JawaPos.com – Pelatih Arema FC, Andre Caldas, menyiapkan strategi khusus untuk menjaga kebugaran pemain menjelang Derby Jatim melawan Persebaya Surabaya. Salah satu langkahnya adalah membagi skuad menjadi dua kelompok dengan intensitas latihan berbeda sesuai kebutuhan fisik masing-masing pemain.

Persiapan tersebut menjadi perhatian khusus karena Arema FC harus menjalani jadwal pertandingan yang cukup berdekatan. Singo Edan baru saja menghadapi Isenmulang Kalteng FC dalam Grup L Zona Timur 2 I.League Cup 2026/2027, Rabu (25/11).

Arema berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 4-1 dalam pertandingan tersebut. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk beristirahat sebelum mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya.

Arema dijadwalkan menghadapi Persebaya dalam laga bertajuk Derby Jatim di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11) pukul 15.30 WIB.

Andre Caldas tidak ingin kemenangan atas Isenmulang membuat timnya terlena. Apalagi, waktu pemulihan pemain terbilang singkat sebelum menghadapi rival sesama Jawa Timur tersebut.

Pelatih asal Brasil itu mengaku telah berkoordinasi dengan seluruh staf kepelatihan, terutama tim pelatih fisik, untuk menentukan program pemulihan dan latihan yang sesuai dengan kondisi masing-masing pemain.

Menurutnya, pengaturan kebugaran sudah menjadi bagian dari program mingguan tim. Karena itu, setiap pemain mendapatkan penanganan berdasarkan kebutuhan fisiknya setelah menjalani pertandingan.

"Dengan berdiskusi bersama seluruh staf, terutama pelatih fisik. Mereka yang memberikan arahan mengenai apa yang baik dan apa yang tidak, serta bagaimana cara memberikan kompensasi yang tepat bagi para pemain," kata Andre Caldas dilansir iLeague.

Salah satu langkah yang diterapkan adalah membagi pemain dalam dua kelompok. Pembagian tersebut bukan untuk memisahkan pemain utama dan cadangan, melainkan menyesuaikan stimulus latihan dengan beban pertandingan yang telah dijalani.

"Sekali lagi, kami membagi pemain ke dalam dua kelompok, itu bukan karena kami ingin memisahkan melainkan karena mereka membutuhkan stimulus yang berbeda. Kami terus mengomunikasikan hal ini kepada tim dan mereka pun memahaminya," imbuhnya.

Andre Caldas menyadari kondisi fisik pemain mungkin tidak sepenuhnya ideal karena Arema FC harus menjalani dua kompetisi dengan jadwal yang berdekatan. Meski demikian, dia memastikan faktor kelelahan tidak akan menjadi alasan bagi timnya untuk tampil kurang maksimal.

"Seluruh pemain akan siap untuk pertandingan tersebut. Baik mereka yang bermain meskipun dengan waktu pemulihan yang singkat semuanya akan siap. Kami tidak akan menjadikan faktor fisik atau kelelahan sebagai alasan, kami sudah siap," tuturnya.

Selain menjaga kondisi pemain, Andre juga meminta anak asuhnya tetap fokus dalam menghadapi pertandingan berikutnya. Dia memahami duel melawan Persebaya memiliki arti tersendiri bagi kedua kelompok suporter.

Sebelumnya, dia juga mengingatkan pemain agar tidak terlalu jauh memikirkan Derby Jatim sebelum menyelesaikan pertandingan melawan Isenmulang.

"Saya selalu mengingatkan mereka menjelang laga melawan Persebaya, yang saya tahu sangat dinantikan oleh para penggemar karena ini adalah pertandingan besar, sebuah derbi bahwa kami harus menghadapi Isenmulang terlebih dahulu," ujarnya.