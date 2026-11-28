JawaPos.com — Madura United FC bertekad mengamankan tiga poin ketika menjamu Java United FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (28/11/2026) malam.

Pelatih Jose Gomes menegaskan kemenangan menjadi target utama sekaligus momentum untuk menunjukkan kekuatan Laskar Sape Kerrab di hadapan pendukung sendiri.

Bermain di kandang menjadi keuntungan yang ingin dimaksimalkan Madura United FC untuk menghadapi tantangan Java United FC.

Meski menyadari kualitas lawan tidak bisa dipandang sebelah mata, Jose Gomes meminta seluruh pemain tampil dengan determinasi tinggi sepanjang pertandingan.

Pelatih berkebangsaan Portugal tersebut tidak ingin anak asuhnya kehilangan konsentrasi ketika menghadapi tekanan lawan.

Dia menekankan pentingnya kesiapan mental, disiplin permainan, dan kerja keras untuk memastikan tiga poin tetap berada di Pamekasan.

Jose Gomes Tegaskan Madura United Wajib Maksimalkan Keuntungan Kandang

Jose Gomes menegaskan Madura United FC harus memanfaatkan pertandingan kandang sebagai kesempatan penting untuk mengamankan kemenangan.

Baginya, bermain di hadapan pendukung sendiri memberikan dorongan psikologis yang tidak boleh disia-siakan oleh para pemain.

Pelatih yang pernah menangani Arema FC tersebut memahami Java United FC memiliki kualitas individu yang berpotensi menyulitkan pertahanan timnya.

Karena itu, dia meminta Lulinha dan kolega tetap waspada sekaligus menunjukkan keberanian ketika menghadapi setiap situasi pertandingan.

"Kami tahu tim mereka kuat dan punya pemain yang harus diwaspadai. Tapi, kami bermain di kandang sendiri. Kami harus siap menghadapi mereka dan bekerja maksimal untuk mendapatkan tiga poin," ujarnya, Jumat (27/11/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan keyakinan Jose Gomes terhadap kemampuan Madura United FC untuk bersaing dengan Java United FC.

Namun, keyakinan itu harus diterjemahkan melalui penampilan konsisten sejak pertandingan dimulai hingga peluit panjang dibunyikan.

Keuntungan bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan juga membawa tanggung jawab besar bagi seluruh pemain Madura United FC.

Mereka dituntut mampu mengendalikan permainan sekaligus menghindari kesalahan yang bisa dimanfaatkan tim tamu. Bagi Jose Gomes, keberhasilan meraih kemenangan tidak cukup hanya mengandalkan status sebagai tuan rumah.

Setiap pemain harus memberikan kontribusi maksimal agar Madura United FC mampu mengatasi perlawanan Java United FC.

Target Tiga Poin Bukan Tekanan, Melainkan Motivasi Tambahan

Jose Gomes memastikan target kemenangan pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 tidak boleh menjadi beban bagi pemain Madura United FC.

Sebaliknya, ambisi mengamankan tiga poin harus menjadi sumber motivasi untuk memperlihatkan performa terbaik di hadapan publik Pamekasan.

Pelatih asal Portugal itu ingin anak asuhnya menikmati pertandingan tanpa mengurangi keseriusan dalam menjalankan strategi.

Pendekatan tersebut diharapkan membantu para pemain menjaga kepercayaan diri ketika menghadapi situasi sulit sepanjang laga.

"Kami tidak ingin kehilangan poin di kandang sendiri. Itu motivasi untuk pemain, bukan tekanan," tegasnya.

Pesan Jose Gomes menjadi penegasan penting menjelang pertandingan melawan Java United FC yang memiliki sejumlah pemain berbahaya.

Madura United FC membutuhkan keseimbangan antara semangat menyerang dan kewaspadaan bertahan agar target kemenangan tidak berubah menjadi kekecewaan.

Keinginan mempertahankan poin penuh di kandang juga menuntut seluruh pemain menunjukkan tanggung jawab secara kolektif.

Mereka tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan individu, tetapi perlu membangun kerja sama untuk menghadapi berbagai kemungkinan selama pertandingan.

Dalam situasi tersebut, pengalaman pemain seperti Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha dapat menjadi modal penting bagi Madura United FC.

Kehadirannya diharapkan membantu menjaga ketenangan tim sekaligus memberikan pengaruh positif terhadap rekan-rekannya ketika pertandingan berlangsung ketat.

Jose Gomes juga mengingatkan pentingnya bekerja maksimal tanpa terlalu memikirkan tekanan hasil pertandingan.

Fokus utama pemain harus diarahkan pada pelaksanaan tugas masing-masing agar peluang meraih kemenangan semakin terbuka.

Java United Punya Ancaman, Madura United Diminta Tetap Fokus

Java United FC menjadi lawan yang harus dihadapi Madura United FC dengan kewaspadaan tinggi pada pertandingan Sabtu malam.

Jose Gomes secara terbuka mengakui kekuatan tim tamu, terutama keberadaan sejumlah pemain yang berpotensi memberikan ancaman.

Pengakuan tersebut menunjukkan Madura United FC tidak ingin menghadapi pertandingan dengan rasa percaya diri berlebihan.

Persiapan matang dan konsentrasi sepanjang laga menjadi faktor penting untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan tuan rumah.

Madura United FC perlu memastikan setiap pemain memahami tanggung jawabnya ketika menguasai maupun kehilangan bola.

Kedisiplinan dalam menjaga organisasi permainan bisa membantu Laskar Sape Kerrab menghadapi tekanan yang diberikan Java United FC.

Selain itu, efektivitas dalam memanfaatkan peluang berpotensi menjadi pembeda dalam pertandingan yang diperkirakan berlangsung kompetitif.

Madura United FC harus mampu mengubah kesempatan menjadi gol apabila ingin mewujudkan ambisi mengamankan tiga poin.

Jose Gomes tentu berharap para pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik tanpa kehilangan keberanian untuk mengambil inisiatif.

Kombinasi fokus, kerja keras, dan dukungan publik sendiri menjadi modal yang ingin dimaksimalkan tuan rumah.

Pertandingan pekan ke-11 ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Madura United FC untuk memperlihatkan respons positif terhadap tuntutan meraih hasil maksimal.

Kemenangan akan memberikan dorongan kepercayaan diri bagi tim dalam menghadapi pertandingan berikutnya.

Jose Gomes Minta Suporter Madura United Terus Mendukung hingga Menit Terakhir

Dukungan suporter menjadi salah satu faktor yang diharapkan Jose Gomes dapat membantu Madura United FC mengalahkan Java United FC.

Pelatih asal Portugal tersebut menginginkan atmosfer Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan memberikan energi tambahan kepada para pemain sepanjang pertandingan.

Dia menyadari perjuangan mengamankan tiga poin membutuhkan keterlibatan seluruh elemen klub, termasuk pendukung yang hadir langsung di stadion.

Karena itu, Jose Gomes mengajak masyarakat Madura terus memberikan semangat meskipun pertandingan berjalan sulit.

"Kami berharap suporter mendukung sampai menit terakhir agar bisa mendapatkan tiga poin," pungkasnya.

Harapan tersebut memperlihatkan besarnya peran suporter dalam membangun kepercayaan diri pemain Madura United FC.

Dukungan tanpa henti diharapkan membuat Laskar Sape Kerrab tetap bersemangat memperjuangkan kemenangan hingga pertandingan berakhir.

Bagi Madura United FC, laga kandang melawan Java United FC bukan sekadar kesempatan menambah tiga poin di klasemen Super League 2026/2027.

Pertandingan ini juga menjadi panggung untuk membuktikan komitmen tim dalam memberikan hasil terbaik kepada pendukungnya.

Kini, seluruh perhatian tertuju pada bagaimana Jose Gomes dan anak asuhnya menerjemahkan ambisi tersebut menjadi penampilan nyata di lapangan.