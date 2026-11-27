JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menanggapi isu sejumlah The Jakmania yang akan memboikot pertandingan spesial melawan Garudayaksa FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027.

Dia mengaku tidak bisa berkomentar banyak mengenai hal tersebut, namun memastikan bahwa anak asuhnya akan memberikan penampilan terbaik.

Persija menjamu Garudayaksa FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi laga spesial bagi Macan Kemayoran -julukan Persija- karena bertepatan di Hari Ulang Tahun (HUT) mereka yang ke-98.

Namun di hari yang spesial itu, Persija terancam tidak mendapatkan dukungan penuh dari The Jakmania.

Sebab, ada sebagian pendukung yang menyuarakan rencana boikot karena tarif tiket Rp 200 ribu di tengah momen peringatan HUT ke-98 dan absennya laga kandang di Jakarta.

Menanggapi isu tersebut, Shin Tae-yong mengaku tidak bisa berkomentar banyak. Sebab, mengenai tarif tiket pertandingan adalah ranah manajemen Persija.

“Soal tiket, saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Itu kan kebijakan klub, dan karena saya tidak tahu ke arah mana kebijakan klub itu akan berkembang. Jadi terkait tiket, jujur enggak tahu,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Jumat (27/11).

Bagi Shin Tae-yong yang terpenting adalah dirinya mempersiapkan skuadnya dengan baik agar bisa mempersembahkan kado indah di HUT ke-98 Persija.

Terkait masalah harga tiket yang dirasa terlalu mahal, itu diluar kendalinya.

“Yang penting bagi pelatih adalah mengendalikan para pemain dengan baik agar penampilan di lapangan tidak mengecewakan para penggemar. Soal harga tiket, bukan urusan saya untuk menilai kepada para penggemar apakah itu mahal atau tidak,” terang Shin Tae-yong.

Sementara itu, kapten Persija Rizky Ridho kaget ketika mendengar isu tersebut. Ridho mengaku baru mengetahui isu The Jakmania boikot pertandingan melawan Garudayaksa FC.

“Jujur malah saya baru dengar kalau ada boikot seperti ini,” ungkap Ridho.

Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menegaskan skuad Macan Kemayoran akan mengerahkan segalanya untuk meraih kemenangan di hari spesial besok.

“Kami sebagai pemain hanya fokus untuk bersiap untuk memberikan yang terbaik kepada suporter kami, kepada klub kami yang sudah memberikan juga yang terbaik bagi kami. Jadi fokus kami sebisa mungkin untuk membuat bangga mereka dan Persija,” terang Rizky Ridho.

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Persija saat ini memimpin klasemen sementara Super League dengan mengoleksi 22 poin. Posisi mereka sangat rawan tergeser karena hanya unggul satu angka saja dari Persita Tangerang di posisi kedua.

Macan Kemayoran wajib mengunci kemenangan melawan Garudayaksa FC jika ingin tetap berada di posisi puncak.