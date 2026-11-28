JawaPos.com – Persis Solo berpeluang mengakhiri paceklik kemenangan saat menjamu Deltras FC pada pekan ke-11 Pegadaian Championship 2026/2027. Namun, Laskar Sambernyawa tetap harus bekerja keras karena tim tamu memiliki posisi klasemen lebih baik meski sedang mengalami penurunan performa.

Persis akan menghadapi Deltras FC di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (28/11) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali merasakan kemenangan setelah melewati periode sulit.

Persis saat ini menempati peringkat kedelapan klasemen Grup 2 dengan delapan poin dari 10 pertandingan. Sementara itu, Deltras berada di posisi kelima dengan koleksi 15 poin.

Persis memang memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, hasil pertandingan terakhir menunjukkan bahwa pekerjaan rumah mereka masih cukup besar.

Misi Persis Akhiri Paceklik Kemenangan Persis belum kembali meraih kemenangan sejak menghajar PSBS Biak dengan skor 7-0 pada 20 September lalu. Setelah itu, Laskar Sambernyawa terus kesulitan mendapatkan hasil maksimal.

Dalam pertandingan terakhir Championship, Persis bermain imbang 1-1 melawan De Red FC pada 20 November. Hasil tersebut memperpanjang rentetan pertandingan tanpa kemenangan mereka.

Pelatih Persis, Danang Suryadi, mengatakan hasil kurang memuaskan justru menjadi motivasi tambahan bagi timnya. Ia melihat para pemain memiliki antusiasme tinggi untuk memperbaiki keadaan, terutama karena pertandingan melawan Deltras berlangsung di kandang sendiri.

"Persiapan kita sangat baik, para pemain di latihan sangat antusias mengikuti instruksi dengan baik. Dan sebenarnya sebelum melawan De Red FC, latihan kita sangat luar biasa ya. Tapi memang masalah kita di hasil pertandingan," ujar Danang dalam konferensi pers jelang pertandingan, Jumat (27/11).

Menurut Danang, peningkatan kekompakan dan motivasi pemain selama latihan harus bisa diterjemahkan menjadi performa positif di lapangan. Ia berharap evaluasi dari pertandingan sebelumnya membantu Persis tampil lebih baik.

Meski Deltras juga sedang mengalami periode sulit, Danang tidak ingin meremehkan kekuatan lawan. Ia meminta seluruh pemain tetap fokus dan menjalankan strategi yang telah disiapkan.

"Kita ingin meraih kemenangan di Solo, jadi kita evaluasi kontrol emosi, kontrol diri para pemain," jelasnya.

Persis juga harus menghadapi kendala ketersediaan pemain. Hasyim Kipuw, Feby Eka, dan Novan dipastikan absen akibat hukuman kartu merah dan akumulasi kartu.

Sementara itu, kondisi Olie Leeming mulai menunjukkan perkembangan positif setelah kembali mengikuti latihan bersama tim. Namun, Danang belum memastikan apakah pemain tersebut sudah bisa diturunkan saat menghadapi Deltras.

Deltras Juga Sedang Tertekan Di kubu lawan, Deltras FC datang dengan situasi yang tidak sepenuhnya ideal. The Lobster baru saja menelan kekalahan 0-3 dari Persela Lamongan dalam lanjutan Championship pada 21 November.

Hasil tersebut menambah tekanan terhadap tim asal Sidoarjo. Manajemen Deltras pun mulai melakukan evaluasi menyeluruh setelah menerima kritik dan masukan dari suporter.

Presiden Klub Deltras FC, Deddy Adrianto, memastikan kondisi tim menjadi perhatian serius dan masuk dalam prioritas evaluasi manajemen.

"Hal tersebut merupakan wujud kecintaan dan besarnya harapan terhadap Deltras FC. Keinginan suporter untuk melihat perubahan dan perbaikan merupakan keinginan yang sama dengan kami di manajemen," ujar Deddy dilansir iLeague.

Meski demikian, manajemen tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Evaluasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perkembangan performa tim dan tanggung jawab setiap pihak.

Deddy menyebut pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam tim masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Namun, kesempatan tersebut disertai parameter evaluasi yang jelas.

"Jadi setiap langkah pembenahan perlu dilakukan secara terukur, dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk menunjukkan perbaikan. Namun, kesempatan tersebut juga disertai dengan tanggung jawab, ekspektasi, dan parameter evaluasi yang jelas," imbuhnya.

Manajemen juga memperhatikan komposisi pemain. Namun, perubahan melalui perombakan skuad belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena bursa transfer baru dibuka pada awal Januari 2027.

Kendati demikian, Deltras tidak ingin hanya menunggu hingga jendela transfer dibuka. Evaluasi terhadap aspek lain yang memungkinkan untuk segera diperbaiki tetap berjalan.

"Kami ingin menegaskan bahwa kondisi tim saat ini mendapatkan perhatian penuh dan menjadi prioritas manajemen. Kami sangat serius dalam menyikapi situasi ini," tegas Deddy.

Prediksi Skor Persis Solo vs Deltras FC Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama membutuhkan kemenangan. Persis punya keuntungan bermain di Stadion Manahan, tetapi rentetan hasil tanpa kemenangan menunjukkan bahwa mereka belum menemukan konsistensi.

Deltras juga tidak sedang dalam kondisi terbaik. Kekalahan dari Persela di Championship dan Persik Kediri di I.League Cup menjadi sinyal bahwa tim tamu masih memiliki sejumlah persoalan yang harus dibenahi.

Persis kemungkinan akan tampil lebih agresif sejak awal untuk memanfaatkan dukungan suporter. Sementara itu, Deltras bisa mencoba bermain lebih disiplin dan mencari celah melalui serangan balik.

Absennya tiga pemain Persis berpotensi memengaruhi keseimbangan tim. Di sisi lain, tekanan terhadap Deltras juga bisa membuat pertandingan berjalan lebih terbuka jika kedua tim sama-sama berusaha mencari gol.

Melihat keuntungan kandang Persis dan kebutuhan Deltras untuk segera memperbaiki performa, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Kedua tim berpeluang saling mencetak gol, tetapi belum tentu mampu mengamankan kemenangan.