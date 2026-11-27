JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC tidak ingin terlalu lama memikirkan kekalahan telak dari Arema FC pada ajang I.League Cup 2026/27.

Tim berjuluk Laskar Isenmulang tersebut kini mulai mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya melawan PSS Sleman di BRI Super League 2026/27.

Isenmulang FC dijadwalkan menjamu PSS Sleman pada pekan ke-11, Sabtu (28/11). Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, mulai pukul 15.30 WIB.

Meski harus segera bersiap menghadapi laga penting, kekalahan 1-4 dari Arema FC tetap menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih.

Ada beberapa aspek permainan yang dinilai perlu diperbaiki, terutama mentalitas pemain ketika tertinggal dan efektivitas penyelesaian akhir.

Pelatih Isenmulang FC Mundari Karya menjelaskan, kekalahan dari Arema tidak sepenuhnya menggambarkan kekuatan timnya.

Sebab, dalam pertandingan tersebut, pihaknya sengaja melakukan rotasi dengan tidak membawa sejumlah pemain reguler yang biasa tampil di kompetisi BRI Super League.

Keputusan tersebut diambil agar para pemain utama memiliki waktu persiapan lebih baik untuk menghadapi PSS Sleman.

Mundari menyebut ada 13 pemain yang sengaja ditinggalkan di homebase.

"Rotasi kita lakukan di mana pemain reguler yang biasa tampil di kompetisi Super League memang kita tinggalkan di homebase. Ada 13 pemain yang kita tinggalkan di sana sebagai persiapan," jelas Mundari.

Selain rotasi pemain, Mundari juga menyoroti persoalan mentalitas tim ketika kebobolan lebih dahulu.

Menurut dia, Isenmulang masih kerap kesulitan mengembangkan permainan setelah gawang mereka dibobol lawan.

Situasi tersebut bahkan bukan hanya terjadi ketika menghadapi Arema. Pemain utama yang tampil di kompetisi liga juga pernah mengalami masalah serupa.

Akibatnya, gol pertama lawan terkadang diikuti gol-gol berikutnya dalam waktu berdekatan.

"Terkait gol beruntun seperti itu, saya pikir tim saya bukan hanya pemain kemarin melawan Arema, pemain yang di sana acap kali mengalami kesulitan setelah lawan mencetak gol pertama, sehingga gol berikutnya sering menyusul. Ini yang harus kita antisipasi," ujar Mundari.

Pekerjaan rumah lainnya adalah meningkatkan ketajaman lini depan.

Mundari menilai anak asuhnya masih belum maksimal dalam memanfaatkan peluang, seperti yang terlihat ketika menghadapi Borneo FC di BRI Super League dan Arema FC di I.League Cup.

Saat melawan Arema, Isenmulang sebenarnya sempat mendapatkan beberapa peluang emas pada awal pertandingan. Namun, kesempatan tersebut gagal dimaksimalkan menjadi gol.

Kini, evaluasi tersebut diharapkan bisa menjadi bekal bagi Isenmulang untuk menghadapi PSS Sleman.