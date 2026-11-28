JawaPos.com – Pertandingan Isenmulang Kalteng FC kontra PSS Sleman diprediksi berlangsung ketat pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen, tetapi hasil imbang 1-1 menjadi salah satu kemungkinan yang cukup terbuka.

Isenmulang akan menjamu PSS di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Sabtu (28/11) pukul 15.30 WIB. Tuan rumah memiliki keuntungan bermain di depan pendukung sendiri, tetapi masih dibayangi persoalan produktivitas gol.

Isenmulang saat ini berada di peringkat ke-15 dengan koleksi tujuh poin dari 10 pertandingan. Sementara itu, PSS menempati posisi ke-17 dengan lima poin.

Jarak kedua tim hanya dua angka. Artinya, kemenangan bisa menjadi modal penting untuk memperbaiki posisi sekaligus meningkatkan kepercayaan diri menjelang pertandingan berikutnya.

Isenmulang Punya Masalah Produktivitas Gol Isenmulang membutuhkan respons positif setelah menelan kekalahan 1-4 dari Arema FC dalam ajang I.League Cup 2026/2027. Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Mundari Karya sebelum menghadapi PSS.

Salah satu persoalan utama tuan rumah adalah penyelesaian akhir. Dari 10 pertandingan Super League, Isenmulang baru mencetak empat gol dan sudah kebobolan 16 kali.

Pelatih Mundari Karya berharap barisan penyerangnya bisa tampil lebih tajam. Menurutnya, kemampuan membangun serangan harus diikuti penyelesaian yang efektif agar peluang yang tercipta bisa berujung gol.

"Pertandingan besok sangat penting. Kedua tim berada di posisi yang tidak ideal. Karena itu, pemain harus siap dalam segala hal, baik fisik maupun mental," kata Mundari dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Kondisi Adilson Silva juga menjadi perhatian tersendiri. Penyerang yang diharapkan menjadi mesin gol tim tersebut belum menunjukkan performa terbaik dalam beberapa pertandingan terakhir.

"Kami tentu berharap banyak kepada Adilson. Dalam beberapa pertandingan terakhir, dia memang belum terlihat benar-benar fit. Kami berharap dia bisa kembali menunjukkan kemampuannya seperti saat menjadi top skor Championship musim lalu," jelas Mundari.

Selain membenahi penyelesaian akhir, Isenmulang sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS. Mundari menilai tim tamu memiliki karakter kuat dalam penguasaan bola.

Karena itu, anak asuhnya diminta aktif menekan dan berusaha memutus aliran serangan lawan.

"Kami ingin membuat pemain PSS Sleman tidak nyaman. Kami akan terus memberikan tekanan, terutama ketika mereka menguasai bola," ungkapnya.

PSS Sleman Berharap Sentuhan Caretaker Baru Di kubu lawan, PSS Sleman datang dengan situasi yang tidak kalah sulit. Super Elang Jawa baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Garudayaksa FC dan masih terjebak di papan bawah klasemen.

Manajemen PSS memberikan kepercayaan kepada Demerson Bruno Costa untuk menjalankan tugas sebagai caretaker setelah berakhirnya kerja sama dengan Pieter Huistra.

Demerson mengemban tanggung jawab untuk menjaga stabilitas tim sekaligus membangun kembali kepercayaan diri para pemain. Ia menyadari tugas tersebut membutuhkan kerja sama seluruh elemen klub.

“Saya senang berada di sini dan selalu berusaha bekerja dengan sepenuh hati, lebih dari 100 persen, bahkan 1.000 persen,” ujar Demerson, Jumat (27/11).

Pelatih asal Brasil tersebut menegaskan upaya membawa PSS keluar dari periode sulit tidak bisa hanya dibebankan kepada staf pelatih atau manajemen. Para pemain juga harus memiliki tanggung jawab dan tujuan yang sama.

“Situasi ini bukan hanya tanggung jawab saya, staf pelatih, ataupun manajemen. Para pemain dan semua pihak juga harus bertanggung jawab. Kami harus bekerja bersama-sama agar bisa keluar dari situasi yang sedang dihadapi sekarang,” tuturnya.

Demerson berharap tambahan poin dari Palangka Raya bisa menjadi awal kebangkitan PSS. Hasil positif diyakini dapat meningkatkan kepercayaan diri pemain untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

“Jika kami bisa mendapatkan poin dari pertandingan melawan Isenmulang FC, kepercayaan diri tim pasti akan kembali meningkat. Dengan begitu, kami bisa menghadapi pertandingan selanjutnya dengan kondisi dan kepercayaan diri yang lebih baik,” pungkasnya.

Namun, PSS juga menghadapi kendala ketersediaan pemain. Empat pemain, yakni Frédéric Injay, Christophe Nduwarugira, Cleberson, dan Salman, dipastikan tidak bisa memperkuat tim karena cedera maupun kondisi kebugaran.

Kondisi tersebut membuat Demerson harus memaksimalkan pemain yang tersedia. PSS membawa 20 pemain ke Palangka Raya untuk menghadapi Isenmulang.

Prediksi Skor Isenmulang vs PSS Sleman Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama sedang membutuhkan momentum kebangkitan. Isenmulang memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi produktivitas gol yang rendah menjadi persoalan serius.

Sementara itu, PSS memiliki catatan gol lebih baik dengan koleksi 12 gol dari 10 pertandingan. Namun, mereka sudah kebobolan 20 kali dan masih kesulitan menjaga konsistensi permainan.

Kehadiran Demerson sebagai caretaker bisa memberikan dorongan psikologis bagi PSS. Akan tetapi, waktu persiapan yang terbatas dan absennya sejumlah pemain membuat perubahan permainan tidak bisa langsung diharapkan berjalan sempurna.

Isenmulang diperkirakan akan mencoba menekan sejak awal dengan mengandalkan dukungan suporter. PSS kemungkinan lebih berhati-hati sembari mencari peluang melalui serangan balik.

Dengan mempertimbangkan keuntungan kandang Isenmulang, persoalan produktivitas gol tuan rumah, serta situasi transisi kepelatihan PSS, pertandingan ini berpotensi berakhir tanpa pemenang.