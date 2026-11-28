JawaPos.com - Sumsel United bertekad bangkit saat menjamu Persiraja Banda Aceh dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/27. Laga bertajuk Derby Sumatera tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (28/11) malam.

Laskar Juaro mengincar kemenangan untuk menjaga persaingan di kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Sumsel United tidak ingin kembali kehilangan poin, seperti yang beberapa kali terjadi pada putaran pertama.

Modal tim tuan rumah memang kurang ideal setelah menelan kekalahan dari Persija Jakarta dalam ajang I.League Cup. Pada pertandingan tersebut, Sumsel United melakukan rotasi dengan memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain pelapis. Namun, strategi tersebut belum mampu membendung kekuatan Macan Kemayoran.

Meski demikian, hasil pertandingan tersebut tidak ingin dijadikan alasan untuk tampil kurang maksimal saat menghadapi Persiraja. Pelatih Sumsel United, M Nasuha, memastikan kondisi skuad cukup baik dan seluruh pemain siap diturunkan dalam pertandingan nanti.

Ia berharap anak asuhnya mampu memanfaatkan kesempatan bermain di kandang untuk mengamankan tiga poin. Terlebih, Sumsel United memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki catatan pertandingan kandang setelah kehilangan sejumlah poin pada putaran pertama.

"Alhamdulillah untuk melawan Persiraja Banda Aceh, semua pemain bisa turun bermain. Yang jelas di putaran pertama lalu kami banyak kehilangan poin di kandang dan sekarang hal tersebut tidak boleh terulang lagi. Target kami jelas ingin mengamankan kemenangan nantinya," ungkap M Nasuha dalam sesi jumpa pers, Jumat (27/11).

Pelatih yang pernah memperkuat Timnas Indonesia tersebut juga meminta pemainnya tidak terlena dengan kemenangan atas Persiraja pada pertemuan putaran pertama. Menurutnya, kondisi kedua tim saat ini sudah berbeda, terlebih tim berjuluk Laskar Rencong tersebut menunjukkan perkembangan setelah melakukan sejumlah pembenahan.

Karena itu, Sumsel United dituntut tampil lebih disiplin dan tidak menganggap remeh kekuatan lawan. Apalagi, Persiraja tentu datang ke Palembang dengan motivasi untuk mencuri poin dalam pertandingan Derby Sumatera tersebut.

Pemain depan Sumsel United, Tomi Darmawan, juga mengingatkan rekan-rekannya agar tetap menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Padatnya jadwal kompetisi membuat keseimbangan permainan dan kondisi fisik menjadi hal penting.

Ia menilai kemenangan tidak akan datang begitu saja. Sumsel United harus berani mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan sekaligus meminimalkan kesalahan yang bisa dimanfaatkan lawan.

"Jadwal sangat padat, jadi kami harus bisa menjaga keseimbangan nantinya. Tidak ada jaminan meski kami menang di putaran pertama lalu. Untuk meraih poin penuh kami harus menekan sejak menit awal serta tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apa pun," beber Tomi.