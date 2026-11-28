JawaPos.com — Prediksi skor PSM Makassar vs Dewa United pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 mengarah pada pertandingan sengit dengan potensi banyak gol.

Duel di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (28/11/2026) pukul 15.30 WIB, menjadi ujian berat bagi tuan rumah yang kehilangan empat pemain asing sekaligus.

PSM Makassar berusaha mempertahankan tren positif setelah melewati empat pertandingan tanpa kekalahan di dua kompetisi berbeda.

Namun, Dewa United datang dengan ambisi merebut tiga poin demi menjaga persaingan papan atas klasemen Super League.

Pertandingan yang disiarkan melalui live streaming Vidio tersebut mempertemukan dua tim dengan karakter menyerang cukup menjanjikan.

Persoalannya, kedua kesebelasan juga masih memperlihatkan kelemahan dalam menjaga pertahanan sepanjang beberapa pertandingan terakhir.

PSM Makassar Sedang Bangkit, tetapi Pertahanan Masih Bermasalah

PSM Makassar memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri meningkat setelah mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang dalam empat laga terakhir.

Pasukan Darije Kalezic juga berhasil mengemas tujuh gol sepanjang periode tersebut.

Kemenangan terbaru diperoleh ketika PSM Makassar menundukkan Persipura Jayapura dengan skor 3-2 pada pertandingan I League Cup, Rabu (25/11/2026).

Sebelumnya, Juku Eja bermain imbang 1-1 melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Super League.

Catatan tersebut memperlihatkan perkembangan positif dari sektor penyerangan PSM Makassar yang mulai menemukan ketajamannya.

Kehadiran Lars Veldwijk bersama Rizky Eka dan Luka Bulatovic berpotensi menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan lawan.

Namun, produktivitas gol belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas pertahanan karena PSM Makassar hanya mencatatkan satu clean sheet dalam empat pertandingan.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah Darije Kalezic ketika menghadapi Dewa United yang memiliki sejumlah pemain ofensif berbahaya.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu memberikan keuntungan psikologis bagi PSM Makassar untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Meski demikian, mereka membutuhkan konsentrasi tinggi agar tidak kehilangan momentum akibat kesalahan individual di lini belakang.

Dewa United Memburu Kemenangan demi Persaingan Papan Atas

Dewa United datang ke Parepare dengan menempati peringkat ketiga klasemen sementara Super League 2026/2027 melalui koleksi 20 poin.

Tim asuhan Osmar Loss membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang bersaing dengan klub-klub penghuni papan atas.

Modal positif diperoleh setelah Dewa United menghancurkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 4-1 pada pertandingan I League Cup, Selasa (24/11/2026).

Hasil tersebut menjadi respons penting setelah mereka sebelumnya kalah 0-1 dari Persita dalam pertandingan liga.

Secara keseluruhan, Dewa United mencatatkan empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Produktivitas serangan menjadi salah satu kekuatan mereka dengan torehan 11 gol sepanjang periode tersebut.

Sayangnya, lini pertahanan Dewa United masih belum menunjukkan konsistensi karena selalu kebobolan dalam lima pertandingan terakhir.

Situasi tersebut mendapat perhatian langsung dari Osmar Loss yang mengakui perlunya peningkatan kualitas organisasi bertahan. "Saya pikir kami memang perlu meningkatkan pola permainan dalam bertahan. Saya setuju bahwa kami sudah kebobolan cukup banyak gol. Namun, di sisi lain, kami juga mampu mencetak banyak gol," ujar pelatih Dewa United, Osmar Loss.

Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan Dewa United dalam menemukan keseimbangan antara agresivitas menyerang dan disiplin bertahan. Menghadapi PSM Makassar yang sedang produktif, kesalahan kecil berpotensi menghadirkan konsekuensi besar bagi tim tamu.

Empat Pemain Asing PSM Absen, Dewa United Juga Kehilangan Pilar Penting

PSM Makassar menghadapi persoalan serius karena empat pemain asing dipastikan tidak tersedia untuk pertandingan melawan Dewa United.

Sergio Aguero dan Luka Cumic mengalami cedera, sedangkan Stefan Jevtoski serta Nenad Lalic menjalani hukuman kartu merah.

Absennya empat pemain tersebut berpotensi memengaruhi kedalaman skuad dan fleksibilitas taktik Darije Kalezic sepanjang pertandingan.

Pelatih PSM Makassar harus memaksimalkan pemain yang tersedia untuk menjaga keseimbangan antarlini.

Dewa United juga menghadapi persoalan komposisi pemain setelah Nick Kuipers harus absen akibat akumulasi empat kartu kuning.

Selain bek asal Belanda tersebut, Noah Sadaoui tidak dapat dimainkan karena menjalani sanksi kartu merah.

Kehilangan Kuipers berpotensi mengurangi kekuatan pertahanan Dewa United, terutama ketika menghadapi duel udara dan tekanan penyerang PSM Makassar.

Sementara itu, absennya Sadaoui membuat Osmar Loss perlu menyiapkan alternatif untuk mempertahankan kreativitas serangan dari sektor sayap.

Head to Head PSM Makassar vs Dewa United, Siapa Lebih Diunggulkan?

Rekor lima pertemuan terakhir memperlihatkan persaingan relatif seimbang dengan Dewa United mengoleksi dua kemenangan dan PSM Makassar juga meraih dua kemenangan.

Satu pertandingan lainnya berakhir imbang sehingga tidak ada dominasi mutlak dari kedua kesebelasan.

Pada pertemuan terakhir, 14 Februari 2026, Dewa United berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-0.

Hasil tersebut dapat menjadi tambahan kepercayaan diri tim tamu menjelang pertandingan di Stadion Gelora B.J. Habibie.

Lima pertemuan terakhir:

- 14/02/2026: PSM Makassar 0-2 Dewa United

- 09/11/2025: Dewa United 0-1 PSM Makassar

- 27/01/2025: Dewa United 3-2 PSM Makassar

- 26/08/2024: PSM Makassar 3-1 Dewa United

- 12/11/2023: Dewa United 1-1 PSM Makassar

Lima pertandingan terakhir PSM Makassar:

- 25/11/2026: PSM Makassar 3-2 Persipura Jayapura

- 21/11/2026: PSM Makassar 1-1 Persija Jakarta

- 07/11/2026: Borneo FC 1-1 PSM Makassar

- 03/11/2026: De Red 0-2 PSM Makassar

- 31/10/2026: PSM Makassar 0-1 Madura United

Lima pertandingan terakhir Dewa United:

- 24/11/2026: Persiraja Aceh 1-4 Dewa United

- 20/11/2026: Dewa United 0-1 Persita

- 06/11/2026: PSIM Yogyakarta 1-2 Dewa United

- 03/11/2026: Dewa United 3-1 Persita

- 31/10/2026: Dewa United 2-1 Persija Jakarta

Prediksi Susunan Pemain dan Skor PSM Makassar vs Dewa United

PSM Makassar diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan Lars Veldwijk sebagai ujung tombak serangan.

Sementara itu, Dewa United berpotensi menerapkan skema 4-2-3-1 dengan Denilson Junior sebagai penyerang utama.

Perkiraan susunan pemain PSM Makassar (4-3-3): M. Ardiansyah; Mufli Hidayat, Aloisio Neto, Dusan Lagator, Victor Luiz; Akbar Tanjung, Navarone Foor, Fahrul Aditia; Rizky Eka, Lars Veldwijk, Luka Bulatovic. Pelatih: Darije Kalezic.

Perkiraan susunan pemain Dewa United (4-2-3-1): Sonny Stevens; Alta Ballah, Ko Myeon-seok, Johnathan Parreira, pemain pengganti Nick Kuipers; Ivan Jenner, Jean Mangabeira; pengganti Noah Sadaoui, Taisei Marukawa, Egy Maulana Vikri; Denilson Junior. Pelatih: Osmar Loss.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, kedua tim berpeluang menciptakan pertandingan terbuka melalui serangan bergantian.

Namun, kehilangan empat pemain asing membuat PSM Makassar menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan Dewa United.

Dewa United sedikit lebih diunggulkan berkat konsistensi hasil pertandingan dan ketajaman lini serang dalam beberapa pekan terakhir.

Meski PSM Makassar memiliki keuntungan bermain di kandang, tim tamu diprediksi mampu memanfaatkan kelemahan pertahanan tuan rumah.