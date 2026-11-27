JawaPos.com – Dewa United Banten FC membidik tiga poin saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Pelatih Osmar Loss tetap memasang target kemenangan meski menyadari lawatan ke Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, bukan pertandingan yang mudah.

Duel PSM kontra Dewa United dijadwalkan berlangsung Sabtu (28/11) pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA. Banten Warriors membutuhkan kemenangan untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Dewa United saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 20 poin dari 10 pertandingan. Sementara itu, PSM berada di posisi ke-13 dengan 11 poin.

Sebelumnya, Dewa United harus mengakui keunggulan Persita Tangerang dengan skor 0-1. Kekalahan tersebut menjadi hasil yang ingin segera mereka lupakan.

Namun, Banten Warriors menunjukkan respons positif di ajang I.League Cup 2026/2027. Mereka berhasil mengalahkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh dengan skor 4-1.

Kemenangan itu menjadi modal penting sebelum menghadapi PSM. Di sisi lain, Juku Eja juga memiliki kepercayaan diri setelah bermain imbang 1-1 melawan Persija Jakarta di Super League dan menundukkan Persipura Jayapura dengan skor 3-2 di I.League Cup.

Osmar Loss menyadari timnya menghadapi tantangan tersendiri dalam mempersiapkan pertandingan ini. Jadwal yang cukup padat membuat Dewa United tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan persiapan, terlebih mereka harus menjalani dua pertandingan tandang dalam waktu berdekatan.

Meski begitu, pelatih asal Brasil tersebut tetap percaya dengan kemampuan anak asuhnya. Menurutnya, pengalaman selama pramusim sudah memberikan pemahaman yang cukup mengenai karakter permainan serta kekuatan dan kelemahan tim.

"Kali ini cukup sulit bagi kami karena tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan. Namun, saya pikir kami memiliki pramusim yang sangat bagus. Kami tahu bagaimana cara bermain, termasuk memahami kekuatan dan kelemahan tim," kata Osmar dalam konferensi pers, Jumat (27/11).

Lini Belakang Jadi Perhatian Osmar Loss Salah satu pekerjaan rumah Dewa United adalah memperbaiki organisasi pertahanan. Sejauh kompetisi berjalan, mereka sudah kebobolan cukup banyak gol.

Namun, Osmar menilai pembenahan tidak boleh hanya berfokus pada lini belakang. Produktivitas serangan juga menjadi aspek yang ingin tetap dipertahankan.

"Saya pikir kami memang perlu meningkatkan pola permainan dalam bertahan. Saya setuju bahwa kami sudah kebobolan cukup banyak gol. Namun, di sisi lain, kami juga mampu mencetak banyak gol," ujarnya.

Menurutnya, sepak bola membutuhkan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Dewa United harus mampu memperbaiki organisasi permainan tanpa kehilangan kemampuan untuk menciptakan peluang.

"Sepak bola membutuhkan keseimbangan, bukan hanya soal pertahanan atau serangan. Kami berharap besok bisa bermain lebih nyaman dan mengontrol pertandingan melawan PSM dengan model permainan yang sudah kami terapkan," lanjutnya.

Osmar juga kembali menegaskan ambisi Dewa United untuk bersaing di tiga besar klasemen hingga akhir musim. Karena itu, setiap pertandingan memiliki arti penting dalam upaya mengumpulkan poin maksimal.

Ia bahkan menyebut timnya memiliki peluang untuk naik ke posisi pertama jika mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tertentu.

"Target kami adalah bersaing di papan atas. Dalam satu pertandingan, kami bahkan memiliki peluang untuk naik ke posisi pertama. Kami ingin mempertahankan posisi tersebut hingga akhir musim. Untuk pertandingan besok, target kami tetap sama, yaitu meraih tiga poin," tegasnya.

Kendati demikian, Dewa United tidak bisa menurunkan kekuatan terbaik. Sejumlah pemain harus absen akibat cedera dan akumulasi kartu.

Osmar memastikan pemilihan pemain akan mempertimbangkan kondisi fisik serta kualitas pemain yang tersedia. Ia ingin menurunkan skuad terbaik yang benar-benar siap menghadapi tekanan pertandingan di Parepare.

Dengan kondisi tersebut, Dewa United dituntut tampil efektif di kandang PSM.