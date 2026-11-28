JawaPos.com — Prediksi skor Isenmulang FC vs PSS Sleman mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah 2-1 dalam pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Tuah Pahoe, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (28/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan tiga poin untuk mengakhiri tren negatif, tetapi Isenmulang FC memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Isenmulang FC yang belum mampu memaksimalkan momentum kembali bermain di Palangkaraya.

Sementara itu, PSS Sleman datang dengan tekanan lebih besar setelah terpuruk di papan bawah klasemen dan melakukan pergantian pelatih.

Isenmulang FC sebelumnya hanya bermain imbang 0-0 ketika menjamu Borneo FC pada Minggu (22/11/2026).

Hasil tersebut terasa mengecewakan karena Laskar Tambun Bungai berharap bisa merayakan kepulangan mereka setelah sempat menjadi tim musafir akibat kebakaran hutan dan lahan.

Situasi semakin sulit ketika Isenmulang FC dihajar Arema FC dengan skor 1-4 dalam pertandingan I League Cup di Stadion Kanjuruhan, Rabu (25/11/2026). Dua pertandingan tanpa kemenangan tersebut memperlihatkan persoalan yang harus segera diselesaikan pelatih Mundari Karya.

Mengapa Isenmulang FC Lebih Diunggulkan?

Keuntungan bermain di kandang menjadi modal utama Isenmulang FC untuk mengalahkan PSS Sleman pada pekan ke-11 Super League.

Dukungan masyarakat Palangkaraya diharapkan membantu para pemain tampil lebih percaya diri setelah dua hasil mengecewakan.

Namun, keuntungan tersebut tidak otomatis menjamin kemenangan karena Isenmulang FC masih menghadapi persoalan penyelesaian akhir.

Mundari Karya bahkan mengakui aspek psikologis pemain turut memengaruhi penampilan timnya dalam beberapa pertandingan terakhir.

"Selain finishing, masalah mental menjadi pekerjaan rumah bagi kami," kata Mundari Karya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan kebutuhan Isenmulang FC untuk memperbaiki efektivitas serangan sekaligus menjaga ketenangan sepanjang pertandingan.

Kesalahan dalam memanfaatkan peluang bisa kembali membuat tuan rumah kehilangan poin penting meskipun mampu menguasai permainan.

Dalam formasi 4-3-3, Kenji Nishioka berpotensi menjadi penghubung utama antara lini tengah dan barisan penyerang.

Sementara itu, Adilson Gancho Silva dan Adriel Fernandez diharapkan mampu menghadirkan ancaman nyata terhadap pertahanan PSS Sleman.

Kehadiran Modou Manneh bersama Brayen Pondaag juga penting untuk menjaga keseimbangan permainan tuan rumah.

Keduanya perlu memastikan Isenmulang FC tidak terlalu mudah kehilangan bola ketika membangun serangan dari lini tengah.

PSS Sleman Terancam Semakin Terpuruk?

PSS Sleman menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga laga Super League tanpa kemenangan dan posisi ke-17 klasemen sementara.

Super Elang Jawa baru mengumpulkan lima poin dari sepuluh pertandingan melalui satu kemenangan, dua hasil imbang, dan tujuh kekalahan.

Dalam tiga pertandingan liga terakhir, PSS Sleman kalah 0-3 dari Arema FC, bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara FC, dan menyerah 1-3 kepada Garudayaksa FC.

Catatan dua gol dan tujuh kebobolan tersebut memperlihatkan ketidakseimbangan antara produktivitas serangan dan ketahanan pertahanan.

Persoalan serupa terlihat ketika PSS Sleman kalah 0-2 dari Garudayaksa FC pada pertandingan kedua Grup F I League Cup.

Kekalahan itu terjadi setelah mereka sebelumnya mampu mengalahkan PSGC Ciamis pada pertandingan pertama.

Rangkaian hasil buruk akhirnya membuat manajemen PSS Sleman mengakhiri kerja sama dengan Pieter Huistra.

Tanggung jawab memimpin tim untuk sementara diberikan kepada Demerson Bruno yang kini menghadapi tantangan mengembalikan kepercayaan diri pemain.

"Persiapan kami cukup bagus dan pemain juga sudah siap," kata Demerson Bruno.

Pelatih sementara berusia 40 tahun tersebut juga menekankan pentingnya kebersamaan seluruh pemain untuk keluar dari situasi sulit.

Menurutnya, komitmen menjadi fondasi utama agar PSS Sleman mampu memperbaiki performa dalam pertandingan berikutnya.

"Semua harus punya komitmen untuk bisa keluar dari situasi ini. Saya pikir kami bisa keluar dari situasi saat ini," ujarnya.

Siapa Pemain yang Bisa Menentukan Pertandingan?

Pertarungan lini tengah berpotensi menjadi faktor penentu hasil pertandingan Isenmulang FC melawan PSS Sleman.

Kedua tim sama-sama diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 sehingga perebutan penguasaan bola akan berlangsung ketat sejak awal.

Isenmulang FC dapat mengandalkan kreativitas Kenji Nishioka untuk membuka ruang bagi tiga penyerang mereka. Pergerakan Rafly Ariyanto dan Adriel Fernandez dari sisi lapangan juga berpotensi merepotkan pertahanan tim tamu.

Di kubu PSS Sleman, Riko Simanjuntak menjadi salah satu pemain yang patut mendapat perhatian khusus dari pertahanan tuan rumah.

Kecepatan dan kemampuannya mengirimkan umpan bisa menjadi senjata untuk mendukung Gustavo Tocantins sebagai penyerang tengah.

Hiromu Tanaka juga berpotensi memberikan variasi serangan melalui pergerakan dari sisi lapangan. Namun, efektivitas ketiganya sangat bergantung pada kemampuan lini tengah PSS Sleman mengalirkan bola secara konsisten.

Pertahanan tim tamu yang kebobolan tujuh gol dalam tiga pertandingan liga terakhir menjadi titik rawan untuk dieksploitasi Isenmulang FC.

Sebaliknya, tuan rumah juga harus berhati-hati karena baru saja kemasukan empat gol ketika menghadapi Arema FC.

Prediksi Skor Isenmulang FC vs PSS Sleman

Isenmulang FC diprediksi mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1 melalui pertandingan yang berlangsung ketat.

Keuntungan kandang dan kondisi PSS Sleman yang masih mencari kestabilan setelah pergantian pelatih menjadi dua pertimbangan utama.

Tuan rumah berpeluang mengambil inisiatif serangan sejak menit awal untuk menghindari pengulangan hasil imbang melawan Borneo FC.

Namun, PSS Sleman tetap mempunyai peluang mencetak gol melalui serangan balik cepat yang melibatkan Riko Simanjuntak dan Gustavo Tocantins.

Pertandingan kemungkinan ditentukan oleh efektivitas penyelesaian akhir serta kemampuan masing-masing tim menghindari kesalahan pertahanan. Jika Isenmulang FC mampu memperbaiki dua persoalan yang disoroti Mundari Karya, peluang mengamankan tiga poin akan semakin terbuka.

Prakiraan Susunan Pemain

Isenmulang FC (4-3-3): Lucas Frigeri; Douglas Cruz, Ardi Ramdani, Leonardo Silva Lelis, Indra Feri; Brayen Pondaag, Modou Manneh, Kenji Nishioka; Rafly Ariyanto, Adilson Gancho Silva, Adriel Fernandez.

Pelatih: Mundari Karya.

PSS Sleman (4-3-3): Pedro Caracoci; Claudio Mutzi, Fachrudin Aryanto, Kevin Gomes, Stefan Ashkovski; Dominikus Dion, Markus Madjar, Moussa Bagayoko; Riko Simanjuntak, Gustavo Tocantins, Hiromu Tanaka.

Pelatih: Demerson Bruno (caretaker).