JawaPos.com – Persija Jakarta berpeluang memberikan kado kemenangan pada perayaan ulang tahun ke-98 saat menjamu Garudayaksa FC dalam lanjutan pekan ke-11 Super League 2026/2027. Macan Kemayoran diprediksi menang tipis dengan skor 2-1 dalam pertandingan di Stadion Patriot Chandra Bhaga, Bekasi, Sabtu (28/11) pukul 19.00 WIB.

Persija memiliki modal kuat untuk mengamankan tiga poin. Selain bermain di hadapan Jakmania, tim asuhan Shin Tae-yong juga sedang memimpin klasemen sementara dengan koleksi 22 poin dari 10 pertandingan.

Namun, Garudayaksa bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun di kompetisi liga.

Pertandingan ini juga memiliki arti khusus bagi Persija. Duel yang berlangsung tepat pada hari jadi klub, 28 November, menjadi kesempatan bagi Macan Kemayoran untuk memberikan hadiah terbaik kepada para pendukungnya.

Persija Ingin Jadikan HUT ke-98 sebagai Momentum Kemenangan Persija membutuhkan hasil maksimal untuk menjaga posisi di puncak klasemen. Pada pertandingan liga sebelumnya, mereka harus puas bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas PSM Makassar.

Hasil tersebut membuat Persija belum bisa menjauh dari para pesaingnya. Mereka hanya unggul satu poin dari Persita Tangerang dan dua poin dari Dewa United yang berada di bawahnya.

Kemenangan atas Garudayaksa akan menjadi tambahan penting dalam persaingan papan atas. Terlebih, pertandingan tersebut bertepatan dengan perayaan hari jadi Persija yang ke-98.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengatakan persiapan tim berjalan dengan baik. Ia melihat para pemain memiliki keseriusan dalam menyambut pertandingan, baik dari segi fisik, pemahaman taktik, maupun kesiapan mental.

“Setiap pertandingan selalu kami persiapkan dengan baik. Namun, hasil akhirnya bisa berbeda-beda, tergantung pada situasi yang berkembang di lapangan. Khusus untuk laga melawan Garudayaksa ini, terlebih karena bertepatan dengan momentum menyambut ulang tahun Persija, saya melihat para pemain sudah mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki mentalitas yang tepat,” ujar Shin Tae-yong dilansir iLeague.

Selain motivasi ulang tahun, Persija juga memiliki modal positif setelah menang telak 7-0 atas Sumsel United dalam ajang I.League Cup 2026/2027.

Hasil tersebut bisa menjadi tambahan kepercayaan diri sebelum menghadapi Garudayaksa.

Meski begitu, Shin tidak ingin anak asuhnya terlena dengan kemenangan tersebut. Ia menilai Garudayaksa telah berkembang menjadi tim yang lebih solid dibandingkan awal musim.

“Garudayaksa sekarang bukan lagi tim yang sama seperti saat awal musim ataupun ketika menjalani pertandingan uji coba bersama kami. Mereka sudah berkembang menjadi tim yang cukup bagus. Para pemainnya memiliki semangat dan keinginan bertanding yang tinggi. Mereka juga menunjukkan daya juang yang baik dan semakin solid sebagai sebuah tim. Oleh karena itu, kami harus tetap waspada,” tuturnya.

Tren Positif Garudayaksa Jadi Ancaman Kekuatan Garudayaksa menjadi salah satu faktor yang membuat pertandingan ini diprediksi tidak berjalan mudah bagi Persija.

Tim tamu berhasil membukukan tiga kemenangan beruntun di liga. Catatan tersebut menjadi perhatian khusus kapten Persija, Rizky Ridho, yang meminta rekan-rekannya tetap waspada.

Menurut Ridho, Persija perlu melakukan evaluasi terhadap kekurangan sendiri sekaligus mempelajari kelebihan dan kelemahan calon lawan.

"Kami mengetahui Garudayaksa berhasil memenangi tiga pertandingan terakhir dan sedang berada dalam tren yang positif. Karena itu, kami perlu membenahi kekurangan tim sendiri sekaligus mempelajari kelebihan dan kekurangan mereka sebagai bagian dari persiapan," ucap Rizky Ridho.

Bek berusia 25 tahun itu juga berharap dukungan Jakmania bisa memberikan energi tambahan bagi para pemain. Kehadiran suporter di Stadion Patriot dinilai penting untuk membangun atmosfer pertandingan yang menguntungkan tuan rumah.

Bagi Ridho dan rekan-rekannya, kemenangan akan menjadi hadiah istimewa bagi klub sekaligus para pendukung yang terus memberikan dukungan.

Prediksi Skor Persija vs Garudayaksa Persija memiliki sejumlah keunggulan untuk menghadapi pertandingan ini. Posisi puncak klasemen, kualitas skuad, serta keuntungan bermain di kandang menjadi modal penting bagi Macan Kemayoran.

Namun, Garudayaksa sedang berada dalam tren positif dan memiliki motivasi untuk melanjutkan catatan kemenangan. Tim tamu berpeluang memberikan perlawanan, terutama jika mampu memanfaatkan celah dalam pertahanan tuan rumah.

Persija diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Dukungan Jakmania juga bisa membantu tim tuan rumah tampil lebih agresif untuk mengamankan gol.

Di sisi lain, Garudayaksa berpotensi mengandalkan serangan balik dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mencuri gol.