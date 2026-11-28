JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjamu Garudayaksa FC dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi laga spesial bagi Macan Kemayoran -julukan Persija- karena bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-98.

Persija datang ke laga ini dengan motivasi tinggi. Tim asuhan Shin Tae-yong itu pastinya bertekad mengunci kemenangan sebagai kado sekaligus menyempurnakan perayaan HUT ke-98 Macan Kemayoran.

Menatap laga di hari spesialnya, Persija berbekal hasil kurang sempurna. Mereka gagal mempertahankan tren kemenangannya setelah bermain imbang 1-1 kontra PSM Makassar pada pekan lalu.

Meski demikian, Persija lebih layak diunggulkan dibanding Garudayaksa FC. Dari segi pengalaman, kualitas skuad, hingga posisi klasemen, Macan Kemayoran lebih baik ketimbang tim promosi tersebut.

Persija saat ini memimpin klasemen sementara Super League dengan mengoleksi 22 poin, hanya unggul satu angka saja atas Persita Tangerang. Sementara Garudayaksa FC menempati urutan kedelapan dengan 14 poin.

Kendati demikian, Garudayaksa FC tidak bisa dianggap remeh. Tim promosi tersebut bisa saja merusak pesta ulang tahun Persija di Stadion Patriot Candrabhaga.

Apalagi, Garudayaksa FC sedang dalam tren positif. Tim asuhan Milos Joksic itu belum terkalahkan dalam empat pertandingan terakhirnya di semua kompetisi musim ini.

Rentetan hasil kemenangan tersebut pastinya menambah kepercayaan diri pemain Garudayaksa FC menjelang menghadapi Persija. Kubu tuan rumah harus fokus dan waspada jika tak ingin kecolongan oleh tim tamu.

Adapun secara rekor pertemuan, Persija dan Garudayaksa FC belum pernah berjumpa di pertandingan resmi. Artinya, ini akan menjadi pertemuan resmi pertama kedua kesebelasan.

Prediksi Persija Vs Garudayaksa FC

Garudayaksa FC memang sedang dalam tren positif dengan empat kemenangan beruntun. Tetapi, Persija memiliki catatan kandang yang sangat apik.

Macan Kemayoran belum terkalahkan dalam lima laga kandang sepanjang musim ini. Persib Bandung, Java United, Arema FC, Persik Kediri, dan Persebaya Surabaya, menjadi korban keganasan Persija.

Persija juga memiliki catatan positif saat bermain di Stadion Patriot Candrabhaga. Teranyar, Macan Kemayoran meraih kemenangan telak atas Arema FC dengan skor 5-1 pada 21 Oktober 2026.

Melihat performa terkini, Garudayaksa FC lebih diunggulkan dibanding Persija. Tetapi jika bicara kemenangan, tampaknya Macan Kemayoran akan keluar sebagai pemenangnya.

Persija sangat kuat ketika bermain di kandang. Tim asuhan Shin Tae-yong itu tentu akan memanfaatkan dukungan dari para fans sebagai bahan bakar untuk meraih kemenangan melawan Garudayaksa FC.

Ditambah, hari ini adalah hari spesial Persija. Pasukan Shin Tae-yong diperkirakan akan mengunci kemenangan dengan skor selisih dua gol atas Garudayaksa FC. Tambahan tiga poin akan membuat Macan Kemayoran semakin kokoh di puncak klasemen sekaligus menyempurnakan perayaan HUT ke-98 mereka.

Prediksi skor: Persija 2-0 Garudayaksa FC

Prediksi Susunan Pemain Persija Vs Garudayaksa FC

Persija: Nadeo Argawinata (PG); Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov, Dony Tri Pamungkas; Rizky Ridho, Stjepan Loncar, Rayhan Hannan; Kwon Chang-hoon, Arlyansyah Abdulmanan, Alexander Jeremejeff.

Pelatih: Shin Tae-yong.

Garudayaksa FC: Dominik Holec (PG); Wahyu Prasetyo, Paulo Ricardo, Hamra Hehanusa, Alfin Kelilauw; Arapenta Poerba, Theofillo Numberi; Carlos Iury, Ryo Matsumura, Jairo Jean; Rubio.