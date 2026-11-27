JawaPos.com - Persija Jakarta menghadapi Garudayaksa FC dan Persib ditantang Persita Tangerang pada pekan kesebelas Super League, dari Sabtu hingga Minggu (28-29/11) pekan ini.

Dilansir dari Antara, skuad Persija asuhan Shin Tae-membidik kemenangan demi menjaga posisi di puncak klasemen Super League.

Sebelumnya, Persija imbang 1-1 di kandang PSM sehingga pertandingan menghadapi Garudayaksa FC akan menjadi momentum untuk bangkit meraih kemenangan.

Garudayaksa FC berusaha berusaha melanjutkan tren kemenangan setelah memenangkan empat pertandingan terakhirnya.

Kemenangan bagi Garudayaksa membuat posisi mereka naik ke papan atas klasemen.

Sementara itu, juara bertahan Persib akan menghadapi Persita di Stadion Internasional Banten, Serang, Minggu (29/11).

Persib berupaya kembali meraih kemenangan setelah kalah 1-2 dari Bali United.

Persita berusaha menang untuk melanjutkan tren kemenangan setelah mengalahkan Borneo FC 3-2.

Super League juga menyajikan pertandingan menarik PSM Makassar vs Dewa United, Bali United vs Bhayangkara FC, hingga derbi Jawa Timur antara Arema FC dan Persebaya.

Jadwal Super League pekan kesebelas: Sabtu (28/11)

Isenmulang Kalteng FC vs PSS Sleman 15.30 WIB

PSM vs Dewa United 15.30 WIB

PSIM vs Persijap 15.30 WIB

Bali United vs Bhayangkara FC 15.30 WIB

Persija vs Garudayaksa FC 19.00 WIB

Madura United vs Java United 19.00 WIB

Minggu (29/11)

Arema FC vs Persebaya 15.30 WIB

Persita vs Persib 15.30 WIB