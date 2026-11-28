JawaPos.com – PSPS Pekanbaru harus mewaspadai ambisi balas dendam Persikad Depok saat kedua tim kembali bertemu dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027 pekan ke-11 Grup A. Meski bermain di kandang sendiri, Askar Bertuah dipastikan menghadapi perlawanan serius dari tim tamu yang ingin mencuri poin di Pekanbaru.

Duel PSPS kontra Persikad akan berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, Sabtu (28/11) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi penting karena kedua kesebelasan sama-sama bersaing di papan atas klasemen sementara.

PSPS masih bertengger di puncak klasemen Grup A dengan koleksi 23 poin dari 10 pertandingan. Sementara itu, Persikad Depok menempati peringkat ketiga dengan 19 poin.

Kemenangan akan semakin memperkuat posisi PSPS di puncak. Sebaliknya, tambahan tiga poin berpeluang memangkas jarak Persikad dengan tuan rumah menjadi hanya satu angka.

Selain mempertahankan posisi teratas, PSPS juga mengincar kemenangan kedua atas Persikad. Pada pertemuan pertama di Stadion Pakansari, Bogor, 24 Oktober lalu, Askar Bertuah berhasil menaklukkan tuan rumah dengan skor 3-2.

Hasil tersebut menjadi modal bagi PSPS. Namun, Persikad tentu tidak ingin kembali menelan kekalahan, terlebih mereka memiliki kesempatan membalas hasil pertandingan sebelumnya.

PSPS Belum Terkalahkan dalam Empat Laga Terakhir PSPS memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan ini. Tim asuhan Akhyar Ilyas belum terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir, dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Pada pertandingan terakhir, PSPS harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh.

Sementara itu, Persikad berusaha menjaga konsistensi permainan setelah mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

Tim asal Depok tersebut juga datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Adhyaksa FC dengan skor 1-0. Hasil itu menjadi modal penting bagi Persikad sebelum menghadapi salah satu pesaing di papan atas.

Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, memastikan anak asuhnya telah menjalani persiapan dengan baik setelah kembali dari Aceh. Ia menyebut seluruh pemain menunjukkan kesiapan dan antusiasme tinggi untuk menghadapi pertandingan kandang tersebut.

"Kita dari PSPS sudah siap untuk melakukan pertandingan besok malam melawan Persikad Depok. Kita sudah melakukan persiapan cukup baik setelah kembali dari Aceh," ujar Akhyar dalam konferensi pers di Stadion Kaharuddin Nasution, Jumat (27/11).

Meski bermain di kandang sendiri, Akhyar mengingatkan para pemain agar tidak memandang sebelah mata kekuatan Persikad. Menurutnya, tim tamu merupakan salah satu pesaing berkualitas yang saat ini berada di jajaran tiga besar klasemen.

Karena itu, tim pelatih telah melakukan analisis terhadap permainan Persikad untuk mengetahui kekuatan maupun pola permainan lawan.

"Kita melihat Persikad Depok sekarang ada di tiga besar dan merupakan salah satu tim yang cukup bagus. Kita juga sudah menganalisis bagaimana permainan mereka," katanya.

Akhyar menegaskan, laga kandang ini menjadi kesempatan penting bagi PSPS untuk mengamankan poin penuh sekaligus menjaga persaingan di papan atas. Ia berharap seluruh pemain mampu menjaga fokus dan menjalankan tugas masing-masing sepanjang pertandingan.

Dari hasil pengamatannya selama latihan beberapa hari terakhir, Akhyar melihat antusiasme dan motivasi pemain cukup tinggi. Secara mental, para pemain dinilai sudah siap memberikan penampilan terbaik di hadapan pendukung sendiri.

"Saya melihat pemain cukup antusias. Itu sudah terlihat dalam latihan dan persiapan beberapa hari ini. Mereka ingin memberikan yang terbaik, apalagi ini pertandingan kandang kita. Saya pikir secara mental semua pemain sudah siap," jelasnya.

Selain kesiapan mental dan taktik, Akhyar juga mengingatkan pemain agar mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan, termasuk kemungkinan perubahan cuaca maupun hujan saat pertandingan berlangsung.

"Kita juga sudah membicarakan hal itu dengan pemain. Mereka harus cepat beradaptasi dengan apa pun situasi dan kondisinya. Mudah-mudahan besok malam cuaca bagus sehingga kita bisa bermain maksimal," ungkapnya.

Mengenai kondisi pemain, PSPS masih memantau perkembangan Reza Kusuma yang mengalami cedera ketika menghadapi Persiraja pada pertandingan sebelumnya. Akhyar menyebut kondisi Reza mulai membaik dan berharap pemain tersebut bisa kembali bergabung untuk memperkuat tim.

"Kemarin kita melihat Reza Kusuma mengalami cedera saat pertandingan melawan Persiraja. Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah mulai lebih baik. Semoga Reza juga bisa bergabung dengan kita di pertandingan ini," tambahnya.

Persikad Bawa 20 Pemain, Fokus Curi Poin Di kubu lawan, Persikad Depok juga datang dengan persiapan serius. Kepala Pelatih Persikad Depok, Achmad Zulkifli, memastikan membawa 20 pemain ke Pekanbaru. Seluruh pemain yang dibawa dinilai siap untuk diturunkan menghadapi PSPS.

Achmad mengakui PSPS memiliki keunggulan dari sisi tren permainan maupun posisi klasemen. Namun, hal tersebut tidak mengurangi ambisi timnya untuk memberikan perlawanan dan mencuri poin di kandang Askar Bertuah.

"Kami membawa 20 pemain dan sudah siap untuk diturunkan. Melawan Pekanbaru yang memang secara tren dan posisi ada di atas kami, tapi kami lebih memilih mencoba mengevaluasi dari pertandingan-pertandingan kami dan mencoba mencuri poin di kandang PSPS," kata Achmad.

Ia mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian tim pelatih Persikad adalah menjaga konsentrasi pemain hingga pertandingan berakhir. Evaluasi tersebut berkaca dari pertemuan pertama ketika Persikad harus mengakui keunggulan PSPS dengan skor 2-3 di Stadion Pakansari.

Menurutnya, para pemain harus mampu menjaga kedisiplinan dan tidak kehilangan fokus, terutama ketika menghadapi tekanan dari tuan rumah.

"Kami fokus sampai menit akhir, karena terakhir kalah dari PSPS di kandang sendiri. Kami ingin anak-anak tetap berjuang dan fokus sampai wasit meniup peluit panjang," tegasnya.

Achmad berharap anak asuhnya dapat menjalankan strategi dengan baik dan menjaga konsistensi permainan sepanjang pertandingan. Ia juga menginginkan duel kedua tim berlangsung menarik serta memberikan tontonan berkualitas bagi masyarakat Pekanbaru.

Dengan kepentingan yang sama-sama besar, pertandingan ini berpotensi berlangsung sengit sejak menit awal. PSPS ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mempertahankan singgasana klasemen.

Sebaliknya, Persikad akan berusaha memanfaatkan setiap peluang untuk membalas kekalahan pada pertemuan pertama sekaligus memperkecil jarak poin.

Dukungan suporter juga diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi Askar Bertuah. Akhyar mengajak masyarakat Riau, khususnya pendukung PSPS, untuk hadir langsung memberikan dukungan di Stadion Kaharuddin Nasution.

Kemenangan bukan hanya memperpanjang tren positif PSPS, tetapi juga semakin memperkokoh posisi mereka dalam persaingan papan atas Pegadaian Championship 2026/2027.

Prediksi Skor PSPS vs Persikad: 2-1

Prediksi Susunan Pemain PSPS Pekanbaru Formasi: 4-3-3

Kiper: Januarius Toa Meka

Belakang: Alfin Tuasalamony, Motta, Pramudya Dwi Trenady, Ihsan Kusuma Siregar

Gelandang: Matheus Farinha, Reza Kusuma, Jenico Riski Nijaya

Penyerang: Vieri Donny Ariyanto, Antonio Gamaroni, Asir Aziz

Pelatih: Akhyar Ilyas

Prediksi Susunan Pemain Persikad Depok Formasi: 4-2-3-1

Kiper: Dafa Al Gasemi

Belakang: Rendy Saputra (kapten), Habib Omar Fofana, Mhd Yudi Safrizal, Imus Wiranda

Gelandang bertahan: Pahri Al Mudzaki, Dolly Ramadhan Gultom

Gelandang serang: Jhon Edy Mena Perez, Nico Fernando Sitepu, Ramdani Tawainella