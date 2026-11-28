JawaPos.com — Gelandang Madura United FC, Ilhamsyah, bertekad membawa Laskar Sape Kerrab kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Java United FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (28/11/2026) malam.

Motivasi tersebut muncul setelah Madura United gagal menang dalam dua pertandingan terakhir di kompetisi berbeda.

Madura United sebelumnya harus mengakui keunggulan Garudayaksa FC dengan skor 0-1 pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Hasil kurang memuaskan kembali terjadi ketika tim asuhan Jose Gomes ditahan imbang Persela Lamongan 2-2 di hadapan pendukung sendiri dalam ajang I.League Cup 2026/2027.

Dua hasil tersebut menjadi perhatian serius bagi Ilhamsyah dan rekan-rekannya menjelang pertandingan melawan Java United.

Apalagi, Madura United memiliki kesempatan untuk memperbaiki performa sekaligus mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen sementara.

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Ilhamsyah memastikan seluruh pemain telah melakukan evaluasi untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang muncul dalam dua pertandingan sebelumnya.

Gelandang yang dikenal memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lini tengah itu optimistis Madura United mampu memperlihatkan permainan berbeda.

Evaluasi menyeluruh menjadi salah satu modal utama Madura United untuk menghadapi Java United pada pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027.

Ilhamsyah mengungkapkan timnya telah mengidentifikasi sejumlah kesalahan yang membuat mereka gagal mendapatkan hasil maksimal dalam dua laga terakhir.

"Kami sudah banyak melakukan evaluasi dari pertandingan sebelumnya. Kami banyak melakukan kesalahan dan pertandingan besok akan sedikit berbeda karena kita datang dengan motivasi tinggi," tuturnya, Jumat (27/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan keinginan kuat para pemain Madura United untuk segera mengakhiri periode tanpa kemenangan.

Ilhamsyah juga menyadari pentingnya memperlihatkan perkembangan permainan setelah hasil yang belum sesuai harapan.

Kekalahan dari Garudayaksa FC menjadi salah satu pengalaman yang perlu dijadikan pelajaran bagi Laskar Sape Kerrab.

Madura United gagal mendapatkan poin dalam pertandingan tersebut meskipun sedang berusaha menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Situasi serupa kembali menghadirkan pekerjaan rumah ketika Madura United hanya mampu bermain imbang melawan Persela Lamongan.

Dua gol yang bersarang ke gawang mereka dalam pertandingan I.League Cup memperlihatkan masih adanya aspek permainan yang perlu diperbaiki.

Kemenangan atas Java United menjadi target penting Madura United untuk menjaga posisi dalam persaingan papan atas Super League 2026/2027.

Tim asuhan Jose Gomes saat ini menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 19 poin dari 10 pertandingan.

Jumlah tersebut sebenarnya sama dengan perolehan poin Persib Bandung dan Bali United FC yang berada dalam persaingan papan atas.

Namun, Madura United masih kalah dalam aspek produktivitas gol sehingga harus puas menempati posisi keenam.

Kondisi itu membuat pertandingan menghadapi Java United memiliki arti penting bagi perjalanan Madura United musim ini.

Tambahan tiga poin dapat membantu Laskar Sape Kerrab mempertahankan persaingan sekaligus membuka peluang memperbaiki posisi klasemen.

Sebaliknya, kegagalan meraih kemenangan berpotensi membuat persaingan semakin ketat karena sejumlah tim berada dalam jarak poin relatif dekat.

Madura United tentu tidak ingin kehilangan momentum ketika kompetisi mulai memasuki pekan ke-11.

Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan juga menjadi kesempatan bagi Madura United untuk memberikan hasil positif kepada pendukungnya.

Setelah gagal mengalahkan Persela Lamongan di kandang sendiri, pertandingan melawan Java United menghadirkan peluang untuk menebus kekecewaan tersebut.

Ilhamsyah berharap hasil evaluasi selama persiapan dapat diterjemahkan menjadi penampilan lebih baik di lapangan.

Motivasi tinggi yang dimiliki seluruh pemain diharapkan mampu membantu Madura United kembali mengamankan kemenangan.

Java United datang sebagai lawan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap posisi Madura United dalam klasemen Super League 2026/2027.

Tim tamu saat ini berada di peringkat kedelapan dengan koleksi 14 poin atau tertinggal lima angka dari Laskar Sape Kerrab.

Jarak tersebut membuat pertandingan di Pamekasan memiliki pengaruh terhadap persaingan kedua kesebelasan.

Apabila Java United berhasil memenangkan pertandingan, selisih poin dengan Madura United akan menyusut menjadi dua angka.

Situasi ini menjadi alasan tambahan bagi Madura United untuk tampil lebih waspada sepanjang pertandingan.

Kesalahan yang muncul dalam dua laga sebelumnya harus diminimalkan agar peluang meraih kemenangan tidak kembali terbuang.

Persaingan lini tengah diperkirakan menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan jalannya pertandingan.

Ilhamsyah memiliki tanggung jawab untuk membantu Madura United menjaga keseimbangan permainan ketika menyerang maupun bertahan.

Sebagai gelandang pengangkut air, kontribusinya tidak hanya berkaitan dengan upaya merebut penguasaan bola dari lawan.

Kemampuan menjaga aliran permainan dan membantu rekan-rekannya menghadapi tekanan juga menjadi bagian penting dari tugasnya.

Madura United membutuhkan koordinasi antarlini yang lebih baik untuk menghadapi Java United. Terlebih, pertandingan ini berlangsung ketika kedua kesebelasan sama-sama memiliki kepentingan besar dalam perburuan poin.

Pelatih Madura United, Jose Gomes, menghadapi tantangan untuk mengembalikan konsistensi permainan timnya setelah dua pertandingan tanpa kemenangan.

Hasil melawan Garudayaksa FC dan Persela Lamongan menjadi bahan evaluasi menjelang duel penting menghadapi Java United.

Perbaikan permainan menjadi kebutuhan mendesak karena Madura United masih memiliki peluang bersaing dengan tim-tim papan atas.

Koleksi 19 poin dari 10 pertandingan menunjukkan Laskar Sape Kerrab tetap berada dalam posisi kompetitif pada fase awal musim.

Namun, posisi tersebut perlu dijaga melalui hasil positif secara berkelanjutan agar jarak dengan pesaing tidak semakin melebar.

Karena itu, pertandingan kandang melawan Java United menjadi kesempatan penting untuk memperlihatkan perkembangan setelah evaluasi.

Tekad Ilhamsyah untuk membawa Madura United bangkit sekaligus menjadi gambaran motivasi yang dibawa para pemain menjelang pertandingan.

Mereka ingin membuktikan dua hasil sebelumnya tidak mengurangi semangat tim untuk kembali bersaing.

Kini, tantangan terbesar Madura United adalah mengubah hasil evaluasi dan motivasi tersebut menjadi penampilan yang efektif selama pertandingan.