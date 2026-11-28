JawaPos.com - Bali United FC bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Bhayangkara Lampung FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (28/11) sore, Serdadu Tridatu mengincar tiga poin untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, memastikan persiapan timnya berjalan cukup baik meskipun waktu yang tersedia relatif singkat. Ia mengaku sudah melakukan sejumlah evaluasi dan mempelajari kekuatan Bhayangkara FC melalui rekaman pertandingan.

Selain itu, beberapa pemain asing yang tidak tampil pada ajang I.League Cup 2026/27 juga sudah kembali bergabung dalam sesi latihan. Kondisi tersebut membuat Johnny memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan tim menghadapi pertandingan akhir pekan ini.

"Kami memiliki beberapa pemain asing yang tidak bermain di I.League Cup 2026/27 bergabung dengan tim. Jadi berlatih lebih lama dan kami sudah menganalisa permainan lawan melalui video untuk persiapan pertandingan pekan ini," ujar Johnny Jansen.

Bali United membutuhkan kemenangan setelah gagal meraih poin pada pertandingan sebelumnya. Mereka harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 1-2. Hasil tersebut membuat Serdadu Tridatu ingin segera bangkit, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Saat ini, Bali United menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 19 poin. Sementara itu, Bhayangkara FC berada di posisi ketujuh dengan raihan 15 poin.

Meski demikian, Johnny Jansen tidak berencana melakukan perubahan besar dalam pendekatan permainan timnya. Ia ingin para pemain tetap menjalankan strategi yang selama ini sudah diterapkan.

"Kami tahu pertandingan ini spesial bagi suporter. Jadi, kami berharap bisa mengulang kemenangan seperti tahun lalu," kata pelatih asal Belanda tersebut.

Catatan kandang Bali United juga menjadi modal penting. Mereka berhasil menyapu bersih lima pertandingan kandang sebelumnya. Namun, Johnny tidak ingin terlalu bergantung pada statistik tersebut karena Bhayangkara FC memiliki sejumlah pemain berkualitas.

Menurutnya, tim tamu tetap berpotensi memberikan perlawanan serius. Apalagi, Bhayangkara datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan pada pertandingan pekan sebelumnya.

"Bhayangkara adalah tim yang bagus dengan pemain-pemain individu berkualitas. Jadi, pertandingan nanti akan berlangsung sengit dan tidak akan mudah. Dalam kompetisi ini, tidak ada kemenangan yang diraih dengan mudah," jelasnya.

Johnny menegaskan bahwa Bali United harus tampil maksimal jika ingin mengamankan tiga poin. Ia meminta seluruh pemain mengerahkan kemampuan terbaik sejak awal pertandingan dan tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk mengembangkan permainan.

"Kami harus mengerahkan 100 persen kemampuan untuk bisa menang. Bhayangkara adalah tim yang tangguh, dan jika ingin menang, kami harus tampil 100 persen," pungkas Johnny Jansen.