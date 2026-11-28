JawaPos.com - Dewa United Banten FC menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27.

Meski persiapan tim tidak berjalan ideal, pemain Dewa United, Taisei Marukawa, tetap optimistis timnya mampu membawa pulang tiga poin dari Parepare.

Pertandingan PSM Makassar melawan Dewa United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (28/11).

Laga ini menjadi kesempatan bagi Banten Warriors untuk kembali ke jalur kemenangan setelah mendapatkan hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya.

Dewa United datang dengan sejumlah kendala menjelang pertandingan tersebut. Selain memiliki waktu persiapan yang cukup terbatas, tim asuhan Osmar Loss juga harus kehilangan beberapa pemain akibat cedera dan akumulasi kartu.

Situasi itu diakui Marukawa turut memengaruhi persiapan tim. Namun, pemain asal Jepang tersebut menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh mengurangi semangat para pemain untuk mendapatkan hasil maksimal.

"Seperti yang dikatakan pelatih, kami memang tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini. Selain itu, ada beberapa pemain yang harus absen karena akumulasi kartu dan cedera," ujar Marukawa dalam konferensi pers jelang pertandingan, Jumat (27/11).

Menurutnya, pertandingan melawan PSM tidak akan berjalan mudah. Terlebih, Juku Eja akan mendapatkan dukungan dari suporter sendiri. Bermain di kandang lawan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Dewa United yang sedang berusaha memperbaiki hasil pertandingan.

Meski begitu, Marukawa tidak ingin terlalu memikirkan berbagai kendala yang dihadapi timnya. Ia tetap percaya Dewa United memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan dan membawa pulang kemenangan dari Parepare.

"Pertandingan besok tentu tidak akan mudah. Namun, saya percaya kami bisa memenangkan pertandingan," katanya.

Optimisme Marukawa menjadi modal penting bagi Dewa United menjelang laga tandang tersebut. Kepercayaan diri pemain dibutuhkan agar tim tetap bisa menjalankan rencana permainan meski tidak diperkuat seluruh pemain terbaiknya.

Dewa United sendiri membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki situasi setelah kalah 0-1 dari Persita Tangerang pada pekan ke-10. Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi tim sebelum menghadapi PSM.

Tambahan tiga poin di Parepare juga akan menjadi momentum penting bagi Banten Warriors untuk kembali membangun kepercayaan diri. Namun, mereka harus mampu tampil disiplin dan memaksimalkan setiap peluang jika ingin mewujudkan target tersebut.