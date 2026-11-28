JawaPos.com - Bhayangkara Lampung FC menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Bali United FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/2027. The Guardians of Saburai menyadari tuan rumah memiliki sejumlah keunggulan yang perlu diantisipasi, terutama dalam urusan mencetak gol dan menjaga pertahanan.

Pertandingan Bali United kontra Bhayangkara FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (28/11) sore. Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Pelatih Bhayangkara FC, Oscar Bruzon, mengakui Bali United bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Terlebih, Serdadu Tridatu sedang memiliki catatan positif ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Bali United tercatat mampu memenangi lima pertandingan kandang terakhirnya. Catatan tersebut menjadi perhatian khusus bagi Oscar Bruzon dalam mempersiapkan tim menghadapi pertandingan nanti.

Menurutnya, Bali United memiliki kualitas serangan yang cukup berbahaya. Produktivitas gol mereka juga didukung kemampuan menjaga lini pertahanan sehingga tidak mudah ditembus lawan.

Karena itu, Bhayangkara FC perlu tampil disiplin sepanjang pertandingan. Oscar Bruzon ingin anak asuhnya mampu mengantisipasi setiap ancaman sekaligus memanfaatkan peluang untuk mencuri poin di Gianyar.

Saat ini, Bali United menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 19 poin dari 10 pertandingan. Serdadu Tridatu sudah mencetak 27 gol dan baru kebobolan 11 kali.

Statistik tersebut memperlihatkan keseimbangan permainan Bali United, baik ketika membangun serangan maupun menjaga pertahanan. Bhayangkara FC tentu harus bekerja ekstra jika ingin menghentikan tren positif tuan rumah.

Di sisi lain, Bhayangkara FC datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik. Kemenangan atas Persijap Jepara pada pertandingan sebelumnya menjadi modal penting bagi The Guardians of Saburai untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Pemain Bhayangkara FC, Kevin Sibile, menilai pertandingan melawan Bali United akan menjadi ujian tersendiri bagi timnya. Meski demikian, ia memastikan persiapan berjalan dengan baik dan para pemain memiliki motivasi tinggi.

Kevin juga menilai kemenangan sebelumnya memberikan dampak positif terhadap kepercayaan diri tim. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi bekal untuk menghadapi Bali United yang sedang berada dalam performa kandang cukup meyakinkan.

Bhayangkara FC pun dituntut tampil maksimal sejak menit awal. Konsentrasi pertahanan dan efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi faktor penting dalam pertandingan ini.