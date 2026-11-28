JawaPos.com – PS Barito Putera lebih diunggulkan saat menjamu De Red FC pada pekan ke-11 Pegadaian Championship 2026/2027. Meski begitu, catatan empat pertandingan tandang tanpa kekalahan milik tim asuhan Aji Santoso membuat laga di Stadion 17 Mei Banjarmasin diprediksi tidak akan berjalan mudah bagi tuan rumah.

Barito Putera akan menjamu De Red FC pada Sabtu (28/11) pukul 15.30 WIB. Kedua tim sama-sama membawa modal positif, tetapi Laskar Antasari punya keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Barito saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup 2 dengan koleksi 20 poin dari 10 pertandingan. Sementara itu, De Red FC berada di posisi ketujuh dengan 13 poin.

Selisih tujuh angka membuat pertandingan ini penting bagi De Red FC. Tambahan poin di Banjarmasin bisa membantu mereka memangkas jarak dengan penghuni papan atas.

Barito Putera Lebih Konsisten Salah satu alasan Barito lebih diunggulkan adalah konsistensi mereka dalam beberapa pertandingan terakhir. Laskar Antasari belum terkalahkan dalam enam laga terakhir Pegadaian Championship.

Pada pertandingan terakhir, Barito berhasil membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Persiba Balikpapan. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan RANS Nusantara FC.

Kehadiran Djajang Nurjaman juga memberikan dampak positif. Sejak bergabung pada 20 Oktober 2026, pelatih yang akrab disapa Djanur tersebut membawa Barito meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Catatan itu menjadi modal penting bagi tuan rumah untuk mempertahankan tren positif. Apalagi, Barito juga punya pengalaman mengalahkan De Red FC dengan skor 2-0 pada pertemuan pertama.

Namun, pelatih De Red FC Aji Santoso tidak ingin terlalu memikirkan catatan lawan. Ia lebih memilih memastikan kondisi dan kesiapan anak asuhnya berada dalam keadaan optimal.

"Memang (masa) recovery kami sedikit lebih bagus, tetapi itu bukan jaminan. Tapi, semua pemain dalam kondisi yang sangat baik. Mudah-mudahan besok sore anak-anak bisa tampil bagus dan paling tidak bisa mendapatkan poin," ungkap Aji Santoso dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Jumat (27/11).

Aji juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan Barito di bawah arahan Djanur. Menurutnya, perubahan positif terlihat dari hasil yang diraih Laskar Antasari dalam beberapa pertandingan terakhir.

"Saya sangat respek buat Coach Djanur, yang jelas dengan kehadirannya di Barito, kita lihat dampaknya cukup positif. Saya kebetulan tidak nonton waktu Barito lawan Bali United di I.League Cup," jelasnya.

De Red FC Punya Modal Rekor Tandang Meski berstatus tim tamu, De Red FC bukan tanpa peluang. Mereka datang ke Banjarmasin dengan catatan empat pertandingan tandang tanpa kekalahan.

Dalam pertandingan terakhir Championship, De Red FC bermain imbang 1-1 melawan Persis Solo. Hasil tersebut membuat mereka tetap menjaga peluang untuk bersaing di papan atas.

Winger Mochammad Supriadi menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa memberikan kontribusi penting. Ia telah mencatatkan empat gol dan dua assist berdasarkan data yang disampaikan tim menjelang pertandingan.

Supriadi mengaku semakin termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Namun, ia menegaskan kontribusi untuk tim tetap menjadi prioritas utama.

"Ya tentunya, ada target ingin cetak gol lebih banyak lagi dan juga bisa berkontribusi penuh buat tim pada setiap pertandingan," ungkap Supriadi dalam sesi prematch press conference, Jumat (27/11).

Ia juga menyadari De Red FC masih harus mengejar tim-tim yang berada di atas mereka dalam klasemen. Karena itu, setiap pertandingan menjadi kesempatan untuk mengumpulkan poin.

"Pastinya buat saya sendiri makin termotivasi, kita juga ingin mengejar yang tim-tim di atas," sambungnya.

De Red FC tentu ingin memperbaiki hasil pertemuan pertama setelah kalah 0-2 dari Barito. Persiapan dan evaluasi sudah dilakukan agar mereka bisa tampil lebih baik di Banjarmasin.

"Ya, tentunya sebelum-sebelumnya kita juga sudah (menjalankan) evaluasi untuk tim dan juga (persiapan) teman-teman pasti dengan baik, kita juga sudah dilatih sama pelatih untuk mempersiapkan setiap pertandingan, demi membawa pulang hasil positif," tandas Supriadi.

Prediksi Skor Barito Putera vs De Red FC Barito Putera memiliki sejumlah keunggulan untuk pertandingan ini. Posisi di klasemen lebih baik, performa yang konsisten, serta keuntungan bermain di kandang membuat Laskar Antasari layak lebih diunggulkan.

Namun, De Red FC punya modal yang tidak bisa diabaikan. Rekor tandang tanpa kekalahan menunjukkan bahwa tim asuhan Aji Santoso cukup mampu menjaga permainan ketika tampil di luar kandang.

Barito kemungkinan akan mengambil inisiatif serangan, sementara De Red FC bisa mengandalkan kecepatan pemain sayap dan serangan balik. Supriadi berpeluang menjadi salah satu pemain kunci bagi tim tamu.

Dengan mempertimbangkan tren kedua tim, Barito diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis. Meski demikian, De Red FC berpotensi memberikan perlawanan ketat dan mencetak gol di Stadion 17 Mei.