharap momentum ulang tahun klub bisa menjadi tambahan motivasi bagi skuad Macan Kemayoran untuk meraih hasil maksimal.