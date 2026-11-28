JawaPos.com - Persija akan menjamu Garudayaksa FC dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi laga spesial bagi Persija karena bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-98. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- pastinya mengusung misi meraih kemenangan untuk menyempurnakan hari spesialnya.

Di hari spesialnya, Persija dipastikan turun dengan kekuatan penuh. Pelatih Shin Tae-yong pastinya akan memilih 11 pertama terbaiknya dalam pertandingan melawan Garudayaksa FC.

Salah satu pemain yang sudah dipastikan tampil sejak menit awal adalah Rizky Ridho. Dalam konferensi pers jelang laga, kapten Persija itu mewaspadai kekuatan Garudayaksa FC.

“Kita tahu sendiri tiga pertandingan terakhir mereka mendapatkan kemenangan, mereka dalam tren yang bagus,” kata Ridho, dikutip Sabtu (28/11).

Persija akan melakukan analisis untuk mencari titik lemah Garudayaksa FC. Ridho menegaskan seluruh pemain memiliki tekad yang sama, yakni meraih kemenangan di HUT ke-98.

“Kita harus mengevaluasi kekurangan kita dan menganalisa juga apa kelebihan dan kekurangan mereka. Tentunya kita ingin memberikan tiga poin di pertandingan,” terang Ridho.

Bicara soal susunan pemain, Nadeo Argawinata dipastikan tetap jadi pilihan utama untuk mengawal mistar Persija. Sejauh ini, posisi kiper berlabel Timnas Indonesia itu belum tergantikan.

Kemudian di barisan pertahanan, duet Radovan Pankov dan Denis Kolinger kemungkinan akan dipercaya tampil sejak menit awal. Mereka akan mendapat dukungan dari Kerim Memija dan Dony Tri yang mengisi posisi bek sayap.

Bergeser ke lini tengah, Rizky Ridho kemungkinan akan memainkan peran gelandang bertahan yang biasa diisi Fabio Calonego. Kemudian Stjepan Loncar dan Rayhan Hannan akan bertugas sebagai kreator serangan Persija.

Di lini depan, Jeremejeff siap mengguncang pertahanan Garudayaksa FC. Striker asal Swedia itu menjadi ancaman serius karena sudah mengoleksi tujuh gol sekaligus memimpin daftar top skor sementara Super League 2026/2027.

Kemungkinan, Jeremejeff kali ini akan dibantu oleh Kwon Chang-hoon dan Arlyansyah Abdulmanan. Kedua pemain lincah tersebut bisa menjadi ancaman bagi Garudayaksa FC.

Persija saat ini masih memimpin klasemen sementara Super League dengan mengoleksi 22 poin. Namun posisinya sangat rawan tergusur karena hanya unggul satu angka saja dari Persita Tangerang di posisi kedua.

Karena itu, Persija wajib mengunci kemenangan atas Garudayaksa FC guna memperkuat posisinya di puncak klasemen. Hasil kemenangan juga sekaligus menjadi kado manis di hari ulang tahun Macan Kemayoran.

Berikut Perkiraan Susunan Pemain Persija Melawan Garudayaksa FC

Persija: Nadeo Argawinata (PG); Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov, Dony Tri Pamungkas; Rizky Ridho, Stjepan Loncar, Rayhan Hannan; Kwon Chang-hoon, Arlyansyah Abdulmanan, Alexander Jeremejeff.